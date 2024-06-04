Закарпатський бограч: ситний та ароматний гуляш по-угорськи
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Завдяки цьому рецепту ви навчитесь готувати справжній бограч.
Бограч — це не просто суп, а справжня легенда угорської кухні, яка підкорила серця гурманів у всьому світі. Його насичений смак, ароматні спеції та багатий склад інгредієнтів роблять його ідеальною стравою для холодної зими або сімейної вечері.
Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування ароматного бограча, який зачарує вас своїм автентичним смаком та ароматом.
1. Інгредієнти:
Для приготування бограча вам знадобляться:
- 500 г яловичини (лопатка, ребра)
- 200 г копченої ковбаси (салямі, паприкаш)
- 2 цибулини
- 2 моркви
- 2 болгарських перці
- 4 зубчики часнику
- 400 г томатів (свіжих або у власному соку)
- 2 ст. л. томатної пасти
- 1 ч. л. паприки
- 1/2 ч. л. кмину
- 1/2 ч. л. меленого гострого перцю
- 1 лавровий лист
- 1 пучок петрушки
- Сіль та перець за смаком
- Олія для смаження
2. Підготовка інгредієнтів:
- Яловичину наріжте кубиками, ковбасу — кружечками.
- Цибулю та часник дрібно наріжте, моркву та перець наріжте соломкою.
- Помідори подрібніть блендером або наріжте кубиками.
3. "Гарячий" етап:
- У каструлі розігрійте олію і обсмажте яловичину до золотистого кольору.
- Додайте цибулю та часник, обсмажте до м'якості.
- Додайте моркву, перець, томати, томатну пасту, паприку, кмин, мелений гострий перець, лавровий лист і сіль за смаком.
- Залийте водою або бульйоном, щоб рідина покривала овочі.
- Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і тушкуйте протягом 1-1,5 години, доки яловичина не стане м'якою.
- Додайте ковбасу, тушкуйте ще 10 хвилин.
- Додайте подрібнену петрушку, перемішайте.
4. Подача:
Подавайте бограч гарячим з хлібом, сметаною або гострим перцем.
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