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Идеальная чистота и приятный аромат: одна специя поможет вам вымыть пол до блеска

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Автор
Как идеально вымыть пол
Как идеально вымыть пол. Фото Freepik

Одна доступная специя поможет вам в уборке

Оказывается, для того чтобы пол сиял чистотой, в воду можно добавить одну специю. Она обеспечит не только удаление пыли и грязи, но и приятный аромат. А раньше мы рассказывали, что сделать, чтобы дома пахло, как в дорогом спа.

Не всегда лучше действуют агрессивные химикаты или обычные моющие средства. Какая специя спасет вас и обеспечит идеальную чистоту, рассказали на Ukr.Media.

Какая специя поможет убрать в доме

Специи способны придавать хороший аромат не только блюдам и выпечке. Она придает приятный аромат. Поэтому следует добавить ее в воду для мытья полов.

Идеальное средство для мытья полов – корица. Она не только оставит сладко-пряный аромат, но и обладает антибактериальными свойствами. А также таким образом не будет оставаться разводов на поверхности.

Как приготовить средство для мытья полов с корицей

Половину чайной ложки корицы кладем в ведро теплой воды. Добавляем также средство для мытья полов и перемешиваем.

Далее следует помыть пол обычным способом. Вы сразу заметите разницу.

Чем еще полезна корица

Это средство также борется с муравьями. Раствором с корицей вы не только очистите пол, но и избавитесь от надоедливой проблемы.

Ранее Телеграф рассказывал, какие копеечные средства помогут навести чистоту в ванной комнате. Узнайте, как очистить плитку и межплиточные швы.

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#Уборка #Корица #Лайфхак