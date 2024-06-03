Полунична галета з сиром: елегантний пиріг для будь-якого випадку
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У розпал сезону полуниці можна приготувати легкий та дуже смачний десерт — полуничну галету.
Ароматна, хрустка ззовні та м'яка всередині, з соковитою начинкою з полуниці та вершкового сиру — галета стане чудовим десертом для літнього пікніка або сімейного чаювання. Її простота приготування та неймовірний смак підкорять навіть найвибагливіших гурманів.
Полунична галета — це не просто десерт, це справжня кулінарна магія, яка подарує вам незабутні емоції та смакові враження.
Інгредієнти:
- 250 г борошна;
- 125 г вершкового масла;
- 100 г холодної води;
- 1/2 ч. л. солі;
- 500 г полуниці;
- 200 г вершкового сиру;
- 100 г цукру;
- 1 пакетик ванільного цукру;
- 1 яйце;
- цукрова пудра за смаком.
Покрокова інструкція
1. Приготування тіста:
- У миску просіяти борошно та сіль.
- Додати холодне вершкове масло, нарізане кубиками, і розтерти руками в крихту.
- Поступово влити холодну воду, замішуючи тісто.
- Тісто має бути м'яким, але не липким.
- Загорнути тісто в харчову плівку і поставити в холодильник на 30 хвилин.
2. Приготування начинки:
- Полуницю помити, обсушити паперовими рушниками і нарізати скибочками.
- Вершковий сир збити з цукром і ванільним цукром до однорідної маси.
- Додати яйце і збити ще раз.
3. Випікання галети:
- Духовку розігріти до 180°C.
- Деко застелити пергаментним папером.
- Тісто розкачати в коло товщиною 5 мм, залишаючи краю трохи рваними.
- Викласти на тісто начинку з вершкового сиру, відступивши від краю 5 см.
- Зверху розкласти полуницю.
- Загорнути краї тіста на начинку, формуючи рулет.
- Змастити галетку збитим яйцем.
- Випікати 30-40 хвилин до золотистого кольору.
4. Подача:
Готову галетку трохи охолодити, посипати цукровою пудрою і розрізати на порційні шматки. Подавати з кулькою морозива, збитими вершками або свіжими ягодами.
Подаємо з улюбленим напоєм. Також, пропонуємо рецепт полуничного пирога.