Домашние свиные отбивные: мясо, тающее во рту

Есть определенные секреты приготовления нежных отбивных.

Свиные отбивные – это классика домашней кухни, блюдо, которое всегда удается и выручает, когда нужно быстро и вкусно накормить семью или гостей. Но как сделать так, чтобы отбивные были не просто съедобными, а настоящим шедевром? Секрет прост: немного внимания, качественные ингредиенты и несколько простых уловок. Также предлагаем рецепт куриных рулетиков.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления свиных отбивных, гарантирующих сочность, мягкость и невероятный аромат.

Ингредиенты:

500 г свиной вырезки (корейка)

2 ст. л. муки

2 яйца

2 ст. л. панировочных сухарей

Соль, перец по вкусу

Растительное масло для жарки

Дополнительно (по желанию):

2 зубчика чеснока

1 ст. л. горчицы

1 ст. л. лимонного сока

Специи: паприка, орегано, базилик

Приготовление:

Подготовьте мясо. Нарежьте свиную вырезку на порционные куски толщиной 1.5-2 см. Слегка отбейте мясо молоточком, чтобы оно стало тоньше. Посолите, поперчите по вкусу. Замаринуйте мясо (по желанию). В миске смешайте измельченный чеснок, горчицу, лимонный сок, специи. Добавьте маринад в мясо, хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться в холодильнике в течение 30 минут – 1 час. Панируйте отбивные. В трех отдельных емкостях взбейте яйца, насыпьте муку и панировочные сухари. Смочите каждый кусок мяса в яйцо, затем обваляйте в муке, снова в яйцо и напоследок – в панировочных сухарях. Жарьте отбивные. Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Обжарьте отбивные по бокам до золотистой корочки. Доведите до готовности. Переложите отбивные на противень, застеленный пергаментной бумагой. Поставьте противень в разогретую до 180°C духовку и запекайте в течение 15-20 минут до полной готовности мяса. Подавайте отбивные. Подавайте отбивные горячими с любимым гарниром: картофелем, макаронами, рисом или овощами. Дополните блюдо свежей зеленью, соусом или сметаной.

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