Для ленивых кулинаров: такая паска без вымешивания получится в сто раз вкуснее классической
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И выпечка будет на столе, и руки не устанут
Королевой пасхального стола, безусловно, является пышная паска. Однако на приготовления пасхальной выпечки всегда уходит много времени и сил — ведь чтобы она получилась сдобной, воздушной и вкусной, тесто нужно как можно дольше вымешивать.
Вместе с "На пенсии" предлагаем приготовить паску на жидком тесте. Ее не нужно будет вымешивать — все ингредиенты нужно будет просто перемешать ложкой. Праздничная выпечка у вас получится без хлопот и забот.
Как приготовить паску без вымешивания
Ингредиенты:
- пшеничная мука — 350 г,
- куриные яйца — 2 шт.,
- сахар — 150 г,
- молоко — 150 мл,
- ванильный сахар – 1 пакетик,
- соль – щепотка;
- сухие дрожжи – 10 г,
- сливочное масло — 100 г,
- цукаты и изюм – 100 г.
Способ приготовления:
- В глубокой миске смешиваем дрожжи, сахар и небольшое количество муки. Все заливаем слегка теплым молоком, размешиваем ложкой и оставляем на 10 минут, чтобы дрожжи активизировались.
- Яйца смешиваем с растопленным сливочным маслом, добавляем сахар и немножко соли. Полученную массу взбиваем венчиком или перемешиваем ложкой до однородного состояния.
- Соединяем дрожжевую массу с яично-масляной. Сюда же частями добавляем просеянную сметану и готовим тесто, по консистенции напоминающее густую сметану. Накрываем его пищевой пленкой или полотенцем и оставляем в теплом месте на 2-2,5 часа.
- В это время заливаем сухофрукты и изюм кипятком. После сливаем воду, сушим их и добавляем в тесто. Перемешиваем все.
- Приготовленным тестом на треть заполняем формы для запекания и оставляем их в теплом месте еще на 30 минут. Через указанное время отправляем их в разогретую до 170 градусов духовку на 30-40 минут.
Даем паскам остыть и украшаем домашней глазурью. Паска получится нереально вкусной при минимуме усилий.