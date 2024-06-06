Польский паштет из белой фасоли: сытная и бюджетная намазка

Этот паштет поможет разнообразить ваш рацион.

Польская кухня богата сытными и ароматными блюдами, которые способны удовлетворить самый взыскательный вкус. Одним из таких блюд является ароматный паштет из белой фасоли – простое, но невероятно вкусное блюдо, которое станет великолепной закуской или дополнением к основному блюду.

Ингредиенты:

500 г белой фасоли

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 столовая ложка оливкового масла

1 лавровый лист

1/2 чайной ложки черного перца

Соль по вкусу

1 столовая ложка сливочного масла

2 столовые ложки свежей зелени (петрушка, укроп)

Пошаговая инструкция:

Подготовьте фасоль. Фасоль промойте, замочите в прохладной воде на 8 часов. Слейте воду, залейте фасоль свежей водой и варите в течение 40-50 минут до мягкости. Обжарьте лук и чеснок. Измельчите лук и чеснок. В кастрюле разогрейте оливковое масло, обжарьте лук до мягкости, затем добавьте чеснок и обжарьте еще 1 минуту. Добавьте фасоль и специи. В обжаренный лук и чеснок добавьте сварную фасоль, лавровый лист, черный перец и соль по вкусу. Перемешайте. Тушите паштет. Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите паштет в течение 20-25 минут. Измельчите паштет. Снимите паштет с огня, извлеките лавровый лист. С помощью блендера или кухонного комбайна измельчите паштет до однородной массы. Добавьте сливочное масло и зелень. Добавьте сливочное масло и измельченную зелень. Перемешайте. Подавайте паштет. Паштет из белой фасоли готов! Подавайте его горячим или холодным, с хлебом, тостами или овощами.

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