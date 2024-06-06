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Персиковый коблер: летний десерт с ароматом солнца

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Коблер подавайте с мороженым (изображение создано с помощью ИИ)
Коблер подавайте с мороженым (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот десерт пахнет летом. Ваша семья будет от него в восторге.

Жаркое лето – это пора не только свежих фруктов, но и ароматных десертов. Сегодня мы поделимся с вами рецептом персикового коблера, который станет настоящим украшением вашего стола. Нежная начинка из сочных персиков и хрустящая золотистая корочка – это сочетание, которое не оставит равнодушным никого. Также, предлагаем рецепт клафути с жимолостью.

Ингредиенты:

Для начинки:

  • 600 г персиков (свежих или замороженных)
  • 100 г сахара
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1/2 чайной ложки корицы
  • 1/4 чайной ложки мускатного ореха

Для теста:

  • 200 г муки
  • 100 г холодного сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 1 яйцо
  • 1/2 чайной ложки соли

Пошаговая инструкция:

  1. Подготовьте начинку. Персики очистите от кожуры и косточек, нарежьте кубиками. Добавьте сахар, лимонный сок, корицу и мускатный орех. Перемешайте.
  2. Приготовьте тесто. Муку просейте через сито. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, сахар, яйцо и соль. Перемешайте руками до образования крошки.
  3. Сформируйте коблер. Возьмите жаропрочную форму. Выложите в нее начинку из персиков. Сверху равномерно распределите крошку из теста.
  4. Выпекайте коблер. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте коблер в течение 30-40 минут до золотистой корочки.
  5. Дайте коблеру остыть. Дайте коблеру немного остыть перед подачей.

Подаем с ароматным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.

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