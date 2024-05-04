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Мягкая паска готовится так: оригинальный рецепт из старого монастыря

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Пасочки получаются очень мягкими и вкусными
Пасочки получаются очень мягкими и вкусными. Фото Окна-новости

Прекрасный рецепт пасхальной выпечки

Мы делились рецептом великолепной паски от Дарьи Цвек. Теперь рассказываем, как приготовить замечательную паску из теста с маслом и сметаной.

Как пишут на портале "Хозяйка", этот рецепт достался из старого монастыря. Благодаря ему выпечка всегда получается рыхлой, ароматной и невероятно вкусной.

Ингредиенты:

  • 500 мл теплого молока
  • 22 г сухих дрожжей (или 100 г свежих)
  • 2 ст. л. муки

Для теста:

  • 13 яиц (2 белка понадобятся для глазури)
  • 450 г сахара (можно добавить больше, если любите сладкие куличи)
  • 200 г сметаны
  • 400 г сливочного масла
  • 2 г ванилина
  • 1 ч. л. соли
  • изюм

Способ приготовления:

  1. В теплом молоке растворите дрожжи и добавьте муку. Перемешайте до однородности, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте до прибавки в 2 раза.
  2. Яйца взбейте с сахаром и ванилином до пышной массы. Добавьте сметану, растопленное сливочное масло, соль и перемешайте.
  3. Соедините опару с яичной смесью. Постепенно добавьте просеянную муку, замешивая тесто сначала в миске, а затем на слегка усыпанной мукой доске. Тесто должно быть мягким, но не липким.
  4. Промойте изюм, обсушите и обваляйте в муке. Добавьте их в тесто и хорошо перемешайте.
  5. Выложите тесто в смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте до увеличения вдвое. Обомните тесто, разделите на куски и выложите в смазанные маслом формы, заполняя их чуть больше половины.
  6. Поставьте формы с тестом в теплом месте на 30-35 минут, чтобы оно снова увеличилось вдвое. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте паски в течение 30-40 минут, до золотистой корочки.

Украсьте паски по своему вкусу. Мы как раз делились удачным рецептом глазури.

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