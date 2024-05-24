Ідеально для дівич-вечора: рецепт полуниці у шоколаді

Полуниця в шоколад стане вашим улюбленим десертом.

Полуниця в шоколаді – це не лише вишуканий десерт, але й чудовий спосіб порадувати своїх близьких та друзів. Приготувати його вдома зовсім не складно, а результат буде вражаючим. Також, ми писали, як правильно зберігати полуницю.

Інгредієнти:

250 г свіжої полуниці;

200 г темного шоколаду;

50 г вершкового масла;

кокосова стружка, тертий мигдаль або інші посипки за бажанням.

Приготування:

Полуницю помити, обсушити паперовим рушником і видалити хвостики. Розтопити шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Додати до розтопленого шоколаду вершкове масло і перемішати до однорідної маси. Занурити кожну полуничку в шоколадну глазур, щоб вона повністю покрилася. Викласти полуницю на деко, застелене пергаментом. Посипати полуницю кокосовою стружкою, тертим мигдалем або іншими посипками за бажанням. Поставити деко в холодильник на 15-20 хвилин, щоб шоколад застиг.

Поради:

Для більш насиченого смаку можна використовувати білий шоколад або додати до нього трохи какао-порошку.

Перед зануренням у шоколад полуницю можна трохи охолодити в морозильній камері, щоб шоколад не танув занадто швидко.

Замість посипок можна використовувати свіжі ягоди, цукати або горіхи.

Полуницю в шоколаді можна зберігати в холодильнику протягом 2-3 днів.

Раніше ми розповідали, як правильно вибрати полуницю. Також, ми пропонували рецепт полуничних кульок.