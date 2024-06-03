Курча запечене у рукаві з овочами: корисна та проста вечеря
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Приготування цієї страви не займе у вас багато часу, але вразить неймовірним смаком.
Ароматно запечене курча з хрусткою шкіркою, оточене барвистим овочевим рагу — це справжня смакота на тарілці, яке стане чудовою вечерею для всієї родини. Ця страва не лише смачна, але й проста у приготуванні, адже не потребує багато часу та зусиль. Також, пропонуємо рецепт соковитого курячого шашлика.
Інгредієнти:
- 1 курка (приблизно 1,5 кг);
- 2 моркви;
- 2 цибулини;
- 2 болгарських перці;
- 2 помідори;
- 2 зубчики часнику;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- 1 ч. л. сухого орегано;
- 1/2 ч. л. паприки;
- 1/4 ч. л. чорного меленого перцю;
- сіль за смаком;
- свіжа зелень (за бажанням).
Покрокова інструкція
1. Підготовка курки та овочів:
- Курку ретельно промити під проточною водою, обсушити паперовими рушниками.
- Натерти курку сіллю, перцем, паприкою та орегано.
- Моркву, цибулю, болгарський перець та помідори нарізати шматочками середнього розміру.
2. Запікання курки з овочами:
- У форму для запікання викласти курку.
- Довкола курки розкласти подрібнені овочі.
- Зверху полити оливковою олією.
- Запікати в розігрітій до 180°C духовці протягом 1-1,5 години, до готовності курки та овочів.
3. Подача:
Готову курку з овочами подавати гарячою, посипавши свіжою зеленню. На гарнір можна подати рис, картоплю або макарони.
Подаємо готові шашлики з маринованими помідорами. Також, пропонуємо рецепт вірменського шашлика.