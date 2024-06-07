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Томатне рагу з курки по-литовськи: готуйте одразу вдвічі більше - усе з'їдять

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Рагу виходить дуже ароматним та смачним (зображення створено за допомогою ШІ)
Рагу виходить дуже ароматним та смачним (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ця страва швидко готується та ще швидше з'їдається.

Томатне рагу з куркою — це не лише смачна, але й неймовірно корисна страва. Вона багата на білки, вітаміни та мінерали, що робить її чудовим вибором для здорового харчування. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом томатного рагу з куркою, яке стане справжньою окрасою вашого сімейного обіду. Також, пропонуємо рецепт бограчу.

Переваги томатного рагу з куркою:

  • Смачне та ароматне: Ця страва поєднує в собі ніжність курки, насичений смак томатів та аромат овочів, що робить її неймовірно апетитною.
  • Корисна: Томатне рагу з куркою багате на білки, вітаміни C, A, K, а також мінерали, такі як калій, магній та фосфор, які важливі для здоров'я.
  • Сите: Незважаючи на свою легкість, томатне рагу з куркою досить ситне і може стати повноцінною трапезою.
  • Просте: Рагу готується дуже просто і не потребує спеціальних навичок.
  • Універсальне: Ви можете додавати до рагу інші овочі на свій смак, наприклад, кабачки, баклажани, болгарський перець або цибулю.

Інгредієнти:

  • 500 г курячого філе
  • 400 г томатів у власному соку
  • 1 цибулина
  • 2 моркви
  • 2 стебла селери
  • 2 зубчики часнику
  • 1 столова ложка оливкової олії
  • 1 столова ложка томатної пасти
  • 1 чайна ложка орегано
  • 1/2 чайної ложки базиліку
  • Сіль та перець за смаком

Покрокова інструкція:

  1. Наріжте курку: Наріжте куряче філе кубиками.
  2. Підготуйте овочі: Наріжте цибулю кубиками, моркву — кружечками, а селеру — тонкими скибочками. Часник подрібніть.
  3. Обсмажте курку: У сковороді з оливковою олією обсмажте курку до золотистої скоринки.
  4. Додайте овочі: Додайте до курки цибулю, моркву, селеру та часник. Обсмажте овочі протягом 5-7 хвилин, до м'якості.
  5. Додайте томати: Додайте до овочів томати у власному соку, томатну пасту, орегано, базилік, сіль та перець. Перемішайте і тушкуйте рагу протягом 20-25 хвилин, до загустіння соусу.
  6. Подавайте рагу: Подавайте томатне рагу з куркою гарячим з будь-яким гарніром, наприклад, з рисом, макаронами або картоплею.

Раніше "Телеграф" писав. як приготувати смачну окрошку на кефірі. Також, пропонуємо рецепт овочевого рагу.

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