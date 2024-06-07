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Томатное рагу из курицы по-литовски: готовьте сразу вдвое больше – все съедят

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Рага получается очень ароматным и вкусным (изображение создано с помощью ИИ)
Рага получается очень ароматным и вкусным (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Это блюдо быстро готовится и еще быстрее съедается.

Томатное рагу с курицей – это не только вкусное, но и невероятно полезное блюдо. Она богата белками, витаминами и минералами, что делает ее отличным выбором для здорового питания. Сегодня мы поделимся с вами рецептом томатного рагу с курицей, которое станет настоящим украшением вашего семейного обеда. Также, предлагаем рецепт бограчу.

Преимущества томатного рагу с курицей:

  • Вкусное и ароматное: Это блюдо сочетает в себе нежность курицы, насыщенный вкус томатов и аромат овощей, что делает его невероятно аппетитным.
  • Полезная: Томатное рагу с курицей богато белками, витаминами C, A, K, а также минералами, такими как калий, магний и фосфор, которые важны для здоровья.
  • Несмотря на свою легкость, томатное рагу с курицей достаточно сытное и может стать полноценной трапезой.
  • Простое: Рага готовится очень просто и не требует специальных навыков.
  • Универсальное: Вы можете добавлять в рагу другие овощи по своему вкусу, например, кабачки, баклажаны, болгарский перец или лук.

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 400 г томатов в собственном соке
  • 1 луковица
  • 2 моркови
  • 2 стебля сельдерея
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 столовая ложка томатной пасты
  • 1 чайная ложка орегано
  • 1/2 чайной ложки базилика
  • Соль и перец по вкусу

Пошаговая инструкция:

  1. Нарежьте курицу: Нарежьте куриное филе кубиками.
  2. Подготовьте овощи: Нарежьте лук кубиками, морковь – кружочками, а сельдерей – тонкими ломтиками. Чеснок измельчите.
  3. Обжарьте курицу: В сковороде с оливковым маслом обжарьте курицу до золотистой корочки.
  4. Добавьте овощи: Добавьте к курице лук, морковь, сельдерей и чеснок. Обжарьте овощи в течение 5-7 минут до мягкости.
  5. Добавьте томаты: Добавьте к овощам томаты в соке, томатную пасту, орегано, базилик, соль и перец. Перемешайте и тушите рагу в течение 20-25 минут до загустения соуса.
  6. Подавайте рагу: Подавайте томатное рагу с горячим курицей с любым гарниром, например, с рисом, макаронами или картофелем.

Ранее "Телеграф" писал. как приготовить вкусную окрошку на кефире. Также предлагаем рецепт овощного рагу.

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