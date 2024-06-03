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Полунична галета з сиром: елегантний пиріг для будь-якого випадку

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ця галета стане вашим улюбленим десертом (зображення створено за допомогою ШІ)
Ця галета стане вашим улюбленим десертом (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

У розпал сезону полуниці можна приготувати легкий та дуже смачний десерт — полуничну галету.

Ароматна, хрустка ззовні та м'яка всередині, з соковитою начинкою з полуниці та вершкового сиру — галета стане чудовим десертом для літнього пікніка або сімейного чаювання. Її простота приготування та неймовірний смак підкорять навіть найвибагливіших гурманів.

Полунична галета — це не просто десерт, це справжня кулінарна магія, яка подарує вам незабутні емоції та смакові враження.

Інгредієнти:

  • 250 г борошна;
  • 125 г вершкового масла;
  • 100 г холодної води;
  • 1/2 ч. л. солі;
  • 500 г полуниці;
  • 200 г вершкового сиру;
  • 100 г цукру;
  • 1 пакетик ванільного цукру;
  • 1 яйце;
  • цукрова пудра за смаком.

Покрокова інструкція

1. Приготування тіста:

  • У миску просіяти борошно та сіль.
  • Додати холодне вершкове масло, нарізане кубиками, і розтерти руками в крихту.
  • Поступово влити холодну воду, замішуючи тісто.
  • Тісто має бути м'яким, але не липким.
  • Загорнути тісто в харчову плівку і поставити в холодильник на 30 хвилин.

2. Приготування начинки:

  • Полуницю помити, обсушити паперовими рушниками і нарізати скибочками.
  • Вершковий сир збити з цукром і ванільним цукром до однорідної маси.
  • Додати яйце і збити ще раз.

3. Випікання галети:

  • Духовку розігріти до 180°C.
  • Деко застелити пергаментним папером.
  • Тісто розкачати в коло товщиною 5 мм, залишаючи краю трохи рваними.
  • Викласти на тісто начинку з вершкового сиру, відступивши від краю 5 см.
  • Зверху розкласти полуницю.
  • Загорнути краї тіста на начинку, формуючи рулет.
  • Змастити галетку збитим яйцем.
  • Випікати 30-40 хвилин до золотистого кольору.

4. Подача:

Готову галетку трохи охолодити, посипати цукровою пудрою і розрізати на порційні шматки. Подавати з кулькою морозива, збитими вершками або свіжими ягодами.

Подаємо з улюбленим напоєм. Також, пропонуємо рецепт полуничного пирога.

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#Рецепт #їжа-Телеграф