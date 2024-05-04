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Станет вашей любимой заправкой для салатов: как приготовить соус из авокадо

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Пикантный, аппетитный, легкий в приготовлении
Пикантный, аппетитный, легкий в приготовлении. Фото rbc.ua

Простой, вкусный и полезный соус

Заморский фрукт авокадо давно стал привычным на столах украинцев. Его едят вместе с пышным омлетом на завтрак, добавляют в салаты или делают "Гуакамоле".

Сегодня мы предлагаем приготовить из авокадо вкусную заправку, которую можно добавлять в салаты, как соус к мясу или шаурме. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx_fit".

Как приготовить соус из авокадо

Ингредиенты:

  • авокадо – 1 шт.;
  • вареные яйца – 1 шт.;
  • горчица – 1 ч. л.;
  • лимонный сок – 1 ч. л.;
  • соль, перец, сушеный чеснок;

Способ приготовления:

  1. В чашу блендера выложить авокадо.
  2. Добавить вареное яйцо, горчицу.
  3. Выжать лимонный сок – это необходимо сделать, чтобы соус не потемнел.
  4. Добавить сушеный чеснок, соль, перец.
  5. Взбить погружным блендером в однородную массу.
  6. Таким соусом можно заправлять салаты или смазывать лаваш для шаурмы.

А если вы любите авокадо рекомендуем приготовить салат с авокадо и курицей. Эти ингредиенты прекрасно сочетаются между собой, создавая вкусные и невероятно полезные блюда.

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#Соус #Авокадо #Готовим дома