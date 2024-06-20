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Кабачковий рулет з шинкою та сиром: ситна та ароматна закуска за 20 хвилин

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Такий рулет стане хітом на святковому столі (зображення створено за допомогою ШІ)
Такий рулет стане хітом на святковому столі (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви любите кабачки, пропонуємо вам зробити такий рулет. Ви будете від нього у захваті.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — соковиті кабачки, які можна використовувати для приготування різноманітних страв. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати кабачковий рулет з шинкою та сиром, який стане чудовою закускою або легкою вечерею.

Цей рулет — це не просто смачна страва, але й корисна. Кабачки багаті на вітаміни, мінерали та клітковину, а шинка та сир додають йому білок та кальцій. Він простий у приготуванні, не потребує багато часу та інгредієнтів.

Інгредієнти:

  • 2 кабачки
  • 200 г шинки
  • 150 г твердого сиру
  • 2 яйця
  • 50 мл молока
  • 50 г вершкового масла
  • 2 ст. л. борошна
  • 1 ч. л. солі
  • 1/2 ч. л. чорного меленого перцю
  • Зелень петрушки (для прикраси)

Приготування:

  1. Кабачки наріжте тонкими довгими смужками за допомогою овочечистки або гострого ножа.
  2. У мисці збийте яйця з молоком, сіллю та перцем.
  3. Обмочіть кожну смужку кабачка в яєчній суміші.
  4. На розігрітій сковороді з вершковим маслом обсмажте смужки кабачка з обох боків до золотистого кольору.
  5. На кожну смужку кабачка викладіть скибочку шинки та тертого сиру.
  6. Згорніть смужки кабачка рулетом.
  7. Викладіть рулети в форму для запікання.
  8. Запікайте в духовці, розігрітій до 180°C, протягом 20 хвилин.
  9. Прикрасьте рулети петрушкою і подавайте до столу.

Також ми ділились рецептом смачних дерунів із кабачків. Раніше, ми ділились рецептом апетитного холодника.

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#Рецепт #Кабачки #їжа-Телеграф