Домашні свинячі відбивні: м'ясо, яке тане в роті

Є певні секрети приготування ніжних відбивних.

Свинячі відбивні – це класика домашньої кухні, страва, яка завжди вдається і виручає, коли потрібно швидко та смачно нагодувати сім'ю чи гостей. Але як зробити так, щоб відбивні були не просто їстівними, а справжнім шедевром? Секрет простий: трохи уваги, якісні інгредієнти та кілька простих хитрощів. Також, пропонуємо рецепт курячих рулетиків.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування свинячих відбивних, які гарантують соковитість, м'якість та неймовірний аромат.

Інгредієнти:

500 г свинячої вирізки (корейка)

2 ст. л. борошна

2 яйця

2 ст. л. панірувальних сухарів

Сіль, перець за смаком

Рослинна олія для смаження

Додатково (за бажанням):

2 зубчики часнику

1 ст. л. гірчиці

1 ст. л. лимонного соку

Спеції: паприка, орегано, базилік

Приготування:

Підготуйте м'ясо. Наріжте свинячу вирізку на порційні шматки товщиною 1.5-2 см. Злегка відбийте м'ясо молоточком, щоб воно стало тоншим. Посоліть, поперчіть за смаком. Замаринуйте м'ясо (за бажанням). У мисці змішайте подрібнений часник, гірчицю, лимонний сік, спеції. Додайте маринад до м'яса, добре перемішайте. Залиште маринуватися в холодильнику протягом 30 хвилин – 1 години. Паніруйте відбивні. У трьох окремих ємностях збийте яйця, насипте борошно та панірувальні сухарі. Вмочіть кожен шматок м'яса в яйце, потім обваляйте в борошні, знову в яйце і наостанок – у панірувальних сухарях. Смажте відбивні. Розігрійте рослинну олію на сковороді на середньому вогні. Обсмажте відбивні з обох боків до золотистої скоринки. Доведіть до готовності. Перекладіть відбивні на деко, застелене пергаментним папером. Поставте деко в розігріту до 180°C духовку і запікайте протягом 15-20 хвилин, до повної готовності м'яса. Подавайте відбивні. Подавайте відбивні гарячими з улюбленим гарніром: картоплею, макаронами, рисом або овочами. Доповніть страву свіжою зеленню, соусом або сметаною.

Подаємо готові шашлики з маринованими помідорами. Також, пропонуємо рецепт вірменського шашлика.