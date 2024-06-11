Спагетти карбонара: классика итальянской кухни за 30 минут

Это блюдо не отнимет у вас много времени, но порадует невероятным вкусом.

Спагетти Карбонара – это классика итальянской кухни, которая приобрела популярность во всем мире. Это блюдо не требует многих ингредиентов, но результат вас непременно поразит своим насыщенным вкусом и простотой приготовления.

Сегодня мы поделимся с вами подлинным рецептом спагетти Карбонара, который поможет вам почувствовать настоящий вкус Италии на собственной кухне. Также, предлагаем рецепт лазаньи по-гречески.

Ингредиенты:

250 г спагетти

150 г бекона (панчетты)

2 яйца

100 г тертого пармезана (пекорино романо)

2 зубчика чеснока

1/4 стакана оливкового масла

Соль и черный перец по вкусу

Приготовление:

Отвариваем спагетти: В большой кастрюле вскипятите подсоленную воду. Добавьте спагетти и варите в течение 8-10 минут до состояния al dente (на зубок). Обжариваем бекон: Нарежьте кубики бекон. На сковороде разогрейте оливковое и обжарьте бекон до золотистого цвета. Добавляем чеснок: Размельчите чеснок и добавьте к обжаренному бекону. Обжарьте еще 30 секунд, чтобы чеснок раскрыл свой аромат. Готовим соус: В миске взбейте яйца с тертым сыром, солью и перцем. Соединяем ингредиенты Когда спагетти сварятся, слейте из них воду, оставив немного (около 1/4 стакана) в кастрюле. Добавьте спагетти к сковороде с беконом и чесноком. Быстро перемешайте, чтобы спагетти прогрелись. Добавляем соус: Снимите сковороду с огня и добавьте яично-творожную смесь. Постоянно помешивайте, чтобы соус не свернулся, но при этом немного загустел за счет остаточного тепла от спагетти. Разложите спагетти по тарелкам, посыпьте дополнительно тертым сыром и черным перцем по вкусу. Подавайте немедленно.

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