Медовый коблер с ревенем и клубникой: ароматный пирог с фруктами

Этот летний десерт обязательно подавайте с мороженым.

Коблер – это традиционный английский десерт, сочетающий в себе сочную фруктовую начинку и хрустящее тесто. Сегодня мы поделимся с вами рецептом ароматного коблера с ревенем и клубникой, который станет настоящим украшением вашего летнего стола. Сочетание кислинки ревеня и сладкой клубники создает невероятно гармоничный вкус, который не оставит никого равнодушным.

Преимущества коблера с ревенем и клубникой:

Этот десерт непременно очарует вас своим изысканным вкусом .

Быстрый: Коблер готовится очень быстро и просто, поэтому он станет отличным выбором для тех, кто не имеет много времени на кухне.

Коблер готовится очень быстро и просто, поэтому он станет отличным выбором для тех, кто не имеет много времени на кухне. Простой: Рецепт несложный и не требует специальных навыков.

Рецепт несложный и не требует специальных навыков. Полезный: Ревень и клубника богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые важны для здоровья.

Ревень и клубника богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые важны для здоровья. Универсальный: Вы можете использовать любые другие фрукты и ягоды для приготовления коблера.

Ингредиенты:

Для начинки:

500 г стеблей ревеня

500 г клубники

100 г сахара

1 столовая ложка кукурузного крахмала

1/2 чайной ложки корицы

1/4 чайной ложки ванили

Для теста:

250 г муки

125 г сливочного масла

100 г сахара

1 яйцо

1/2 чайной ложки разрыхлителя

Пошаговая инструкция:

Приготовьте начинку: Ревень помойте, обсушите и нарежьте кубиками. Клубнику помойте, обсушите и удалите плодоножки. В миске смешайте ревень, клубнику, сахар, кукурузный крахмал, корицу и ваниль. Перемешайте. Приготовьте тесто: В миске смешайте муку, сахар и разрыхлитель. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и разотрите руками до крошки. Добавьте яйцо и замесите тесто. Сформируйте коблер: Выложите начинку в жаропрочную форму. Сверху разложите тесто, разорвав его на кусочки. Выпекайте коблер: Выпекайте коблер в разогретой до 180°C духовке в течение 40-50 минут до золотистой корочки. Подавайте коблеру: Дайте коблеру немного остыть, а затем подавайте его с ванильным мороженым, йогуртом или взбитым сливками.

Подаем с ароматным кофе. К основному приему пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.