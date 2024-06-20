Кабачковий рулет з шинкою та сиром: ситна та ароматна закуска за 20 хвилин

Якщо ви любите кабачки, пропонуємо вам зробити такий рулет. Ви будете від нього у захваті.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — соковиті кабачки, які можна використовувати для приготування різноманітних страв. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати кабачковий рулет з шинкою та сиром, який стане чудовою закускою або легкою вечерею.

Цей рулет — це не просто смачна страва, але й корисна. Кабачки багаті на вітаміни, мінерали та клітковину, а шинка та сир додають йому білок та кальцій. Він простий у приготуванні, не потребує багато часу та інгредієнтів.

Інгредієнти:

2 кабачки

200 г шинки

150 г твердого сиру

2 яйця

50 мл молока

50 г вершкового масла

2 ст. л. борошна

1 ч. л. солі

1/2 ч. л. чорного меленого перцю

Зелень петрушки (для прикраси)

Приготування:

Кабачки наріжте тонкими довгими смужками за допомогою овочечистки або гострого ножа. У мисці збийте яйця з молоком, сіллю та перцем. Обмочіть кожну смужку кабачка в яєчній суміші. На розігрітій сковороді з вершковим маслом обсмажте смужки кабачка з обох боків до золотистого кольору. На кожну смужку кабачка викладіть скибочку шинки та тертого сиру. Згорніть смужки кабачка рулетом. Викладіть рулети в форму для запікання. Запікайте в духовці, розігрітій до 180°C, протягом 20 хвилин. Прикрасьте рулети петрушкою і подавайте до столу.

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