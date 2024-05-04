Мягкая паска готовится так: оригинальный рецепт из старого монастыря
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Прекрасный рецепт пасхальной выпечки
Мы делились рецептом великолепной паски от Дарьи Цвек. Теперь рассказываем, как приготовить замечательную паску из теста с маслом и сметаной.
Как пишут на портале "Хозяйка", этот рецепт достался из старого монастыря. Благодаря ему выпечка всегда получается рыхлой, ароматной и невероятно вкусной.
Ингредиенты:
- 500 мл теплого молока
- 22 г сухих дрожжей (или 100 г свежих)
- 2 ст. л. муки
Для теста:
- 13 яиц (2 белка понадобятся для глазури)
- 450 г сахара (можно добавить больше, если любите сладкие куличи)
- 200 г сметаны
- 400 г сливочного масла
- 2 г ванилина
- 1 ч. л. соли
- изюм
Способ приготовления:
- В теплом молоке растворите дрожжи и добавьте муку. Перемешайте до однородности, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте до прибавки в 2 раза.
- Яйца взбейте с сахаром и ванилином до пышной массы. Добавьте сметану, растопленное сливочное масло, соль и перемешайте.
- Соедините опару с яичной смесью. Постепенно добавьте просеянную муку, замешивая тесто сначала в миске, а затем на слегка усыпанной мукой доске. Тесто должно быть мягким, но не липким.
- Промойте изюм, обсушите и обваляйте в муке. Добавьте их в тесто и хорошо перемешайте.
- Выложите тесто в смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте до увеличения вдвое. Обомните тесто, разделите на куски и выложите в смазанные маслом формы, заполняя их чуть больше половины.
- Поставьте формы с тестом в теплом месте на 30-35 минут, чтобы оно снова увеличилось вдвое. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте паски в течение 30-40 минут, до золотистой корочки.
Украсьте паски по своему вкусу. Мы как раз делились удачным рецептом глазури.