Польский паштет из белой фасоли: сытная и бюджетная намазка
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Этот паштет поможет разнообразить ваш рацион.
Польская кухня богата сытными и ароматными блюдами, которые способны удовлетворить самый взыскательный вкус. Одним из таких блюд является ароматный паштет из белой фасоли – простое, но невероятно вкусное блюдо, которое станет великолепной закуской или дополнением к основному блюду.
Ингредиенты:
- 500 г белой фасоли
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 лавровый лист
- 1/2 чайной ложки черного перца
- Соль по вкусу
- 1 столовая ложка сливочного масла
- 2 столовые ложки свежей зелени (петрушка, укроп)
Пошаговая инструкция:
- Подготовьте фасоль. Фасоль промойте, замочите в прохладной воде на 8 часов. Слейте воду, залейте фасоль свежей водой и варите в течение 40-50 минут до мягкости.
- Обжарьте лук и чеснок. Измельчите лук и чеснок. В кастрюле разогрейте оливковое масло, обжарьте лук до мягкости, затем добавьте чеснок и обжарьте еще 1 минуту.
- Добавьте фасоль и специи. В обжаренный лук и чеснок добавьте сварную фасоль, лавровый лист, черный перец и соль по вкусу. Перемешайте.
- Тушите паштет. Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите паштет в течение 20-25 минут.
- Измельчите паштет. Снимите паштет с огня, извлеките лавровый лист. С помощью блендера или кухонного комбайна измельчите паштет до однородной массы.
- Добавьте сливочное масло и зелень. Добавьте сливочное масло и измельченную зелень. Перемешайте.
- Подавайте паштет. Паштет из белой фасоли готов! Подавайте его горячим или холодным, с хлебом, тостами или овощами.
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