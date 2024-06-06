Персиковый коблер: летний десерт с ароматом солнца

Этот десерт пахнет летом. Ваша семья будет от него в восторге.

Жаркое лето – это пора не только свежих фруктов, но и ароматных десертов. Сегодня мы поделимся с вами рецептом персикового коблера, который станет настоящим украшением вашего стола. Нежная начинка из сочных персиков и хрустящая золотистая корочка – это сочетание, которое не оставит равнодушным никого. Также, предлагаем рецепт клафути с жимолостью.

Ингредиенты:

Для начинки:

600 г персиков (свежих или замороженных)

100 г сахара

1 столовая ложка лимонного сока

1/2 чайной ложки корицы

1/4 чайной ложки мускатного ореха

Для теста:

200 г муки

100 г холодного сливочного масла

100 г сахара

1 яйцо

1/2 чайной ложки соли

Пошаговая инструкция:

Подготовьте начинку. Персики очистите от кожуры и косточек, нарежьте кубиками. Добавьте сахар, лимонный сок, корицу и мускатный орех. Перемешайте. Приготовьте тесто. Муку просейте через сито. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, сахар, яйцо и соль. Перемешайте руками до образования крошки. Сформируйте коблер. Возьмите жаропрочную форму. Выложите в нее начинку из персиков. Сверху равномерно распределите крошку из теста. Выпекайте коблер. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте коблер в течение 30-40 минут до золотистой корочки. Дайте коблеру остыть. Дайте коблеру немного остыть перед подачей.

Подаем с ароматным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.