Домашние свиные отбивные: мясо, тающее во рту
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Есть определенные секреты приготовления нежных отбивных.
Свиные отбивные – это классика домашней кухни, блюдо, которое всегда удается и выручает, когда нужно быстро и вкусно накормить семью или гостей. Но как сделать так, чтобы отбивные были не просто съедобными, а настоящим шедевром? Секрет прост: немного внимания, качественные ингредиенты и несколько простых уловок. Также предлагаем рецепт куриных рулетиков.
Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления свиных отбивных, гарантирующих сочность, мягкость и невероятный аромат.
Ингредиенты:
- 500 г свиной вырезки (корейка)
- 2 ст. л. муки
- 2 яйца
- 2 ст. л. панировочных сухарей
- Соль, перец по вкусу
- Растительное масло для жарки
Дополнительно (по желанию):
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст. л. горчицы
- 1 ст. л. лимонного сока
- Специи: паприка, орегано, базилик
Приготовление:
- Подготовьте мясо. Нарежьте свиную вырезку на порционные куски толщиной 1.5-2 см. Слегка отбейте мясо молоточком, чтобы оно стало тоньше. Посолите, поперчите по вкусу.
- Замаринуйте мясо (по желанию). В миске смешайте измельченный чеснок, горчицу, лимонный сок, специи. Добавьте маринад в мясо, хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться в холодильнике в течение 30 минут – 1 час.
- Панируйте отбивные. В трех отдельных емкостях взбейте яйца, насыпьте муку и панировочные сухари. Смочите каждый кусок мяса в яйцо, затем обваляйте в муке, снова в яйцо и напоследок – в панировочных сухарях.
- Жарьте отбивные. Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Обжарьте отбивные по бокам до золотистой корочки.
- Доведите до готовности. Переложите отбивные на противень, застеленный пергаментной бумагой. Поставьте противень в разогретую до 180°C духовку и запекайте в течение 15-20 минут до полной готовности мяса.
- Подавайте отбивные. Подавайте отбивные горячими с любимым гарниром: картофелем, макаронами, рисом или овощами. Дополните блюдо свежей зеленью, соусом или сметаной.
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