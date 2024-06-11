Соковитий стейк зі свинини на грилі: ідеальна страва для барбекю
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Якщо ви плануєте барбекю — пропонуємо приготувати стейк за нашим рецептом.
Стейк зі свинини — це страва, яка не потребує багато зусиль, але завжди гарантує неймовірний результат. Готувати його можна на мангалі, сковороді гриль або навіть на звичайній сковороді.
Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування ідеального стейка зі свинини на грилі, який вразить вас своїм соковитим смаком та апетитною скоринкою. Також, пропонуємо рецепт курча, запеченого з овочами.
Інгредієнти:
- 4 стейки зі свинячої шийки (товщиною близько 2 см)
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. лимонного соку
- 1 ч. л. вустерського соусу
- 1/2 ч. л. часникового порошку
- 1/2 ч. л. цибулевого порошку
- 1/4 ч. л. чорного меленого перцю
- Сіль за смаком
Приготування:
- Підготуємо м'ясо: Стейки промийте, обсушіть паперовими рушниками.
- Готуємо маринад: У мисці з'єднайте оливкову олію, лимонний сік, вустерський соус, часниковий порошок, цибулевий порошок, чорний перець та сіль. Перемішайте до однорідної маси.
- Маринад м'яса: Покладіть стейки в маринад, ретельно обмажте їх з усіх боків. Накрийте миску харчовою плівкою та залиште маринуватися в холодильнику протягом 30 хвилин або 2 годин (чим довше, тим краще).
- Розігріваємо гриль: Розігрійте гриль до середньо-високої температури. Якщо ви використовуєте сковороду гриль, розігрійте її на плиті на сильному вогні.
- Обсмажуємо стейки: Викладіть стейки на розігрітий гриль. Обсмажуйте протягом 4-5 хвилин з кожного боку для прожарки medium rare (злегка рожеве всередині) або довше для більш просмаженого м'яса.
- Даємо м'ясу "відпочити": Зніміть стейки з гриля, перекладіть на тарілку, накрийте фольгою та дайте "відпочити" протягом 5-10 хвилин. Це дозволить сокам рівномірно розподілитися в м'ясі, роблячи його ще більш соковитим.
Подаємо готові шашлики з маринованими помідорами. Також, пропонуємо рецепт вірменського шашлика.