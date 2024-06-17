Французькі тости з полуницею: романтичний сніданок для найближчих
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Приготування цих тостів не займе у вас багато часу та сил.
Французькі тости – це не просто сніданок, це справжня класика, яка підкорює своїм простим, але вишуканим смаком. Шматочки хліба, вмочені в яєчно-молочну суміш, обсмажені до золотистої скоринки і доповнені свіжими ягодами – що може бути краще?
Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати французькі тости з полуницею – легкий та ароматний десерт, який стане чудовим початком дня або приємним доповненням до будь-якого застілля.
Інгредієнти:
- 4 скибки хліба для тостів
- 2 яйця
- 100 мл молока
- 1 ст. л. цукру
- 1/2 ч. л. ваніліну
- 2 ст. л. вершкового масла
- 250 г полуниці
- Цукрова пудра за смаком
Приготування:
- У мисці збийте яйця з молоком, цукром та ваніліном.
- Хліб для тостів наріжте скибками.
- Умочіть кожну скибку хліба в яєчно-молочну суміш, даючи їй трохи просочитися.
- Розігрійте вершкове масло на сковороді.
- Обсмажте хліб з обох боків до золотистої скоринки.
- Готові тости викладіть на тарілку.
- Полуницю помийте, видаліть плодоніжки і наріжте скибочками.
- Викладіть полуницю на тости.
- За бажанням посипте тости цукровою пудрою.
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