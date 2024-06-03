Полунична галета з сиром: елегантний пиріг для будь-якого випадку

У розпал сезону полуниці можна приготувати легкий та дуже смачний десерт — полуничну галету.

Ароматна, хрустка ззовні та м'яка всередині, з соковитою начинкою з полуниці та вершкового сиру — галета стане чудовим десертом для літнього пікніка або сімейного чаювання. Її простота приготування та неймовірний смак підкорять навіть найвибагливіших гурманів.

Полунична галета — це не просто десерт, це справжня кулінарна магія, яка подарує вам незабутні емоції та смакові враження.

Інгредієнти:

250 г борошна;

125 г вершкового масла;

100 г холодної води;

1/2 ч. л. солі;

500 г полуниці;

200 г вершкового сиру;

100 г цукру;

1 пакетик ванільного цукру;

1 яйце;

цукрова пудра за смаком.

Покрокова інструкція

1. Приготування тіста:

У миску просіяти борошно та сіль.

Додати холодне вершкове масло, нарізане кубиками, і розтерти руками в крихту.

Поступово влити холодну воду, замішуючи тісто.

Тісто має бути м'яким, але не липким.

Загорнути тісто в харчову плівку і поставити в холодильник на 30 хвилин.

2. Приготування начинки:

Полуницю помити, обсушити паперовими рушниками і нарізати скибочками.

Вершковий сир збити з цукром і ванільним цукром до однорідної маси.

Додати яйце і збити ще раз.

3. Випікання галети:

Духовку розігріти до 180°C.

Деко застелити пергаментним папером.

Тісто розкачати в коло товщиною 5 мм, залишаючи краю трохи рваними.

Викласти на тісто начинку з вершкового сиру, відступивши від краю 5 см.

Зверху розкласти полуницю.

Загорнути краї тіста на начинку, формуючи рулет.

Змастити галетку збитим яйцем.

Випікати 30-40 хвилин до золотистого кольору.

4. Подача:

Готову галетку трохи охолодити, посипати цукровою пудрою і розрізати на порційні шматки. Подавати з кулькою морозива, збитими вершками або свіжими ягодами.

Подаємо з улюбленим напоєм. Також, пропонуємо рецепт полуничного пирога.