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Більшість цього не знає: як правильно зберігати кавові зерна

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Завдяки цим хитрощам ви зможете довго насолоджуватися кавою
Завдяки цим хитрощам ви зможете довго насолоджуватися кавою. Фото Freepik

Так кава не втратить аромат і не відволожиться

Насичена, ароматна кава – це не просто напій. Це справжнє мистецтво в кожній чашці — з ним ми прокидаємося, кава нас бадьорить і надає енергії цілий день.

Щоб зберегти його яскравий аромат та насичений смак, необхідно знати, як правильно зберігати каву у зернах. Декілька хитрощів "Главреда" продовжать "життя" улюбленому напою.

Як правильно зберігати каву в зернах

Щоб зберегти смак та аромат кави, необхідно пересипати зерна у спеціальні пакети з клапаном. Вони не пропускають повітря і завдяки цій каві довше зберігатиме свіжість та аромат.

Відмінний варіант для зберігання улюбленого напою – кухонні шафи та морозильна камера. Однак не варто відправляти каву в холодильник – так напій втратить аромат. Краще все ж таки відправити його в темне прохолодне місце.

Також варто пам’ятати, що у питанні зберігання улюбленого напою важливий фактор – час. Каву в зернах краще вживати у перші кілька тижнів після відкриття упаковки. Однак якщо дотримуватися правил зберігання, він радуватиме вас ароматом і смаком набагато довше.

Кава також вам знадобиться для приготування пікантної курочки. Спробуйте — і всі оближуть тарілки.

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