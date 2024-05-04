Мягкая паска готовится так: оригинальный рецепт из старого монастыря

Прекрасный рецепт пасхальной выпечки

Мы делились рецептом великолепной паски от Дарьи Цвек. Теперь рассказываем, как приготовить замечательную паску из теста с маслом и сметаной.

Как пишут на портале "Хозяйка", этот рецепт достался из старого монастыря. Благодаря ему выпечка всегда получается рыхлой, ароматной и невероятно вкусной.

Ингредиенты:

500 мл теплого молока

22 г сухих дрожжей (или 100 г свежих)

2 ст. л. муки

Для теста:

13 яиц (2 белка понадобятся для глазури)

450 г сахара (можно добавить больше, если любите сладкие куличи)

200 г сметаны

400 г сливочного масла

2 г ванилина

1 ч. л. соли

изюм

Способ приготовления:

В теплом молоке растворите дрожжи и добавьте муку. Перемешайте до однородности, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте до прибавки в 2 раза. Яйца взбейте с сахаром и ванилином до пышной массы. Добавьте сметану, растопленное сливочное масло, соль и перемешайте. Соедините опару с яичной смесью. Постепенно добавьте просеянную муку, замешивая тесто сначала в миске, а затем на слегка усыпанной мукой доске. Тесто должно быть мягким, но не липким. Промойте изюм, обсушите и обваляйте в муке. Добавьте их в тесто и хорошо перемешайте. Выложите тесто в смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте до увеличения вдвое. Обомните тесто, разделите на куски и выложите в смазанные маслом формы, заполняя их чуть больше половины. Поставьте формы с тестом в теплом месте на 30-35 минут, чтобы оно снова увеличилось вдвое. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте паски в течение 30-40 минут, до золотистой корочки.

Украсьте паски по своему вкусу. Мы как раз делились удачным рецептом глазури.