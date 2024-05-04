Станет вашей любимой заправкой для салатов: как приготовить соус из авокадо
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Простой, вкусный и полезный соус
Заморский фрукт авокадо давно стал привычным на столах украинцев. Его едят вместе с пышным омлетом на завтрак, добавляют в салаты или делают "Гуакамоле".
Сегодня мы предлагаем приготовить из авокадо вкусную заправку, которую можно добавлять в салаты, как соус к мясу или шаурме. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx_fit".
Как приготовить соус из авокадо
Ингредиенты:
- авокадо – 1 шт.;
- вареные яйца – 1 шт.;
- горчица – 1 ч. л.;
- лимонный сок – 1 ч. л.;
- соль, перец, сушеный чеснок;
Способ приготовления:
- В чашу блендера выложить авокадо.
- Добавить вареное яйцо, горчицу.
- Выжать лимонный сок – это необходимо сделать, чтобы соус не потемнел.
- Добавить сушеный чеснок, соль, перец.
- Взбить погружным блендером в однородную массу.
- Таким соусом можно заправлять салаты или смазывать лаваш для шаурмы.
А если вы любите авокадо рекомендуем приготовить салат с авокадо и курицей. Эти ингредиенты прекрасно сочетаются между собой, создавая вкусные и невероятно полезные блюда.