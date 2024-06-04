Рус

Закарпатський бограч: ситний та ароматний гуляш по-угорськи

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Бограч - це ароматна угорська страва (зображення створено за допомогою ШІ)
Бограч - це ароматна угорська страва (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Завдяки цьому рецепту ви навчитесь готувати справжній бограч.

Бограч — це не просто суп, а справжня легенда угорської кухні, яка підкорила серця гурманів у всьому світі. Його насичений смак, ароматні спеції та багатий склад інгредієнтів роблять його ідеальною стравою для холодної зими або сімейної вечері.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування ароматного бограча, який зачарує вас своїм автентичним смаком та ароматом.

1. Інгредієнти:

Для приготування бограча вам знадобляться:

  • 500 г яловичини (лопатка, ребра)
  • 200 г копченої ковбаси (салямі, паприкаш)
  • 2 цибулини
  • 2 моркви
  • 2 болгарських перці
  • 4 зубчики часнику
  • 400 г томатів (свіжих або у власному соку)
  • 2 ст. л. томатної пасти
  • 1 ч. л. паприки
  • 1/2 ч. л. кмину
  • 1/2 ч. л. меленого гострого перцю
  • 1 лавровий лист
  • 1 пучок петрушки
  • Сіль та перець за смаком
  • Олія для смаження

2. Підготовка інгредієнтів:

  1. Яловичину наріжте кубиками, ковбасу — кружечками.
  2. Цибулю та часник дрібно наріжте, моркву та перець наріжте соломкою.
  3. Помідори подрібніть блендером або наріжте кубиками.

3. "Гарячий" етап:

  1. У каструлі розігрійте олію і обсмажте яловичину до золотистого кольору.
  2. Додайте цибулю та часник, обсмажте до м'якості.
  3. Додайте моркву, перець, томати, томатну пасту, паприку, кмин, мелений гострий перець, лавровий лист і сіль за смаком.
  4. Залийте водою або бульйоном, щоб рідина покривала овочі.
  5. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і тушкуйте протягом 1-1,5 години, доки яловичина не стане м'якою.
  6. Додайте ковбасу, тушкуйте ще 10 хвилин.
  7. Додайте подрібнену петрушку, перемішайте.

4. Подача:

Подавайте бограч гарячим з хлібом, сметаною або гострим перцем.

Раніше "Телеграф" писав. як приготувати смачну окрошку на кефірі. Також, пропонуємо рецепт овочевого рагу.

Теги:
#Рецепт #Рагу #їжа-Телеграф