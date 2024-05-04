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Классический десерт заигрывает новыми красками: как приготовить "Тирамису" без яиц

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Такой десерт просто тает во рту
Такой десерт просто тает во рту. Фото 1000.menu

Вкусное и простое в приготовлении блюдо

Многие любят есть "Тирамису" и хоть раз готовили его дома. Однако многих настораживает наличие сырых яиц, что может быть возбудителем опасных бактерий.

Сегодня мы предлагаем приготовить эту вкусность по-новому — без сырых яиц. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olena_romanova_".

Как приготовить "Тирамису" без сырых яиц

Ингредиенты для пропитки печенья савоярди:

  • вода – 150 г;
  • сахар – 50 г;
  • сгущенка – 1 ст. л.;
  • кофе эспрессо – 1 порция;
  • коньяк или ром – 5 г;

Способ приготовления пропитки:

  1. Все ингредиенты соединить.
  2. Довести до кипения.
  3. Охладить.

Основа для крема из желтков:

  • желтки – 6 шт.;
  • сахарная пудра – 100 г;
  • мука – 1 ст. л.;
  • молоко – 100 г;
  • ванильный сахар – 10 г;

Способ приготовления:

  1. Соединить ингредиенты.
  2. Заварить массу на водяной бане до загустения – консистенция должна быть как густая сметана.
  3. Охладить.

Основной крем для десерта:

  • сливки охлажденные 30% – 350 г (взбивать в крем, но не перебить);
  • крем из желтков – 180 г;
  • крем-сыр (маскарпоне, филадельфия) – 250 г;

Способ приготовления:

  1. Желтковую основу и крем-сыр добавить к взбитым сливкам.
  2. Взбить до однородного состояния крема.
  3. Собрать десерт, перед подачей посыпать какао.

А если вы любите вкусные десерты, рекомендуем приготовить вкусность с бананом в стакане. Готовиться он очень просто, а съедается быстро.

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#Десерт #Тирамису #Готовим дома