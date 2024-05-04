Узнай своего тотемного князя: как образовались украинские фамилии

Некоторым украинским фамилиям тысячи лет

Украинские фамилии имеют интересную историю происхождения. Некоторые из них появились благодаря тотемным князьям, которым поклонялись наши предки.

Об этом рассказал профессором и академик Национальной академии наук высшего образования Петр Масляк. Он назвал наиболее популярные тотемы, которые были оберегами для древних украинцев.

Тотем – это существо или предмет, считающийся основателем какого-то человеческого рода или племени. Самыми распространенными тотемами у украинцев с древних времен считались волк и коза, но были также и другие. Примечательно, что многие украинские князья или бояре на собственных гербах имели изображение тотемных животных, которые хранили тысячелетиями.

Отсюда произошла украинская фамилии Вовк (23412 носителей) а также ее производные: Вовкун, Вовкович и так далее.

Еще одно тотемное животное наших предков — тур (первобытный бык). Это животное было самым распространенным тотемом во времена существования трипольской культуры. Так и образовались фамилии Тур, Турчак, Турчин, Туровский и походные от них. Фамилии Цап, Цапок, Козик, Козел Козловский возникли тогда же от соответствующего тотемного животного.

"Глубина этих фамилий 8 тысяч лет", — сказал историк.

Нередко в качестве тотема предки выбирали птиц, отсюда возникли фамилии Яструбинский, Яструбчук, Орлик, Голуб, Лебедь, Ворона, Лелека и другие. Деревья и растения тоже были тотемами, так и образовались фамилии Боровик, Масляк, Сыроежка, Береза, Лип, Дуб, Верба, производные Яворивский, Вербицкий и так далее.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как определить, что родом правила женщина. Как правило, такие родовые имена происходят от женских имен.