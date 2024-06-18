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Тануть у роті: рецепт кабачків, фаршированих рисом та овочами за 20 хвилин

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Ці кабачки підкорять кожного (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 18 червня 2024, 12:01
Ці кабачки підкорять кожного (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Аромтані кабачки стануть хітом на вашому столі.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари, й серед них – кабачки. Ці невибагливі овочі стають справжньою панацеєю для кулінарів, адже з них можна приготувати безліч смачних та поживних страв. Однією з таких є човники з кабачків – фаршировані рисом, вони не лише вишукано виглядають, але й вражають своїм насиченим смаком.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом приготування цієї чудової страви, яка стане окрасою вашого столу.

Інгредієнти:

  • 2 кабачки
  • 100 г рису
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • 1 болгарський перець
  • 1 помідор
  • 1 столова ложка томатної пасти
  • 1 столова ложка рослинної олії
  • Зелень (петрушка, кріп)
  • Сіль, перець – за смаком

Покроковий рецепт:

  1. Підготуємо "човники": ретельно вимийте кабачки, розріжте їх вздовж на дві частини, ложкою видаліть м'якоть, залишаючи стінки завтовшки близько 1 см.
  2. Рис – основа начинки: промийте рис холодною водою, відваріть його до готовності (приблизно 20 хвилин) згідно з інструкцією на упаковці.
  3. Овочевий оркестр: цибулю, моркву та болгарський перець дрібно наріжте. Обсмажте овочі на рослинній олії до м'якості.
  4. Помідорне танго: додайте до овочів подрібнений помідор, томатну пасту, сіль та перець. Тушкуйте протягом 5-7 хвилин.
  5. З'єднання інгредієнтів: змішайте відварений рис, овочеву суміш та подрібнену зелень.
  6. Наповнення "човників": заповніть половинки кабачків рисово-овочевою начинкою.
  7. Запікання: викладіть "Чарівні човники" у форму для запікання, запікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин.
  8. Подача: перед подачею на стіл "Чарівні човники" можна прикрасити свіжою зеленню.

А якщо шукаєте рецепт простого десерту, зверніть увагу на "Наполеон" в склянці. Також ми ділились рецептом апетитного холодника.

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#Рецепт #Кабачки #їжа-Телеграф