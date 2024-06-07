Медовий коблер з ревенем та полуницею: ароматний пиріг з фруктами

Цей літній десерт обов'язково подавайте з морозивом.

Коблер — це традиційний англійський десерт, який поєднує в собі соковиту фруктову начинку та хрустке тісто. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом ароматного коблера з ревенем та полуницею, який стане справжньою окрасою вашого літнього столу. Поєднання кислинки ревеню та солодкої полуниці створює неймовірно гармонійний смак, який не залишить байдужим нікого.

Переваги коблера з ревенем та полуницею:

Смачний: Цей десерт неодмінно зачарує вас своїм вишуканим смаком.

Цей десерт неодмінно зачарує вас своїм вишуканим смаком. Швидкий: Коблер готується дуже швидко і просто, тому він стане чудовим вибором для тих, хто не має багато часу на кухні.

Коблер готується дуже швидко і просто, тому він стане чудовим вибором для тих, хто не має багато часу на кухні. Простий: Рецепт нескладний і не потребує спеціальних навичок.

Рецепт нескладний і не потребує спеціальних навичок. Корисний: Ревень та полуниця багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які важливі для здоров'я.

Ревень та полуниця багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які важливі для здоров'я. Універсальний: Ви можете використовувати будь-які інші фрукти та ягоди для приготування коблера.

Інгредієнти:

Для начинки:

500 г стебел ревеню

500 г полуниці

100 г цукру

1 столова ложка кукурудзяного крохмалю

1/2 чайної ложки кориці

1/4 чайної ложки ванілі

Для тіста:

250 г борошна

125 г вершкового масла

100 г цукру

1 яйце

1/2 чайної ложки розпушувача

Покрокова інструкція:

Приготуйте начинку: Ревень помийте, обсушіть і наріжте кубиками. Полуницю помийте, обсушіть і видаліть плодоніжки. У мисці змішайте ревінь, полуницю, цукор, кукурудзяний крохмаль, корицю та ваніль. Перемішайте. Приготуйте тісто: У мисці змішайте борошно, цукор і розпушувач. Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, і розітріть руками до крихти. Додайте яйце і замісіть тісто. Сформуйте коблер: Викладіть начинку в жароміцну форму. Зверху розкладіть тісто, розірвавши його на шматочки. Випікайте коблер: Випікайте коблер в розігрітій до 180°C духовці протягом 40-50 хвилин, до золотистої скоринки. Подавайте коблер: Дайте коблеру трохи охолонути, а потім подавайте його з ванільним морозивом, йогуртом або збитим вершками.

Подаем с ароматным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.