Тануть у роті: рецепт кабачків, фаршированих рисом та овочами за 20 хвилин
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Аромтані кабачки стануть хітом на вашому столі.
Літо щедро дарує нам свої щедрі дари, й серед них – кабачки. Ці невибагливі овочі стають справжньою панацеєю для кулінарів, адже з них можна приготувати безліч смачних та поживних страв. Однією з таких є човники з кабачків – фаршировані рисом, вони не лише вишукано виглядають, але й вражають своїм насиченим смаком.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом приготування цієї чудової страви, яка стане окрасою вашого столу.
Інгредієнти:
- 2 кабачки
- 100 г рису
- 1 цибулина
- 1 морква
- 1 болгарський перець
- 1 помідор
- 1 столова ложка томатної пасти
- 1 столова ложка рослинної олії
- Зелень (петрушка, кріп)
- Сіль, перець – за смаком
Покроковий рецепт:
- Підготуємо "човники": ретельно вимийте кабачки, розріжте їх вздовж на дві частини, ложкою видаліть м'якоть, залишаючи стінки завтовшки близько 1 см.
- Рис – основа начинки: промийте рис холодною водою, відваріть його до готовності (приблизно 20 хвилин) згідно з інструкцією на упаковці.
- Овочевий оркестр: цибулю, моркву та болгарський перець дрібно наріжте. Обсмажте овочі на рослинній олії до м'якості.
- Помідорне танго: додайте до овочів подрібнений помідор, томатну пасту, сіль та перець. Тушкуйте протягом 5-7 хвилин.
- З'єднання інгредієнтів: змішайте відварений рис, овочеву суміш та подрібнену зелень.
- Наповнення "човників": заповніть половинки кабачків рисово-овочевою начинкою.
- Запікання: викладіть "Чарівні човники" у форму для запікання, запікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин.
- Подача: перед подачею на стіл "Чарівні човники" можна прикрасити свіжою зеленню.
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