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Узнай своего тотемного князя: как образовались украинские фамилии

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Предки украинцев Новость обновлена 04 мая 2024, 11:10
Предки украинцев. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Некоторым украинским фамилиям тысячи лет

Украинские фамилии имеют интересную историю происхождения. Некоторые из них появились благодаря тотемным князьям, которым поклонялись наши предки.

Об этом рассказал профессором и академик Национальной академии наук высшего образования Петр Масляк. Он назвал наиболее популярные тотемы, которые были оберегами для древних украинцев.

Тотем – это существо или предмет, считающийся основателем какого-то человеческого рода или племени. Самыми распространенными тотемами у украинцев с древних времен считались волк и коза, но были также и другие. Примечательно, что многие украинские князья или бояре на собственных гербах имели изображение тотемных животных, которые хранили тысячелетиями.

Отсюда произошла украинская фамилии Вовк (23412 носителей) а также ее производные: Вовкун, Вовкович и так далее.

Еще одно тотемное животное наших предков — тур (первобытный бык). Это животное было самым распространенным тотемом во времена существования трипольской культуры. Так и образовались фамилии Тур, Турчак, Турчин, Туровский и походные от них. Фамилии Цап, Цапок, Козик, Козел Козловский возникли тогда же от соответствующего тотемного животного.

"Глубина этих фамилий 8 тысяч лет", — сказал историк.

Нередко в качестве тотема предки выбирали птиц, отсюда возникли фамилии Яструбинский, Яструбчук, Орлик, Голуб, Лебедь, Ворона, Лелека и другие. Деревья и растения тоже были тотемами, так и образовались фамилии Боровик, Масляк, Сыроежка, Береза, Лип, Дуб, Верба, производные Яворивский, Вербицкий и так далее.

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