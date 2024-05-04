Классический десерт заигрывает новыми красками: как приготовить "Тирамису" без яиц
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Вкусное и простое в приготовлении блюдо
Многие любят есть "Тирамису" и хоть раз готовили его дома. Однако многих настораживает наличие сырых яиц, что может быть возбудителем опасных бактерий.
Сегодня мы предлагаем приготовить эту вкусность по-новому — без сырых яиц. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olena_romanova_".
Как приготовить "Тирамису" без сырых яиц
Ингредиенты для пропитки печенья савоярди:
- вода – 150 г;
- сахар – 50 г;
- сгущенка – 1 ст. л.;
- кофе эспрессо – 1 порция;
- коньяк или ром – 5 г;
Способ приготовления пропитки:
- Все ингредиенты соединить.
- Довести до кипения.
- Охладить.
Основа для крема из желтков:
- желтки – 6 шт.;
- сахарная пудра – 100 г;
- мука – 1 ст. л.;
- молоко – 100 г;
- ванильный сахар – 10 г;
Способ приготовления:
- Соединить ингредиенты.
- Заварить массу на водяной бане до загустения – консистенция должна быть как густая сметана.
- Охладить.
Основной крем для десерта:
- сливки охлажденные 30% – 350 г (взбивать в крем, но не перебить);
- крем из желтков – 180 г;
- крем-сыр (маскарпоне, филадельфия) – 250 г;
Способ приготовления:
- Желтковую основу и крем-сыр добавить к взбитым сливкам.
- Взбить до однородного состояния крема.
- Собрать десерт, перед подачей посыпать какао.
А если вы любите вкусные десерты, рекомендуем приготовить вкусность с бананом в стакане. Готовиться он очень просто, а съедается быстро.