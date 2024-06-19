Домашні свинячі відбивні: м'ясо, яке тане в роті
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Є певні секрети приготування ніжних відбивних.
Свинячі відбивні – це класика домашньої кухні, страва, яка завжди вдається і виручає, коли потрібно швидко та смачно нагодувати сім'ю чи гостей. Але як зробити так, щоб відбивні були не просто їстівними, а справжнім шедевром? Секрет простий: трохи уваги, якісні інгредієнти та кілька простих хитрощів. Також, пропонуємо рецепт курячих рулетиків.
Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування свинячих відбивних, які гарантують соковитість, м'якість та неймовірний аромат.
Інгредієнти:
- 500 г свинячої вирізки (корейка)
- 2 ст. л. борошна
- 2 яйця
- 2 ст. л. панірувальних сухарів
- Сіль, перець за смаком
- Рослинна олія для смаження
Додатково (за бажанням):
- 2 зубчики часнику
- 1 ст. л. гірчиці
- 1 ст. л. лимонного соку
- Спеції: паприка, орегано, базилік
Приготування:
- Підготуйте м'ясо. Наріжте свинячу вирізку на порційні шматки товщиною 1.5-2 см. Злегка відбийте м'ясо молоточком, щоб воно стало тоншим. Посоліть, поперчіть за смаком.
- Замаринуйте м'ясо (за бажанням). У мисці змішайте подрібнений часник, гірчицю, лимонний сік, спеції. Додайте маринад до м'яса, добре перемішайте. Залиште маринуватися в холодильнику протягом 30 хвилин – 1 години.
- Паніруйте відбивні. У трьох окремих ємностях збийте яйця, насипте борошно та панірувальні сухарі. Вмочіть кожен шматок м'яса в яйце, потім обваляйте в борошні, знову в яйце і наостанок – у панірувальних сухарях.
- Смажте відбивні. Розігрійте рослинну олію на сковороді на середньому вогні. Обсмажте відбивні з обох боків до золотистої скоринки.
- Доведіть до готовності. Перекладіть відбивні на деко, застелене пергаментним папером. Поставте деко в розігріту до 180°C духовку і запікайте протягом 15-20 хвилин, до повної готовності м'яса.
- Подавайте відбивні. Подавайте відбивні гарячими з улюбленим гарніром: картоплею, макаронами, рисом або овочами. Доповніть страву свіжою зеленню, соусом або сметаною.
Подаємо готові шашлики з маринованими помідорами. Також, пропонуємо рецепт вірменського шашлика.