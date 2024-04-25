Для этой пасочки запаситесь халвой: вы больше не будете готовить по-другому

Такую паску вы еще не пробовали

Пышная, нежная и ароматная паска — "главная" героиня" пасхального стола. Если кажется, что все рецепты перепробованы, предлагаем приготовить паску с… халвой.

Такой необычный рецепт предлагает Сookorama.net. Такая необычная выпечка с пикантным вкусом покорит сердце абсолютно каждого.

Как приготовить паску с халвой

Ингредиенты

мука – 500 г;

молоко – 150 мл;

сливки (33-36%) – 100 мл;

желтки яичные – 3 шт.;

яйца куриные – 1 шт.;

сахар – 125 г;

сахар ванильный – 20 г;

лимоны – 1 шт.;

халва – 100 г;

изюм темный — 1 стакан;

соль – 1 г;

масло сливочное – 100 г;

дрожжи свежие – 30 г.

Способ приготовления:

Дрожжи смешиваем с небольшим количеством сахаром и 3-4 ст. л. муки, перемешиваем с теплыми сливками и отправляем в теплое место на 30 минут: Отдельно взбиваем куриные яйца с желтками, оставшимся сахаром и молоком. Полученную массу отправляем в тесто. Туда же отправляем цедру одного лимона и раскрошенную халву. В полученную массу порциями просеиваем муку. Вымешиваем тесто в течение 10-12 минут: В конце добавляем растопленное и охлажденное до комнатной температуры масло и обвалянный в муке изюм. Все тщательно перемешиваем. Приготовленное тесто смазываем сверху небольшим количеством растопленного масла, накрываем полотенце и оставляем на 2 часа в теплом месте Через указанное время тесто перемешиваем, выкладываем в тщательно смазанные сливочным маслом формы на треть. Оставляем в теплом месте на полтора часа. Через указанное время смазываем заготовки взбитым яйцом и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 35 — 45 минут.

Украшаем паску домашней глазурью и подаем к столу. Получится не только вкусно, но и очень красиво.