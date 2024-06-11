Спагетти карбонара: классика итальянской кухни за 30 минут
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Это блюдо не отнимет у вас много времени, но порадует невероятным вкусом.
Спагетти Карбонара – это классика итальянской кухни, которая приобрела популярность во всем мире. Это блюдо не требует многих ингредиентов, но результат вас непременно поразит своим насыщенным вкусом и простотой приготовления.
Сегодня мы поделимся с вами подлинным рецептом спагетти Карбонара, который поможет вам почувствовать настоящий вкус Италии на собственной кухне. Также, предлагаем рецепт лазаньи по-гречески.
Ингредиенты:
- 250 г спагетти
- 150 г бекона (панчетты)
- 2 яйца
- 100 г тертого пармезана (пекорино романо)
- 2 зубчика чеснока
- 1/4 стакана оливкового масла
- Соль и черный перец по вкусу
Приготовление:
- Отвариваем спагетти: В большой кастрюле вскипятите подсоленную воду. Добавьте спагетти и варите в течение 8-10 минут до состояния al dente (на зубок).
- Обжариваем бекон: Нарежьте кубики бекон. На сковороде разогрейте оливковое и обжарьте бекон до золотистого цвета.
- Добавляем чеснок: Размельчите чеснок и добавьте к обжаренному бекону. Обжарьте еще 30 секунд, чтобы чеснок раскрыл свой аромат.
- Готовим соус: В миске взбейте яйца с тертым сыром, солью и перцем.
- Соединяем ингредиенты Когда спагетти сварятся, слейте из них воду, оставив немного (около 1/4 стакана) в кастрюле. Добавьте спагетти к сковороде с беконом и чесноком. Быстро перемешайте, чтобы спагетти прогрелись.
- Добавляем соус: Снимите сковороду с огня и добавьте яично-творожную смесь. Постоянно помешивайте, чтобы соус не свернулся, но при этом немного загустел за счет остаточного тепла от спагетти.
- Разложите спагетти по тарелкам, посыпьте дополнительно тертым сыром и черным перцем по вкусу. Подавайте немедленно.
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