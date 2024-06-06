Персиковый коблер: летний десерт с ароматом солнца
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Этот десерт пахнет летом. Ваша семья будет от него в восторге.
Жаркое лето – это пора не только свежих фруктов, но и ароматных десертов. Сегодня мы поделимся с вами рецептом персикового коблера, который станет настоящим украшением вашего стола. Нежная начинка из сочных персиков и хрустящая золотистая корочка – это сочетание, которое не оставит равнодушным никого. Также, предлагаем рецепт клафути с жимолостью.
Ингредиенты:
Для начинки:
- 600 г персиков (свежих или замороженных)
- 100 г сахара
- 1 столовая ложка лимонного сока
- 1/2 чайной ложки корицы
- 1/4 чайной ложки мускатного ореха
Для теста:
- 200 г муки
- 100 г холодного сливочного масла
- 100 г сахара
- 1 яйцо
- 1/2 чайной ложки соли
Пошаговая инструкция:
- Подготовьте начинку. Персики очистите от кожуры и косточек, нарежьте кубиками. Добавьте сахар, лимонный сок, корицу и мускатный орех. Перемешайте.
- Приготовьте тесто. Муку просейте через сито. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, сахар, яйцо и соль. Перемешайте руками до образования крошки.
- Сформируйте коблер. Возьмите жаропрочную форму. Выложите в нее начинку из персиков. Сверху равномерно распределите крошку из теста.
- Выпекайте коблер. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте коблер в течение 30-40 минут до золотистой корочки.
- Дайте коблеру остыть. Дайте коблеру немного остыть перед подачей.
Подаем с ароматным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.