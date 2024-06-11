Сочный стейк из свинины на гриле: идеальное блюдо для барбекю

Если вы планируете барбекю – предлагаем приготовить стейк по нашему рецепту.

Стейк из свинины – это блюдо, которое не требует много усилий, но всегда гарантирует невероятный результат. Готовить его можно на мангале, сковороде или даже на обычной сковороде.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления идеального стейка из свинины на гриле, который поразит вас сочным вкусом и аппетитной корочкой. Также, предлагаем рецепт цыпленка, запеченного с овощами.

Ингредиенты:

4 стейка из свиной шейки (толщиной около 2 см)

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. вустерского соуса

1/2 ч. л. чесночного порошка

1/2 ч. л. лукового порошка

1/4 ч. л. черного молотого перца

Соль по вкусу

Приготовление:

Подготовим мясо: Стейки промойте, обсушите бумажными полотенцами. Готовим маринад: В миске соедините оливковое масло, лимонный сок, соус вустерский, чесночный порошок, луковый порошок, черный перец и соль. Перемешайте до однородной массы. Маринад мяса: Уложите стейки в маринад, тщательно обмажьте их со всех сторон. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте мариноваться в холодильнике в течение 30 минут или 2 часов (чем дольше, тем лучше). Разогреваем гриль: Разогрейте гриль до средне-высокой температуры. Если вы используете гриль сковороду, разогрейте ее на плите на сильном огне. Обжариваем стейки: Выложите стейки на разогретый гриль. Обжаривайте в течение 4-5 минут с каждой стороны для прожарки medium rare (слегка розоватое внутри) или дольше для более прожаренного мяса. Даем мясу отдохнуть: Снимите стейки с гриля, переложите на тарелку, накройте фольгой и дайте отдохнуть в течение 5-10 минут. Это позволит сокам равномерно распределиться в мясе, делая его еще более сочным.

Подаем готовые шашлыки с маринованными помидорами. Также предлагаем рецепт армянского шашлыка.