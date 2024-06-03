Рагу з печерицями та молодою картоплею: легка та ароматна страва з літнім смаком

Гриби надають цій страві особливий смак та аромат.

Літо щедро дарує нам не лише мальовничі пейзажі, але й багатство лісових дарів. Серед них — ароматні печериці, які стануть чудовою основою для ситного та смачного рагу. Додавши до них картоплю, цибулю, моркву та трохи спецій, ви отримаєте справжній шедевр на тарілці, яка зігріє вас.

Інгредієнти:

500 г печериць;

500 г картоплі;

2 цибулини;

1 морква;

2 ст. л. рослинного масла;

1 ст. л. вершкового масла;

1 ч. л. сушеного чебрецю;

1/2 ч. л. паприки;

1/4 ч. л. чорного меленого перцю;

сіль за смаком;

свіжа зелень (за бажанням).

Покрокова інструкція

1. Підготовка інгредієнтів:

Печериці добре помити, обсушити паперовими рушниками.

Нарізати їх шматочками середнього розміру.

Картоплю очистити, нарізати кубиками.

Цибулю нарізати дрібно, моркву — соломкою.

2. Приготування рагу:

У каструлі розігріти рослинне масло.

Обсмажити цибулю до золотистого кольору.

Додати моркву і смажити ще 5 хвилин.

Викласти в каструлю печериці, посолити, поперчити і тушкувати на середньому вогні 10-15 хвилин, поки гриби не пустять сік.

Додати картоплю, сушений чебрець і паприку.

Влити трохи води (приблизно 100 мл), щоб картопля не пригоріла.

Тушкувати рагу під кришкою на повільному вогні 20-25 хвилин, до готовності картоплі.

За 5 хвилин до кінця приготування додати вершкове масло.

3. Подача:

Готове рагу посипати свіжою зеленню. Подавати гарячим з салатом зі свіжих овочів.

Раніше "Телеграф" писав. як приготувати смачну окрошку на кефірі. Також, пропонуємо рецепт овочевого рагу.