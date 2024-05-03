Со Светлой Пасхой 2024! Самые лучшие стихи и открытки на украинском языке

Предлагаем вам лучшие поздравительные открытки и пожелания в стихах с Пасхой 2024

Пасха, или Светлое Христово Воскресение, представляет собой значимый религиозный праздник, отмечаемый в память о воскресении Иисуса Христа после распятия. Ее дата определяется по лунно-солнечному календарю, что делает этот праздник переходящий. В 2024 году Пасха у христиан восточного обряда приходится на 5 мая.

В день Воскресения Христова прихожане приносят свои пасхальные корзины в церковь для освящения. Обычными составляющими являются ароматные паски и яркие крашанки. Пасха – радостный праздник, во время которого звучат множество теплых поздравлений и слов в честь воскресения Христа.

"Телеграф" сердечно поздравляет всех своих читателей с наступающей Пасхой 2024! Мы подготовили для вас оригинальные поздравительные открытки, яркие картинки и душевные стихи на украинском языке, чтобы сделать ваш праздник Христова Воскресения еще более особенным.

З Великоднем Вас вітаю,

Добра і миру Вам бажаю.

Нехай здорові будуть всі,

Хай завжди лад буде в сім’ї.

Горе Вас нехай не знає,

Лиха біда хай Вас минає.

Зігріє свято хай теплом,

Любов’ю, вірою, добром.

Вас вітаю з Великоднем!

Благ бажаю вам Господніх,

Світлих посмішок і віри,

Збудуться нехай всі мрії.

Миру в душах вам і щастя,

Пережити всі напасті

І чекати лиш чудес,

Зі святом вас, Христос воскрес!

Вітаю зі світлим Христовим святом!

Бажаю, щоб день став духовно багатий.

Нехай буде мирно на серці й в оселі.

Думки будуть світлі, легкі і веселі.

Прибуде хай Господа благословення.

Хай буде любов, світло, мир і натхнення!

Добра і наснаги, життєвої сили,

Хай буде Вам все, про що Бога просили!

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Хай свято в кожну хату завітає.

Воно як світле чудо із чудес,

Що кожен християнин так чекає!

Хай береже тебе Господь завжди,

Хай Ангел твій тебе охороняє

Від всіх земних печалей, від біди,

А сонце щастя хай у долі сяє!

Христос воскрес! З великим святом вас!

Хай щастя ваші душі зігріває,

Нехай у великодній світлий час

Над вами сонце радості сіяє!

Душа тріпоче пташкою нехай

Від щастя, що несе велике свято,

Хай буде мирним наш чудовий край!

Хай затишною буде ваша хата!

Ранее мы писали, что нельзя делать перед Пасхой 2024. Об этом подробно рассказал "Телеграфу" митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) в интервью "Пасха – это Христос, а не колбаса: митрополит ПЦУ о пасхальных символах под хвостом зайчика, женщинах в брюках и уклонистах".