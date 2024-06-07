Томатное рагу из курицы по-литовски: готовьте сразу вдвое больше – все съедят
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Это блюдо быстро готовится и еще быстрее съедается.
Томатное рагу с курицей – это не только вкусное, но и невероятно полезное блюдо. Она богата белками, витаминами и минералами, что делает ее отличным выбором для здорового питания. Сегодня мы поделимся с вами рецептом томатного рагу с курицей, которое станет настоящим украшением вашего семейного обеда. Также, предлагаем рецепт бограчу.
Преимущества томатного рагу с курицей:
- Вкусное и ароматное: Это блюдо сочетает в себе нежность курицы, насыщенный вкус томатов и аромат овощей, что делает его невероятно аппетитным.
- Полезная: Томатное рагу с курицей богато белками, витаминами C, A, K, а также минералами, такими как калий, магний и фосфор, которые важны для здоровья.
- Несмотря на свою легкость, томатное рагу с курицей достаточно сытное и может стать полноценной трапезой.
- Простое: Рага готовится очень просто и не требует специальных навыков.
- Универсальное: Вы можете добавлять в рагу другие овощи по своему вкусу, например, кабачки, баклажаны, болгарский перец или лук.
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 400 г томатов в собственном соке
- 1 луковица
- 2 моркови
- 2 стебля сельдерея
- 2 зубчика чеснока
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 столовая ложка томатной пасты
- 1 чайная ложка орегано
- 1/2 чайной ложки базилика
- Соль и перец по вкусу
Пошаговая инструкция:
- Нарежьте курицу: Нарежьте куриное филе кубиками.
- Подготовьте овощи: Нарежьте лук кубиками, морковь – кружочками, а сельдерей – тонкими ломтиками. Чеснок измельчите.
- Обжарьте курицу: В сковороде с оливковым маслом обжарьте курицу до золотистой корочки.
- Добавьте овощи: Добавьте к курице лук, морковь, сельдерей и чеснок. Обжарьте овощи в течение 5-7 минут до мягкости.
- Добавьте томаты: Добавьте к овощам томаты в соке, томатную пасту, орегано, базилик, соль и перец. Перемешайте и тушите рагу в течение 20-25 минут до загустения соуса.
- Подавайте рагу: Подавайте томатное рагу с горячим курицей с любым гарниром, например, с рисом, макаронами или картофелем.
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