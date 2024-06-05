Клафуті з жимолостю: французький пиріг з ароматом літа

Цей французький десерт стане чудовим доповненням до чаю та кави.

Клафуті – це французький десерт, який готується з яєць, молока, борошна та цукру. Він схожий на запіканку, але має більш ніжний і повітряний смак. Ароматний клафуті можна приготувати з різними фруктами та ягодами, але особливо смачним він виходить з жимолостю.

Інгредієнти:

200 г жимолості

3 яйця

100 г цукру

100 мл молока

100 г борошна

1 столова ложка вершкового масла

1/2 чайної ложки ваніліну

Сіль за смаком

Приготування:

Підготуйте жимолость: помийте ягоди та обсушіть. Тісто: у мисці змішайте яйця, цукор, молоко, борошно, ванілін та сіль. За допомогою віночка або блендера добре перемішайте до однорідної маси. Запікання: змастіть вершковим маслом форму для випічки. Вилийте тісто у форму. Зверху розкладіть жимолость. Випікання: розігрійте духовку до 180°C. Випікайте клафуті протягом 30-40 хвилин, до золотистого кольору. Подача: дайте клафуті трохи охолонути, а потім посипте цукровою пудрою.

Подаємо з ароматною кавою. А на основний прийом їжі можна приготувати ніжний пиріг із капустою та капустою.