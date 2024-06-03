Курча запечене у рукаві з овочами: корисна та проста вечеря

Приготування цієї страви не займе у вас багато часу, але вразить неймовірним смаком.

Ароматно запечене курча з хрусткою шкіркою, оточене барвистим овочевим рагу — це справжня смакота на тарілці, яке стане чудовою вечерею для всієї родини. Ця страва не лише смачна, але й проста у приготуванні, адже не потребує багато часу та зусиль. Також, пропонуємо рецепт соковитого курячого шашлика.

Інгредієнти:

1 курка (приблизно 1,5 кг);

2 моркви;

2 цибулини;

2 болгарських перці;

2 помідори;

2 зубчики часнику;

2 ст. л. оливкової олії;

1 ч. л. сухого орегано;

1/2 ч. л. паприки;

1/4 ч. л. чорного меленого перцю;

сіль за смаком;

свіжа зелень (за бажанням).

Покрокова інструкція

1. Підготовка курки та овочів:

Курку ретельно промити під проточною водою, обсушити паперовими рушниками.

Натерти курку сіллю, перцем, паприкою та орегано.

Моркву, цибулю, болгарський перець та помідори нарізати шматочками середнього розміру.

2. Запікання курки з овочами:

У форму для запікання викласти курку.

Довкола курки розкласти подрібнені овочі.

Зверху полити оливковою олією.

Запікати в розігрітій до 180°C духовці протягом 1-1,5 години, до готовності курки та овочів.

3. Подача:

Готову курку з овочами подавати гарячою, посипавши свіжою зеленню. На гарнір можна подати рис, картоплю або макарони.

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