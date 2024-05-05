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У такому клярі відбивні стануть ще соковитішими: що до нього додати

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Відбивні виходять смачними завдяки кляру
Відбивні виходять смачними завдяки кляру. Фото 1000.menu

Чудовий варіант швидкої вечері

Відбивні є досить звичною стравою на столах багатьох українців. Їх готують, якщо часу обмаль, але хочеться поїсти чогось смачненького.

Аби відбивні були ще смачнішими, його готують у цибулевому клярі. Також можна проекспериментувати і додати до нього сир — тоді м'ясо стане ще смачнішим та соковитішим, інформують на Instagram-сторінці "alinka_cookinggg".

Як приготувати відбивні у клярі з сиром

Інгредієнти:

  • куряче філе — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • твердий сир — 150г;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • сіль, чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю натерти на великій тертці.
  2. Сир натерти на великій тертці.
  3. Додати яйця, посолити, поперчити.
  4. Додати борошно, перемішати.
  5. Куряче філе нарізати слайсами, відбити, посолити, поперчити.
  6. У тарілку насипати борошно.
  7. Обваляти м'ясо спершу у борошні, потім у клярі, обсмажити з обох боків на розігрітій з олією сковорідці.

А якщо ви любите страви з курки, рекомендуємо також приготувати курячий паштет. Готувати такі паштети у духовці – французька традиція.

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#Готуємо вдома #Відбивні #кляр