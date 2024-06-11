Спагетті карбонара: класика італійської кухні за 30 хвилин

Ця страва не забере у вас багато часу, але потішить неймовірним смаком.

Спагетті Карбонара — це класика італійської кухні, яка здобула популярність у всьому світі. Ця страва не потребує багато інгредієнтів, але результат вас неодмінно вразить своїм насиченим смаком та простотою приготування.

Сьогодні ми поділимося з вами автентичним рецептом спагетті Карбонара, який допоможе вам відчути справжній смак Італії на власній кухні. Також, пропонуємо рецепт лазаньї по-грецьки.

Інгредієнти:

250 г спагетті

150 г бекону (панчетти)

2 яйця

100 г тертого пармезану (пекорино романо)

2 зубчики часнику

1/4 склянки оливкової олії

Сіль та чорний перець за смаком

Приготування:

Відварюємо спагетті: У великій каструлі закип'ятіть підсолену воду. Додайте спагетті та варіть протягом 8-10 хвилин до стану al dente (на зубок). Обсмажуємо бекон: Наріжте бекон кубиками. На сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажте бекон до золотистого кольору. Додаємо часник: Подрібніть часник і додайте до обсмаженого бекону. Обсмажте ще 30 секунд, щоб часник розкрив свій аромат. Готуємо соус: У мисці збийте яйця з тертим сиром, сіллю та перцем. З'єднуємо інгредієнти: Коли спагетті зваряться, злийте з них воду, залишивши трохи (близько 1/4 склянки) у каструлі. Додайте спагетті до сковорідки з беконом та часником. Швидко перемішайте, щоб спагетті прогрілися. Додаємо соус: Зніміть сковороду з вогню та додайте яєчно-сирну суміш. Постійно помішуйте, щоб соус не згорнувся, але при цьому трохи загус за рахунок залишкового тепла від спагетті. Подаємо спагетті: Розкладіть спагетті по тарілках, посипте додатково тертим сиром та чорним перцем за смаком. Подавайте негайно.

А ще близьким можна сподобатися макарони з ковбасками у томатному соусі. Також рекомендуємо приготувати макарони з гарбузом та беконом за рецептом "Телеграфа".