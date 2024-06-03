Рагу з печерицями та молодою картоплею: легка та ароматна страва з літнім смаком
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Гриби надають цій страві особливий смак та аромат.
Літо щедро дарує нам не лише мальовничі пейзажі, але й багатство лісових дарів. Серед них — ароматні печериці, які стануть чудовою основою для ситного та смачного рагу. Додавши до них картоплю, цибулю, моркву та трохи спецій, ви отримаєте справжній шедевр на тарілці, яка зігріє вас.
Інгредієнти:
- 500 г печериць;
- 500 г картоплі;
- 2 цибулини;
- 1 морква;
- 2 ст. л. рослинного масла;
- 1 ст. л. вершкового масла;
- 1 ч. л. сушеного чебрецю;
- 1/2 ч. л. паприки;
- 1/4 ч. л. чорного меленого перцю;
- сіль за смаком;
- свіжа зелень (за бажанням).
Покрокова інструкція
1. Підготовка інгредієнтів:
- Печериці добре помити, обсушити паперовими рушниками.
- Нарізати їх шматочками середнього розміру.
- Картоплю очистити, нарізати кубиками.
- Цибулю нарізати дрібно, моркву — соломкою.
2. Приготування рагу:
- У каструлі розігріти рослинне масло.
- Обсмажити цибулю до золотистого кольору.
- Додати моркву і смажити ще 5 хвилин.
- Викласти в каструлю печериці, посолити, поперчити і тушкувати на середньому вогні 10-15 хвилин, поки гриби не пустять сік.
- Додати картоплю, сушений чебрець і паприку.
- Влити трохи води (приблизно 100 мл), щоб картопля не пригоріла.
- Тушкувати рагу під кришкою на повільному вогні 20-25 хвилин, до готовності картоплі.
- За 5 хвилин до кінця приготування додати вершкове масло.
3. Подача:
Готове рагу посипати свіжою зеленню. Подавати гарячим з салатом зі свіжих овочів.
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