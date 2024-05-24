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Ідеально для дівич-вечора: рецепт полуниці у шоколаді

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей десерт - мрія всіх любителів полуниці (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей десерт - мрія всіх любителів полуниці (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Полуниця в шоколад стане вашим улюбленим десертом.

Полуниця в шоколаді – це не лише вишуканий десерт, але й чудовий спосіб порадувати своїх близьких та друзів. Приготувати його вдома зовсім не складно, а результат буде вражаючим. Також, ми писали, як правильно зберігати полуницю.

Інгредієнти:

  • 250 г свіжої полуниці;
  • 200 г темного шоколаду;
  • 50 г вершкового масла;
  • кокосова стружка, тертий мигдаль або інші посипки за бажанням.

Приготування:

  1. Полуницю помити, обсушити паперовим рушником і видалити хвостики.
  2. Розтопити шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі.
  3. Додати до розтопленого шоколаду вершкове масло і перемішати до однорідної маси.
  4. Занурити кожну полуничку в шоколадну глазур, щоб вона повністю покрилася.
  5. Викласти полуницю на деко, застелене пергаментом.
  6. Посипати полуницю кокосовою стружкою, тертим мигдалем або іншими посипками за бажанням.
  7. Поставити деко в холодильник на 15-20 хвилин, щоб шоколад застиг.

Поради:

  • Для більш насиченого смаку можна використовувати білий шоколад або додати до нього трохи какао-порошку.
  • Перед зануренням у шоколад полуницю можна трохи охолодити в морозильній камері, щоб шоколад не танув занадто швидко.
  • Замість посипок можна використовувати свіжі ягоди, цукати або горіхи.
  • Полуницю в шоколаді можна зберігати в холодильнику протягом 2-3 днів.

Раніше ми розповідали, як правильно вибрати полуницю. Також, ми пропонували рецепт полуничних кульок.

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#Рецепт #їжа-Телеграф