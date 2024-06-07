Томатне рагу з курки по-литовськи: готуйте одразу вдвічі більше - усе з'їдять
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Ця страва швидко готується та ще швидше з'їдається.
Томатне рагу з куркою — це не лише смачна, але й неймовірно корисна страва. Вона багата на білки, вітаміни та мінерали, що робить її чудовим вибором для здорового харчування. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом томатного рагу з куркою, яке стане справжньою окрасою вашого сімейного обіду. Також, пропонуємо рецепт бограчу.
Переваги томатного рагу з куркою:
- Смачне та ароматне: Ця страва поєднує в собі ніжність курки, насичений смак томатів та аромат овочів, що робить її неймовірно апетитною.
- Корисна: Томатне рагу з куркою багате на білки, вітаміни C, A, K, а також мінерали, такі як калій, магній та фосфор, які важливі для здоров'я.
- Сите: Незважаючи на свою легкість, томатне рагу з куркою досить ситне і може стати повноцінною трапезою.
- Просте: Рагу готується дуже просто і не потребує спеціальних навичок.
- Універсальне: Ви можете додавати до рагу інші овочі на свій смак, наприклад, кабачки, баклажани, болгарський перець або цибулю.
Інгредієнти:
- 500 г курячого філе
- 400 г томатів у власному соку
- 1 цибулина
- 2 моркви
- 2 стебла селери
- 2 зубчики часнику
- 1 столова ложка оливкової олії
- 1 столова ложка томатної пасти
- 1 чайна ложка орегано
- 1/2 чайної ложки базиліку
- Сіль та перець за смаком
Покрокова інструкція:
- Наріжте курку: Наріжте куряче філе кубиками.
- Підготуйте овочі: Наріжте цибулю кубиками, моркву — кружечками, а селеру — тонкими скибочками. Часник подрібніть.
- Обсмажте курку: У сковороді з оливковою олією обсмажте курку до золотистої скоринки.
- Додайте овочі: Додайте до курки цибулю, моркву, селеру та часник. Обсмажте овочі протягом 5-7 хвилин, до м'якості.
- Додайте томати: Додайте до овочів томати у власному соку, томатну пасту, орегано, базилік, сіль та перець. Перемішайте і тушкуйте рагу протягом 20-25 хвилин, до загустіння соусу.
- Подавайте рагу: Подавайте томатне рагу з куркою гарячим з будь-яким гарніром, наприклад, з рисом, макаронами або картоплею.
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