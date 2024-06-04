Закарпатський бограч: ситний та ароматний гуляш по-угорськи

Завдяки цьому рецепту ви навчитесь готувати справжній бограч.

Бограч — це не просто суп, а справжня легенда угорської кухні, яка підкорила серця гурманів у всьому світі. Його насичений смак, ароматні спеції та багатий склад інгредієнтів роблять його ідеальною стравою для холодної зими або сімейної вечері.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування ароматного бограча, який зачарує вас своїм автентичним смаком та ароматом.

1. Інгредієнти:

Для приготування бограча вам знадобляться:

500 г яловичини (лопатка, ребра)

200 г копченої ковбаси (салямі, паприкаш)

2 цибулини

2 моркви

2 болгарських перці

4 зубчики часнику

400 г томатів (свіжих або у власному соку)

2 ст. л. томатної пасти

1 ч. л. паприки

1/2 ч. л. кмину

1/2 ч. л. меленого гострого перцю

1 лавровий лист

1 пучок петрушки

Сіль та перець за смаком

Олія для смаження

2. Підготовка інгредієнтів:

Яловичину наріжте кубиками, ковбасу — кружечками. Цибулю та часник дрібно наріжте, моркву та перець наріжте соломкою. Помідори подрібніть блендером або наріжте кубиками.

3. "Гарячий" етап:

У каструлі розігрійте олію і обсмажте яловичину до золотистого кольору. Додайте цибулю та часник, обсмажте до м'якості. Додайте моркву, перець, томати, томатну пасту, паприку, кмин, мелений гострий перець, лавровий лист і сіль за смаком. Залийте водою або бульйоном, щоб рідина покривала овочі. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і тушкуйте протягом 1-1,5 години, доки яловичина не стане м'якою. Додайте ковбасу, тушкуйте ще 10 хвилин. Додайте подрібнену петрушку, перемішайте.

4. Подача:

Подавайте бограч гарячим з хлібом, сметаною або гострим перцем.

Раніше "Телеграф" писав. як приготувати смачну окрошку на кефірі. Також, пропонуємо рецепт овочевого рагу.