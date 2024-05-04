Для ленивых кулинаров: такая паска без вымешивания получится в сто раз вкуснее классической

И выпечка будет на столе, и руки не устанут

Королевой пасхального стола, безусловно, является пышная паска. Однако на приготовления пасхальной выпечки всегда уходит много времени и сил — ведь чтобы она получилась сдобной, воздушной и вкусной, тесто нужно как можно дольше вымешивать.

Вместе с "На пенсии" предлагаем приготовить паску на жидком тесте. Ее не нужно будет вымешивать — все ингредиенты нужно будет просто перемешать ложкой. Праздничная выпечка у вас получится без хлопот и забот.

Как приготовить паску без вымешивания

Ингредиенты:

пшеничная мука — 350 г,

куриные яйца — 2 шт.,

сахар — 150 г,

молоко — 150 мл,

ванильный сахар – 1 пакетик,

соль – щепотка;

сухие дрожжи – 10 г,

сливочное масло — 100 г,

цукаты и изюм – 100 г.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешиваем дрожжи, сахар и небольшое количество муки. Все заливаем слегка теплым молоком, размешиваем ложкой и оставляем на 10 минут, чтобы дрожжи активизировались. Яйца смешиваем с растопленным сливочным маслом, добавляем сахар и немножко соли. Полученную массу взбиваем венчиком или перемешиваем ложкой до однородного состояния. Соединяем дрожжевую массу с яично-масляной. Сюда же частями добавляем просеянную сметану и готовим тесто, по консистенции напоминающее густую сметану. Накрываем его пищевой пленкой или полотенцем и оставляем в теплом месте на 2-2,5 часа. В это время заливаем сухофрукты и изюм кипятком. После сливаем воду, сушим их и добавляем в тесто. Перемешиваем все. Приготовленным тестом на треть заполняем формы для запекания и оставляем их в теплом месте еще на 30 минут. Через указанное время отправляем их в разогретую до 170 градусов духовку на 30-40 минут.

Даем паскам остыть и украшаем домашней глазурью. Паска получится нереально вкусной при минимуме усилий.