Рус

Рагу з печерицями та молодою картоплею: легка та ароматна страва з літнім смаком

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Рагу виходить дуже ароматне та смачне (зображення створено за допомогою ШІ)
Рагу виходить дуже ароматне та смачне (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Гриби надають цій страві особливий смак та аромат.

Літо щедро дарує нам не лише мальовничі пейзажі, але й багатство лісових дарів. Серед них — ароматні печериці, які стануть чудовою основою для ситного та смачного рагу. Додавши до них картоплю, цибулю, моркву та трохи спецій, ви отримаєте справжній шедевр на тарілці, яка зігріє вас.

Інгредієнти:

  • 500 г печериць;
  • 500 г картоплі;
  • 2 цибулини;
  • 1 морква;
  • 2 ст. л. рослинного масла;
  • 1 ст. л. вершкового масла;
  • 1 ч. л. сушеного чебрецю;
  • 1/2 ч. л. паприки;
  • 1/4 ч. л. чорного меленого перцю;
  • сіль за смаком;
  • свіжа зелень (за бажанням).

Покрокова інструкція

1. Підготовка інгредієнтів:

  • Печериці добре помити, обсушити паперовими рушниками.
  • Нарізати їх шматочками середнього розміру.
  • Картоплю очистити, нарізати кубиками.
  • Цибулю нарізати дрібно, моркву — соломкою.

2. Приготування рагу:

  • У каструлі розігріти рослинне масло.
  • Обсмажити цибулю до золотистого кольору.
  • Додати моркву і смажити ще 5 хвилин.
  • Викласти в каструлю печериці, посолити, поперчити і тушкувати на середньому вогні 10-15 хвилин, поки гриби не пустять сік.
  • Додати картоплю, сушений чебрець і паприку.
  • Влити трохи води (приблизно 100 мл), щоб картопля не пригоріла.
  • Тушкувати рагу під кришкою на повільному вогні 20-25 хвилин, до готовності картоплі.
  • За 5 хвилин до кінця приготування додати вершкове масло.

3. Подача:

Готове рагу посипати свіжою зеленню. Подавати гарячим з салатом зі свіжих овочів.

Раніше "Телеграф" писав. як приготувати смачну окрошку на кефірі. Також, пропонуємо рецепт овочевого рагу.

Теги:
#Рецепт #Рагу #їжа-Телеграф