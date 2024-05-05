У такому клярі відбивні стануть ще соковитішими: що до нього додати

Чудовий варіант швидкої вечері

Відбивні є досить звичною стравою на столах багатьох українців. Їх готують, якщо часу обмаль, але хочеться поїсти чогось смачненького.

Аби відбивні були ще смачнішими, його готують у цибулевому клярі. Також можна проекспериментувати і додати до нього сир — тоді м'ясо стане ще смачнішим та соковитішим, інформують на Instagram-сторінці "alinka_cookinggg".

Як приготувати відбивні у клярі з сиром

Інгредієнти:

куряче філе — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

твердий сир — 150г;

яйця — 2 шт.;

борошно — 2 ст. л.;

сіль, чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Цибулю натерти на великій тертці. Сир натерти на великій тертці. Додати яйця, посолити, поперчити. Додати борошно, перемішати. Куряче філе нарізати слайсами, відбити, посолити, поперчити. У тарілку насипати борошно. Обваляти м'ясо спершу у борошні, потім у клярі, обсмажити з обох боків на розігрітій з олією сковорідці.

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