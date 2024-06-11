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Спагетті карбонара: класика італійської кухні за 30 хвилин

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ця страва стане чудовим варіантом обіду та вечері (зображення створено за допомогою ШІ)
Ця страва стане чудовим варіантом обіду та вечері (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ця страва не забере у вас багато часу, але потішить неймовірним смаком.

Спагетті Карбонара — це класика італійської кухні, яка здобула популярність у всьому світі. Ця страва не потребує багато інгредієнтів, але результат вас неодмінно вразить своїм насиченим смаком та простотою приготування.

Сьогодні ми поділимося з вами автентичним рецептом спагетті Карбонара, який допоможе вам відчути справжній смак Італії на власній кухні. Також, пропонуємо рецепт лазаньї по-грецьки.

Інгредієнти:

  • 250 г спагетті
  • 150 г бекону (панчетти)
  • 2 яйця
  • 100 г тертого пармезану (пекорино романо)
  • 2 зубчики часнику
  • 1/4 склянки оливкової олії
  • Сіль та чорний перець за смаком

Приготування:

  1. Відварюємо спагетті: У великій каструлі закип'ятіть підсолену воду. Додайте спагетті та варіть протягом 8-10 хвилин до стану al dente (на зубок).
  2. Обсмажуємо бекон: Наріжте бекон кубиками. На сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажте бекон до золотистого кольору.
  3. Додаємо часник: Подрібніть часник і додайте до обсмаженого бекону. Обсмажте ще 30 секунд, щоб часник розкрив свій аромат.
  4. Готуємо соус: У мисці збийте яйця з тертим сиром, сіллю та перцем.
  5. З'єднуємо інгредієнти: Коли спагетті зваряться, злийте з них воду, залишивши трохи (близько 1/4 склянки) у каструлі. Додайте спагетті до сковорідки з беконом та часником. Швидко перемішайте, щоб спагетті прогрілися.
  6. Додаємо соус: Зніміть сковороду з вогню та додайте яєчно-сирну суміш. Постійно помішуйте, щоб соус не згорнувся, але при цьому трохи загус за рахунок залишкового тепла від спагетті.
  7. Подаємо спагетті: Розкладіть спагетті по тарілках, посипте додатково тертим сиром та чорним перцем за смаком. Подавайте негайно.

А ще близьким можна сподобатися макарони з ковбасками у томатному соусі. Також рекомендуємо приготувати макарони з гарбузом та беконом за рецептом "Телеграфа".

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#Рецепт #їжа-Телеграф