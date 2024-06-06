Персиковий коблер: літній десерт з ароматом сонця

Цей десерт пахне літом. Ваша сім'я буде від нього у захваті.

Спекотне літо — це пора не лише свіжих фруктів, але й ароматних десертів. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом персикового коблера, який стане справжньою окрасою вашого столу. Ніжна начинка з соковитих персиків та хрустка золотава скоринка — це поєднання, яке не залишить байдужим нікого. Також, пропонуємо рецепт клафуті з жимолостю.

Інгредієнти:

Для начинки:

600 г персиків (свіжих або заморожених)

100 г цукру

1 столова ложка лимонного соку

1/2 чайної ложки кориці

1/4 чайної ложки мускатного горіха

Для тіста:

200 г борошна

100 г холодного вершкового масла

100 г цукру

1 яйце

1/2 чайної ложки солі

Покрокова інструкція:

Підготуйте начинку. Персики очистіть від шкірки та кісточок, наріжте кубиками. Додайте цукор, лимонний сік, корицю та мускатний горіх. Перемішайте. Приготуйте тісто. Борошно просійте через сито. Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, цукор, яйце та сіль. Перемішайте руками до утворення крихти. Сформуйте коблер. Візьміть жароміцну форму. Викладіть у неї начинку з персиків. Зверху рівномірно розподіліть крихту з тіста. Випікайте коблер. Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте коблер протягом 30-40 хвилин, до золотистої скоринки. Дайте коблеру охолонути. Дайте коблеру трохи охолонути перед подачею.

Подаємо з ароматною кавою. А на основний прийом їжі можна приготувати ніжний пиріг із капустою та капустою.