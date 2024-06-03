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Курча запечене у рукаві з овочами: корисна та проста вечеря

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Це соковите курча просто тане у роті (зображення створено за допомогою ШІ)
Це соковите курча просто тане у роті (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цієї страви не займе у вас багато часу, але вразить неймовірним смаком.

Ароматно запечене курча з хрусткою шкіркою, оточене барвистим овочевим рагу — це справжня смакота на тарілці, яке стане чудовою вечерею для всієї родини. Ця страва не лише смачна, але й проста у приготуванні, адже не потребує багато часу та зусиль. Також, пропонуємо рецепт соковитого курячого шашлика.

Інгредієнти:

  • 1 курка (приблизно 1,5 кг);
  • 2 моркви;
  • 2 цибулини;
  • 2 болгарських перці;
  • 2 помідори;
  • 2 зубчики часнику;
  • 2 ст. л. оливкової олії;
  • 1 ч. л. сухого орегано;
  • 1/2 ч. л. паприки;
  • 1/4 ч. л. чорного меленого перцю;
  • сіль за смаком;
  • свіжа зелень (за бажанням).

Покрокова інструкція

1. Підготовка курки та овочів:

  • Курку ретельно промити під проточною водою, обсушити паперовими рушниками.
  • Натерти курку сіллю, перцем, паприкою та орегано.
  • Моркву, цибулю, болгарський перець та помідори нарізати шматочками середнього розміру.

2. Запікання курки з овочами:

  • У форму для запікання викласти курку.
  • Довкола курки розкласти подрібнені овочі.
  • Зверху полити оливковою олією.
  • Запікати в розігрітій до 180°C духовці протягом 1-1,5 години, до готовності курки та овочів.

3. Подача:

Готову курку з овочами подавати гарячою, посипавши свіжою зеленню. На гарнір можна подати рис, картоплю або макарони.

Подаємо готові шашлики з маринованими помідорами. Також, пропонуємо рецепт вірменського шашлика.

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