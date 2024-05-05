Побились яйцами и напомнили об Украине: alyona alyona и Jerry Heil прошлись бирюзовой дорожкой на открытии Евровидения

На традиционной бирюзовой дорожке наши девушки отметили Пасху по-особенному

В воскресенье, 5 мая, в шведском городе Мальме состоялось открытие международного песенного конкурса Евровидение. Традиционной бирюзовой дорожкой прошлись все участники 2024 года, включая и представительниц от Украины — женский дуэт alyona alyona и Jerry Heil, которые выступят в первом полуфинале 7 мая под номером "5".

Украинские артистки оригинально появились на этом торжественном мероприятии. Девушки не только прихватили с собой пасхальную корзину, но и вышли к ведущим в нарядах с ключами. Так они хотели напомнить миру об украинцах, который из-за войны с Россией потеряли свои дома.

"Ключи символизируют "фантомные дома". Это когда ты имеешь ключи, но больше некуда возвращаться. В частности, это символ школы, которая была разбомблена в Украине. Поэтому, мы собираем средства для ее восстановления, чтобы дети могли вернуться и продолжить обучение", — рассказали alyona alyona и Jerry Heil.

А вот пасхальную корзину певицы наполнили ароматными пасками и крашанками. Исполнительницы предложили ведущей на бирюзовой дорожке принять участие в пасхальной игре, соревнуясь в "разбивании" яиц. После кратких пояснений ведущая с удовольствием согласилась, и в итоге проиграла — ее яйцо разбила рэперша. Многие в сети заявили, что это знак, который сулит победу в самом конкурсе.

Напомним, что Украина на Евровидении 2024 выступит в первом полуфинале 7 мая. Второй полуфинал состоится 9 мая, а сам гранд-финал – в субботу, 11 мая.