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Домашні свинячі відбивні: м'ясо, яке тане в роті

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Відбивні стануть чудовим варіантом обіду (зображення створено за допомогою ШІ)
Відбивні стануть чудовим варіантом обіду (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Є певні секрети приготування ніжних відбивних.

Свинячі відбивні – це класика домашньої кухні, страва, яка завжди вдається і виручає, коли потрібно швидко та смачно нагодувати сім'ю чи гостей. Але як зробити так, щоб відбивні були не просто їстівними, а справжнім шедевром? Секрет простий: трохи уваги, якісні інгредієнти та кілька простих хитрощів. Також, пропонуємо рецепт курячих рулетиків.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування свинячих відбивних, які гарантують соковитість, м'якість та неймовірний аромат.

Інгредієнти:

  • 500 г свинячої вирізки (корейка)
  • 2 ст. л. борошна
  • 2 яйця
  • 2 ст. л. панірувальних сухарів
  • Сіль, перець за смаком
  • Рослинна олія для смаження

Додатково (за бажанням):

  • 2 зубчики часнику
  • 1 ст. л. гірчиці
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • Спеції: паприка, орегано, базилік

Приготування:

  1. Підготуйте м'ясо. Наріжте свинячу вирізку на порційні шматки товщиною 1.5-2 см. Злегка відбийте м'ясо молоточком, щоб воно стало тоншим. Посоліть, поперчіть за смаком.
  2. Замаринуйте м'ясо (за бажанням). У мисці змішайте подрібнений часник, гірчицю, лимонний сік, спеції. Додайте маринад до м'яса, добре перемішайте. Залиште маринуватися в холодильнику протягом 30 хвилин – 1 години.
  3. Паніруйте відбивні. У трьох окремих ємностях збийте яйця, насипте борошно та панірувальні сухарі. Вмочіть кожен шматок м'яса в яйце, потім обваляйте в борошні, знову в яйце і наостанок – у панірувальних сухарях.
  4. Смажте відбивні. Розігрійте рослинну олію на сковороді на середньому вогні. Обсмажте відбивні з обох боків до золотистої скоринки.
  5. Доведіть до готовності. Перекладіть відбивні на деко, застелене пергаментним папером. Поставте деко в розігріту до 180°C духовку і запікайте протягом 15-20 хвилин, до повної готовності м'яса.
  6. Подавайте відбивні. Подавайте відбивні гарячими з улюбленим гарніром: картоплею, макаронами, рисом або овочами. Доповніть страву свіжою зеленню, соусом або сметаною.

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