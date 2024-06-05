Клафуті з жимолостю: французький пиріг з ароматом літа
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Цей французький десерт стане чудовим доповненням до чаю та кави.
Клафуті – це французький десерт, який готується з яєць, молока, борошна та цукру. Він схожий на запіканку, але має більш ніжний і повітряний смак. Ароматний клафуті можна приготувати з різними фруктами та ягодами, але особливо смачним він виходить з жимолостю.
Інгредієнти:
- 200 г жимолості
- 3 яйця
- 100 г цукру
- 100 мл молока
- 100 г борошна
- 1 столова ложка вершкового масла
- 1/2 чайної ложки ваніліну
- Сіль за смаком
Приготування:
- Підготуйте жимолость: помийте ягоди та обсушіть.
- Тісто: у мисці змішайте яйця, цукор, молоко, борошно, ванілін та сіль. За допомогою віночка або блендера добре перемішайте до однорідної маси.
- Запікання: змастіть вершковим маслом форму для випічки. Вилийте тісто у форму. Зверху розкладіть жимолость.
- Випікання: розігрійте духовку до 180°C. Випікайте клафуті протягом 30-40 хвилин, до золотистого кольору.
- Подача: дайте клафуті трохи охолонути, а потім посипте цукровою пудрою.
Подаємо з ароматною кавою. А на основний прийом їжі можна приготувати ніжний пиріг із капустою та капустою.