Классический десерт заигрывает новыми красками: как приготовить "Тирамису" без яиц

Вкусное и простое в приготовлении блюдо

Многие любят есть "Тирамису" и хоть раз готовили его дома. Однако многих настораживает наличие сырых яиц, что может быть возбудителем опасных бактерий.

Сегодня мы предлагаем приготовить эту вкусность по-новому — без сырых яиц. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olena_romanova_".

Как приготовить "Тирамису" без сырых яиц

Ингредиенты для пропитки печенья савоярди:

вода – 150 г;

сахар – 50 г;

сгущенка – 1 ст. л.;

кофе эспрессо – 1 порция;

коньяк или ром – 5 г;

Способ приготовления пропитки:

Все ингредиенты соединить. Довести до кипения. Охладить.

Основа для крема из желтков:

желтки – 6 шт.;

сахарная пудра – 100 г;

мука – 1 ст. л.;

молоко – 100 г;

ванильный сахар – 10 г;

Способ приготовления:

Соединить ингредиенты. Заварить массу на водяной бане до загустения – консистенция должна быть как густая сметана. Охладить.

Основной крем для десерта:

сливки охлажденные 30% – 350 г (взбивать в крем, но не перебить);

крем из желтков – 180 г;

крем-сыр (маскарпоне, филадельфия) – 250 г;

Способ приготовления:

Желтковую основу и крем-сыр добавить к взбитым сливкам. Взбить до однородного состояния крема. Собрать десерт, перед подачей посыпать какао.

А если вы любите вкусные десерты, рекомендуем приготовить вкусность с бананом в стакане. Готовиться он очень просто, а съедается быстро.