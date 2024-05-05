До какого процента нельзя разряжать свой телефон: почти все ошибаются
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Нельзя ждать, когда "сдохнет" ваш любимый гаджет
Часто некоторые украинцы стараются использовать свой мобильный телефон до полной разрядки, прежде чем подключить устройство к зарядному устройству. Но такая привычка может негативно повлиять на батарею гаджета и повредить сам смартфон.
Для увеличения срока службы вашего смартфона следует избегать разрядки его аккумулятора до уровня ниже 30%. Об этом пишет walesonline.
Пьетро Саккомани, специалист по мобильным устройствам, советует пользователям избегать полной разрядки аккумулятора и не заряжать устройства до 100%. Оптимальное состояние батареи литий-ионных аккумуляторов, используемых в современных телефонах, достигается частичной зарядкой. Следуя "золотому" стандарту, который замедляет старение батареи, необходимо поддерживать заряд от 80% до 30%.
Желательно ограничить максимальную зарядку смартфона до 90% и начать зарядку устройства, когда уровень достигнет в 20%. Эти простые правила помогут сохранить эффективную работу аккумулятора телефона.
Ранее мы писали, как сэкономить батарею в телефоне iPhone. Также "Телеграф" рассказывал, как продлить работу смартфона.