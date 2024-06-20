Кабачковий рулет з шинкою та сиром: ситна та ароматна закуска за 20 хвилин
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Якщо ви любите кабачки, пропонуємо вам зробити такий рулет. Ви будете від нього у захваті.
Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — соковиті кабачки, які можна використовувати для приготування різноманітних страв. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати кабачковий рулет з шинкою та сиром, який стане чудовою закускою або легкою вечерею.
Цей рулет — це не просто смачна страва, але й корисна. Кабачки багаті на вітаміни, мінерали та клітковину, а шинка та сир додають йому білок та кальцій. Він простий у приготуванні, не потребує багато часу та інгредієнтів.
Інгредієнти:
- 2 кабачки
- 200 г шинки
- 150 г твердого сиру
- 2 яйця
- 50 мл молока
- 50 г вершкового масла
- 2 ст. л. борошна
- 1 ч. л. солі
- 1/2 ч. л. чорного меленого перцю
- Зелень петрушки (для прикраси)
Приготування:
- Кабачки наріжте тонкими довгими смужками за допомогою овочечистки або гострого ножа.
- У мисці збийте яйця з молоком, сіллю та перцем.
- Обмочіть кожну смужку кабачка в яєчній суміші.
- На розігрітій сковороді з вершковим маслом обсмажте смужки кабачка з обох боків до золотистого кольору.
- На кожну смужку кабачка викладіть скибочку шинки та тертого сиру.
- Згорніть смужки кабачка рулетом.
- Викладіть рулети в форму для запікання.
- Запікайте в духовці, розігрітій до 180°C, протягом 20 хвилин.
- Прикрасьте рулети петрушкою і подавайте до столу.
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