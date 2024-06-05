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Клафуті з жимолостю: французький пиріг з ароматом літа

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Клафуті - це дуже ніжний французький десерт (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 05 червня 2024, 14:31
Клафуті - це дуже ніжний французький десерт (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Цей французький десерт стане чудовим доповненням до чаю та кави.

Клафуті – це французький десерт, який готується з яєць, молока, борошна та цукру. Він схожий на запіканку, але має більш ніжний і повітряний смак. Ароматний клафуті можна приготувати з різними фруктами та ягодами, але особливо смачним він виходить з жимолостю.

Інгредієнти:

  • 200 г жимолості
  • 3 яйця
  • 100 г цукру
  • 100 мл молока
  • 100 г борошна
  • 1 столова ложка вершкового масла
  • 1/2 чайної ложки ваніліну
  • Сіль за смаком

Приготування:

  1. Підготуйте жимолость: помийте ягоди та обсушіть.
  2. Тісто: у мисці змішайте яйця, цукор, молоко, борошно, ванілін та сіль. За допомогою віночка або блендера добре перемішайте до однорідної маси.
  3. Запікання: змастіть вершковим маслом форму для випічки. Вилийте тісто у форму. Зверху розкладіть жимолость.
  4. Випікання: розігрійте духовку до 180°C. Випікайте клафуті протягом 30-40 хвилин, до золотистого кольору.
  5. Подача: дайте клафуті трохи охолонути, а потім посипте цукровою пудрою.

Подаємо з ароматною кавою. А на основний прийом їжі можна приготувати ніжний пиріг із капустою та капустою.

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#Рецепт #їжа-Телеграф