Сочный стейк из свинины на гриле: идеальное блюдо для барбекю
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Если вы планируете барбекю – предлагаем приготовить стейк по нашему рецепту.
Стейк из свинины – это блюдо, которое не требует много усилий, но всегда гарантирует невероятный результат. Готовить его можно на мангале, сковороде или даже на обычной сковороде.
Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления идеального стейка из свинины на гриле, который поразит вас сочным вкусом и аппетитной корочкой. Также, предлагаем рецепт цыпленка, запеченного с овощами.
Ингредиенты:
- 4 стейка из свиной шейки (толщиной около 2 см)
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 ч. л. вустерского соуса
- 1/2 ч. л. чесночного порошка
- 1/2 ч. л. лукового порошка
- 1/4 ч. л. черного молотого перца
- Соль по вкусу
Приготовление:
- Подготовим мясо: Стейки промойте, обсушите бумажными полотенцами.
- Готовим маринад: В миске соедините оливковое масло, лимонный сок, соус вустерский, чесночный порошок, луковый порошок, черный перец и соль. Перемешайте до однородной массы.
- Маринад мяса: Уложите стейки в маринад, тщательно обмажьте их со всех сторон. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте мариноваться в холодильнике в течение 30 минут или 2 часов (чем дольше, тем лучше).
- Разогреваем гриль: Разогрейте гриль до средне-высокой температуры. Если вы используете гриль сковороду, разогрейте ее на плите на сильном огне.
- Обжариваем стейки: Выложите стейки на разогретый гриль. Обжаривайте в течение 4-5 минут с каждой стороны для прожарки medium rare (слегка розоватое внутри) или дольше для более прожаренного мяса.
- Даем мясу отдохнуть: Снимите стейки с гриля, переложите на тарелку, накройте фольгой и дайте отдохнуть в течение 5-10 минут. Это позволит сокам равномерно распределиться в мясе, делая его еще более сочным.
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