Узнай своего тотемного князя: как образовались украинские фамилии
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Некоторым украинским фамилиям тысячи лет
Украинские фамилии имеют интересную историю происхождения. Некоторые из них появились благодаря тотемным князьям, которым поклонялись наши предки.
Об этом рассказал профессором и академик Национальной академии наук высшего образования Петр Масляк. Он назвал наиболее популярные тотемы, которые были оберегами для древних украинцев.
Тотем – это существо или предмет, считающийся основателем какого-то человеческого рода или племени. Самыми распространенными тотемами у украинцев с древних времен считались волк и коза, но были также и другие. Примечательно, что многие украинские князья или бояре на собственных гербах имели изображение тотемных животных, которые хранили тысячелетиями.
Отсюда произошла украинская фамилии Вовк (23412 носителей) а также ее производные: Вовкун, Вовкович и так далее.
Еще одно тотемное животное наших предков — тур (первобытный бык). Это животное было самым распространенным тотемом во времена существования трипольской культуры. Так и образовались фамилии Тур, Турчак, Турчин, Туровский и походные от них. Фамилии Цап, Цапок, Козик, Козел Козловский возникли тогда же от соответствующего тотемного животного.
"Глубина этих фамилий 8 тысяч лет", — сказал историк.
Нередко в качестве тотема предки выбирали птиц, отсюда возникли фамилии Яструбинский, Яструбчук, Орлик, Голуб, Лебедь, Ворона, Лелека и другие. Деревья и растения тоже были тотемами, так и образовались фамилии Боровик, Масляк, Сыроежка, Береза, Лип, Дуб, Верба, производные Яворивский, Вербицкий и так далее.
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