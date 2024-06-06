Персиковий коблер: літній десерт з ароматом сонця
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Цей десерт пахне літом. Ваша сім'я буде від нього у захваті.
Спекотне літо — це пора не лише свіжих фруктів, але й ароматних десертів. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом персикового коблера, який стане справжньою окрасою вашого столу. Ніжна начинка з соковитих персиків та хрустка золотава скоринка — це поєднання, яке не залишить байдужим нікого. Також, пропонуємо рецепт клафуті з жимолостю.
Інгредієнти:
Для начинки:
- 600 г персиків (свіжих або заморожених)
- 100 г цукру
- 1 столова ложка лимонного соку
- 1/2 чайної ложки кориці
- 1/4 чайної ложки мускатного горіха
Для тіста:
- 200 г борошна
- 100 г холодного вершкового масла
- 100 г цукру
- 1 яйце
- 1/2 чайної ложки солі
Покрокова інструкція:
- Підготуйте начинку. Персики очистіть від шкірки та кісточок, наріжте кубиками. Додайте цукор, лимонний сік, корицю та мускатний горіх. Перемішайте.
- Приготуйте тісто. Борошно просійте через сито. Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, цукор, яйце та сіль. Перемішайте руками до утворення крихти.
- Сформуйте коблер. Візьміть жароміцну форму. Викладіть у неї начинку з персиків. Зверху рівномірно розподіліть крихту з тіста.
- Випікайте коблер. Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте коблер протягом 30-40 хвилин, до золотистої скоринки.
- Дайте коблеру охолонути. Дайте коблеру трохи охолонути перед подачею.
Подаємо з ароматною кавою. А на основний прийом їжі можна приготувати ніжний пиріг із капустою та капустою.