Французькі тости з полуницею: романтичний сніданок для найближчих

Приготування цих тостів не займе у вас багато часу та сил.

Французькі тости – це не просто сніданок, це справжня класика, яка підкорює своїм простим, але вишуканим смаком. Шматочки хліба, вмочені в яєчно-молочну суміш, обсмажені до золотистої скоринки і доповнені свіжими ягодами – що може бути краще?

Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати французькі тости з полуницею – легкий та ароматний десерт, який стане чудовим початком дня або приємним доповненням до будь-якого застілля.

Інгредієнти:

4 скибки хліба для тостів

2 яйця

100 мл молока

1 ст. л. цукру

1/2 ч. л. ваніліну

2 ст. л. вершкового масла

250 г полуниці

Цукрова пудра за смаком

Приготування:

У мисці збийте яйця з молоком, цукром та ваніліном. Хліб для тостів наріжте скибками. Умочіть кожну скибку хліба в яєчно-молочну суміш, даючи їй трохи просочитися. Розігрійте вершкове масло на сковороді. Обсмажте хліб з обох боків до золотистої скоринки. Готові тости викладіть на тарілку. Полуницю помийте, видаліть плодоніжки і наріжте скибочками. Викладіть полуницю на тости. За бажанням посипте тости цукровою пудрою.

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