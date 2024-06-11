Спагетті карбонара: класика італійської кухні за 30 хвилин
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Ця страва не забере у вас багато часу, але потішить неймовірним смаком.
Спагетті Карбонара — це класика італійської кухні, яка здобула популярність у всьому світі. Ця страва не потребує багато інгредієнтів, але результат вас неодмінно вразить своїм насиченим смаком та простотою приготування.
Сьогодні ми поділимося з вами автентичним рецептом спагетті Карбонара, який допоможе вам відчути справжній смак Італії на власній кухні. Також, пропонуємо рецепт лазаньї по-грецьки.
Інгредієнти:
- 250 г спагетті
- 150 г бекону (панчетти)
- 2 яйця
- 100 г тертого пармезану (пекорино романо)
- 2 зубчики часнику
- 1/4 склянки оливкової олії
- Сіль та чорний перець за смаком
Приготування:
- Відварюємо спагетті: У великій каструлі закип'ятіть підсолену воду. Додайте спагетті та варіть протягом 8-10 хвилин до стану al dente (на зубок).
- Обсмажуємо бекон: Наріжте бекон кубиками. На сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажте бекон до золотистого кольору.
- Додаємо часник: Подрібніть часник і додайте до обсмаженого бекону. Обсмажте ще 30 секунд, щоб часник розкрив свій аромат.
- Готуємо соус: У мисці збийте яйця з тертим сиром, сіллю та перцем.
- З'єднуємо інгредієнти: Коли спагетті зваряться, злийте з них воду, залишивши трохи (близько 1/4 склянки) у каструлі. Додайте спагетті до сковорідки з беконом та часником. Швидко перемішайте, щоб спагетті прогрілися.
- Додаємо соус: Зніміть сковороду з вогню та додайте яєчно-сирну суміш. Постійно помішуйте, щоб соус не згорнувся, але при цьому трохи загус за рахунок залишкового тепла від спагетті.
- Подаємо спагетті: Розкладіть спагетті по тарілках, посипте додатково тертим сиром та чорним перцем за смаком. Подавайте негайно.
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