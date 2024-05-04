Море радости и позитива: какие знаки Зодиака уже в эти выходные осуществят свои мечты

Выходные осчастливят два знака Зодиака

Два знака Зодиака уже в эти выходные получат шанс осуществить свою мечту. Они могут ожидать яркого события, которое принесет им счастье и удовольствие. Раньше мы рассказывали, кто начнет новую жизнь в мае, а теперь делимся, кто будет прыгать от радости в ближайшие дни.

Представителям двух знаков Зодиака безумно повезет на выходных 4 и 5 мая. Об этом рассказали на Униане.

Рыбы

Рыбы живут в своих фантазиях. Они любят строить воздушные замки и много мечтать. Однако в этих фантазиях Рыбы обретут возможности для реализации. У них появится возможность достичь цели, к которой они долго и кропотливо готовились. Однако стоит приложить немалые усилия, чтобы получить желаемое. Результат не заставит вас ждать, если вы начнете действовать уже сейчас.

Козерог

У вас наконец-то наступает светлый период в жизни. Удача будет вас преследовать, поэтому можете уверенно браться за любые дела и не беспокоиться, что что-то пойдет не по плану. Также вам повезет в амурном деле. Возможно, удастся познакомиться с интересным человеком, с которым в будущем выстроите крепкие отношения. Поэтому следует действовать уверенно, но спокойно

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому из знаков Зодиака придется потратить круглую сумму на следующей неделе. Некоторым придется потратиться на большую покупку.