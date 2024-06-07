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Медовый коблер с ревенем и клубникой: ароматный пирог с фруктами

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот десерт поразит своим вкусом (изображение создано с помощью ИИ)
Этот десерт поразит своим вкусом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот летний десерт обязательно подавайте с мороженым.

Коблер – это традиционный английский десерт, сочетающий в себе сочную фруктовую начинку и хрустящее тесто. Сегодня мы поделимся с вами рецептом ароматного коблера с ревенем и клубникой, который станет настоящим украшением вашего летнего стола. Сочетание кислинки ревеня и сладкой клубники создает невероятно гармоничный вкус, который не оставит никого равнодушным.

Преимущества коблера с ревенем и клубникой:

  • Этот десерт непременно очарует вас своим изысканным вкусом .
  • Быстрый: Коблер готовится очень быстро и просто, поэтому он станет отличным выбором для тех, кто не имеет много времени на кухне.
  • Простой: Рецепт несложный и не требует специальных навыков.
  • Полезный: Ревень и клубника богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые важны для здоровья.
  • Универсальный: Вы можете использовать любые другие фрукты и ягоды для приготовления коблера.

Ингредиенты:

Для начинки:

  • 500 г стеблей ревеня
  • 500 г клубники
  • 100 г сахара
  • 1 столовая ложка кукурузного крахмала
  • 1/2 чайной ложки корицы
  • 1/4 чайной ложки ванили

Для теста:

  • 250 г муки
  • 125 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 1 яйцо
  • 1/2 чайной ложки разрыхлителя

Пошаговая инструкция:

  1. Приготовьте начинку: Ревень помойте, обсушите и нарежьте кубиками. Клубнику помойте, обсушите и удалите плодоножки. В миске смешайте ревень, клубнику, сахар, кукурузный крахмал, корицу и ваниль. Перемешайте.
  2. Приготовьте тесто: В миске смешайте муку, сахар и разрыхлитель. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и разотрите руками до крошки. Добавьте яйцо и замесите тесто.
  3. Сформируйте коблер: Выложите начинку в жаропрочную форму. Сверху разложите тесто, разорвав его на кусочки.
  4. Выпекайте коблер: Выпекайте коблер в разогретой до 180°C духовке в течение 40-50 минут до золотистой корочки.
  5. Подавайте коблеру: Дайте коблеру немного остыть, а затем подавайте его с ванильным мороженым, йогуртом или взбитым сливками.

Подаем с ароматным кофе. К основному приему пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.

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