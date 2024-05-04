Будет густой и ароматный: чем подкормить укроп, чтобы собирать хороший урожай зелени

Какое удобрение улучшит рост укропа

Укроп — неприхотливое в уходе растение. Однако для того, чтобы он вырос густым, нужно знать некоторые секреты и уловки. Раньше мы рассказывали, как правильно сажать кустовый укроп, а теперь делимся, чем его подкормить и как выращивать.

Как выбрать сорт укропа

Лучше выбирать кустовые сорта, если хотите получить хороший урожай. Кустистые не дадут столько зелени.

Как посадить укроп

Место, где будет расти укроп, должно быть солнечным. Почва должна быть хорошо дренированной. Семена нужно углубить в землю на 1 см, а расстояние между растениями должно быть 15-20 см. Перед посевом лунки нужно полить. После посадки засыпать их грунтом и немного утрамбовать. Саженцы следует накрыть пленкой, чтобы ускорить прорастание, а когда появятся ростки, ее можно снять.

Чем подкормить укроп

Для того чтобы укроп лучше рос, следует внести в грунт комплексное минеральное удобрение 2-3 раза за сезон. Так урожай соберете щедрый и зелень вырастет густой. Также, чтобы защитить укроп от тли, улиток и других вредителей, следует воспользоваться биологическими или народными методами.

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