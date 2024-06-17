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Французькі тости з полуницею: романтичний сніданок для найближчих

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ці тости стануть ідеальним варіантом сніданку (зображення створено за допомогою ШІ)
Ці тости стануть ідеальним варіантом сніданку (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цих тостів не займе у вас багато часу та сил.

Французькі тости – це не просто сніданок, це справжня класика, яка підкорює своїм простим, але вишуканим смаком. Шматочки хліба, вмочені в яєчно-молочну суміш, обсмажені до золотистої скоринки і доповнені свіжими ягодами – що може бути краще?

Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати французькі тости з полуницею – легкий та ароматний десерт, який стане чудовим початком дня або приємним доповненням до будь-якого застілля.

Інгредієнти:

  • 4 скибки хліба для тостів
  • 2 яйця
  • 100 мл молока
  • 1 ст. л. цукру
  • 1/2 ч. л. ваніліну
  • 2 ст. л. вершкового масла
  • 250 г полуниці
  • Цукрова пудра за смаком

Приготування:

  1. У мисці збийте яйця з молоком, цукром та ваніліном.
  2. Хліб для тостів наріжте скибками.
  3. Умочіть кожну скибку хліба в яєчно-молочну суміш, даючи їй трохи просочитися.
  4. Розігрійте вершкове масло на сковороді.
  5. Обсмажте хліб з обох боків до золотистої скоринки.
  6. Готові тости викладіть на тарілку.
  7. Полуницю помийте, видаліть плодоніжки і наріжте скибочками.
  8. Викладіть полуницю на тости.
  9. За бажанням посипте тости цукровою пудрою.

А якщо ви любите авокадо, рекомендуємо приготувати тост з авокадо та яйцем всього за 10 хвилин за рецептом "Телеграфа". Також, пропонуємо рецепт салату "Спокуса".

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#Рецепт #їжа-Телеграф