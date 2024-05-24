Ідеально для дівич-вечора: рецепт полуниці у шоколаді
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Полуниця в шоколад стане вашим улюбленим десертом.
Полуниця в шоколаді – це не лише вишуканий десерт, але й чудовий спосіб порадувати своїх близьких та друзів. Приготувати його вдома зовсім не складно, а результат буде вражаючим. Також, ми писали, як правильно зберігати полуницю.
Інгредієнти:
- 250 г свіжої полуниці;
- 200 г темного шоколаду;
- 50 г вершкового масла;
- кокосова стружка, тертий мигдаль або інші посипки за бажанням.
Приготування:
- Полуницю помити, обсушити паперовим рушником і видалити хвостики.
- Розтопити шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі.
- Додати до розтопленого шоколаду вершкове масло і перемішати до однорідної маси.
- Занурити кожну полуничку в шоколадну глазур, щоб вона повністю покрилася.
- Викласти полуницю на деко, застелене пергаментом.
- Посипати полуницю кокосовою стружкою, тертим мигдалем або іншими посипками за бажанням.
- Поставити деко в холодильник на 15-20 хвилин, щоб шоколад застиг.
Поради:
- Для більш насиченого смаку можна використовувати білий шоколад або додати до нього трохи какао-порошку.
- Перед зануренням у шоколад полуницю можна трохи охолодити в морозильній камері, щоб шоколад не танув занадто швидко.
- Замість посипок можна використовувати свіжі ягоди, цукати або горіхи.
- Полуницю в шоколаді можна зберігати в холодильнику протягом 2-3 днів.
Раніше ми розповідали, як правильно вибрати полуницю. Також, ми пропонували рецепт полуничних кульок.