У такому клярі відбивні стануть ще соковитішими: що до нього додати
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Чудовий варіант швидкої вечері
Відбивні є досить звичною стравою на столах багатьох українців. Їх готують, якщо часу обмаль, але хочеться поїсти чогось смачненького.
Аби відбивні були ще смачнішими, його готують у цибулевому клярі. Також можна проекспериментувати і додати до нього сир — тоді м'ясо стане ще смачнішим та соковитішим, інформують на Instagram-сторінці "alinka_cookinggg".
Як приготувати відбивні у клярі з сиром
Інгредієнти:
- куряче філе — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- твердий сир — 150г;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 2 ст. л.;
- сіль, чорний перець — за смаком.
Спосіб приготування:
- Цибулю натерти на великій тертці.
- Сир натерти на великій тертці.
- Додати яйця, посолити, поперчити.
- Додати борошно, перемішати.
- Куряче філе нарізати слайсами, відбити, посолити, поперчити.
- У тарілку насипати борошно.
- Обваляти м'ясо спершу у борошні, потім у клярі, обсмажити з обох боків на розігрітій з олією сковорідці.
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