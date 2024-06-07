Томатное рагу из курицы по-литовски: готовьте сразу вдвое больше – все съедят

Это блюдо быстро готовится и еще быстрее съедается.

Томатное рагу с курицей – это не только вкусное, но и невероятно полезное блюдо. Она богата белками, витаминами и минералами, что делает ее отличным выбором для здорового питания. Сегодня мы поделимся с вами рецептом томатного рагу с курицей, которое станет настоящим украшением вашего семейного обеда. Также, предлагаем рецепт бограчу.

Преимущества томатного рагу с курицей:

Вкусное и ароматное: Это блюдо сочетает в себе нежность курицы, насыщенный вкус томатов и аромат овощей, что делает его невероятно аппетитным.

Это блюдо сочетает в себе нежность курицы, насыщенный вкус томатов и аромат овощей, что делает его невероятно аппетитным. Полезная: Томатное рагу с курицей богато белками, витаминами C, A, K, а также минералами, такими как калий, магний и фосфор, которые важны для здоровья.

Томатное рагу с курицей богато белками, витаминами C, A, K, а также минералами, такими как калий, магний и фосфор, которые важны для здоровья. Несмотря на свою легкость, томатное рагу с курицей достаточно сытное и может стать полноценной трапезой.

может стать полноценной трапезой. Простое: Рага готовится очень просто и не требует специальных навыков.

Рага готовится очень просто и не требует специальных навыков. Универсальное: Вы можете добавлять в рагу другие овощи по своему вкусу, например, кабачки, баклажаны, болгарский перец или лук.

Ингредиенты:

500 г куриного филе

400 г томатов в собственном соке

1 луковица

2 моркови

2 стебля сельдерея

2 зубчика чеснока

1 столовая ложка оливкового масла

1 столовая ложка томатной пасты

1 чайная ложка орегано

1/2 чайной ложки базилика

Соль и перец по вкусу

Пошаговая инструкция:

Нарежьте курицу: Нарежьте куриное филе кубиками. Подготовьте овощи: Нарежьте лук кубиками, морковь – кружочками, а сельдерей – тонкими ломтиками. Чеснок измельчите. Обжарьте курицу: В сковороде с оливковым маслом обжарьте курицу до золотистой корочки. Добавьте овощи: Добавьте к курице лук, морковь, сельдерей и чеснок. Обжарьте овощи в течение 5-7 минут до мягкости. Добавьте томаты: Добавьте к овощам томаты в соке, томатную пасту, орегано, базилик, соль и перец. Перемешайте и тушите рагу в течение 20-25 минут до загустения соуса. Подавайте рагу: Подавайте томатное рагу с горячим курицей с любым гарниром, например, с рисом, макаронами или картофелем.

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