Медовый коблер с ревенем и клубникой: ароматный пирог с фруктами
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Этот летний десерт обязательно подавайте с мороженым.
Коблер – это традиционный английский десерт, сочетающий в себе сочную фруктовую начинку и хрустящее тесто. Сегодня мы поделимся с вами рецептом ароматного коблера с ревенем и клубникой, который станет настоящим украшением вашего летнего стола. Сочетание кислинки ревеня и сладкой клубники создает невероятно гармоничный вкус, который не оставит никого равнодушным.
Преимущества коблера с ревенем и клубникой:
- Этот десерт непременно очарует вас своим изысканным вкусом .
- Быстрый: Коблер готовится очень быстро и просто, поэтому он станет отличным выбором для тех, кто не имеет много времени на кухне.
- Простой: Рецепт несложный и не требует специальных навыков.
- Полезный: Ревень и клубника богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые важны для здоровья.
- Универсальный: Вы можете использовать любые другие фрукты и ягоды для приготовления коблера.
Ингредиенты:
Для начинки:
- 500 г стеблей ревеня
- 500 г клубники
- 100 г сахара
- 1 столовая ложка кукурузного крахмала
- 1/2 чайной ложки корицы
- 1/4 чайной ложки ванили
Для теста:
- 250 г муки
- 125 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 1 яйцо
- 1/2 чайной ложки разрыхлителя
Пошаговая инструкция:
- Приготовьте начинку: Ревень помойте, обсушите и нарежьте кубиками. Клубнику помойте, обсушите и удалите плодоножки. В миске смешайте ревень, клубнику, сахар, кукурузный крахмал, корицу и ваниль. Перемешайте.
- Приготовьте тесто: В миске смешайте муку, сахар и разрыхлитель. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и разотрите руками до крошки. Добавьте яйцо и замесите тесто.
- Сформируйте коблер: Выложите начинку в жаропрочную форму. Сверху разложите тесто, разорвав его на кусочки.
- Выпекайте коблер: Выпекайте коблер в разогретой до 180°C духовке в течение 40-50 минут до золотистой корочки.
- Подавайте коблеру: Дайте коблеру немного остыть, а затем подавайте его с ванильным мороженым, йогуртом или взбитым сливками.
Подаем с ароматным кофе. К основному приему пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.