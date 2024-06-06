Укр

Польский паштет из белой фасоли: сытная и бюджетная намазка

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Читати українською
Автор
Этот паштет станет великолепной закуской (изображение создано с помощью ИИ)
Этот паштет станет великолепной закуской (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот паштет поможет разнообразить ваш рацион.

Польская кухня богата сытными и ароматными блюдами, которые способны удовлетворить самый взыскательный вкус. Одним из таких блюд является ароматный паштет из белой фасоли – простое, но невероятно вкусное блюдо, которое станет великолепной закуской или дополнением к основному блюду.

Ингредиенты:

  • 500 г белой фасоли
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 лавровый лист
  • 1/2 чайной ложки черного перца
  • Соль по вкусу
  • 1 столовая ложка сливочного масла
  • 2 столовые ложки свежей зелени (петрушка, укроп)

Пошаговая инструкция:

  1. Подготовьте фасоль. Фасоль промойте, замочите в прохладной воде на 8 часов. Слейте воду, залейте фасоль свежей водой и варите в течение 40-50 минут до мягкости.
  2. Обжарьте лук и чеснок. Измельчите лук и чеснок. В кастрюле разогрейте оливковое масло, обжарьте лук до мягкости, затем добавьте чеснок и обжарьте еще 1 минуту.
  3. Добавьте фасоль и специи. В обжаренный лук и чеснок добавьте сварную фасоль, лавровый лист, черный перец и соль по вкусу. Перемешайте.
  4. Тушите паштет. Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите паштет в течение 20-25 минут.
  5. Измельчите паштет. Снимите паштет с огня, извлеките лавровый лист. С помощью блендера или кухонного комбайна измельчите паштет до однородной массы.
  6. Добавьте сливочное масло и зелень. Добавьте сливочное масло и измельченную зелень. Перемешайте.
  7. Подавайте паштет. Паштет из белой фасоли готов! Подавайте его горячим или холодным, с хлебом, тостами или овощами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить намазку из кабачков и сыра. Остались кабачки? Нафаршируйте их – получится невероятно вкусное блюдо.

Теги:
#Рецепт #Паштет #еда-Телеграф