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Плов зі свининою: ситна та ароматна страва для всієї родини

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Плов зі свининою стане хітом на вашому столі (зображення створено за допомогою ШІ)
Плов зі свининою стане хітом на вашому столі (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Плов зі свининою стане чудовим варіантом обіду для усієї сім'ї.

Плов — це не просто страва, а справжня скарбниця східних кулінарних традицій. Ароматні шматочки м'яса, розсипчастий рис, соковиті овочі та запашні спеції — все це зливається в симфонію смаку, яка зачаровує з першої ложки. Також, пропонуємо рецепт паельї з куркою.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування плову зі свининою, який стане справжньою окрасою вашого столу.

Інгредієнти:

  • 500 г свинини (лопатка, шийка)
  • 300 г рису (басмати, круглий)
  • 2 цибулини
  • 2 моркви
  • 2 зубчики часнику
  • 1 столова ложка томатної пасти
  • 1 столова ложка барбарису
  • 1 чайна ложка зіри
  • 1 чайна ложка куркуми
  • 1/2 чайної ложки кмину
  • 1/2 чайної ложки меленого коріандру
  • 1/4 чайної ложки червоного перцю (за бажанням)
  • 100 мл олії
  • 800 мл води
  • Сіль та перець за смаком
  • Зелень для декору

Покрокова інструкція:

  1. Підготуйте м'ясо. Наріжте свинину кубиками середнього розміру. Додайте сіль, перець та спеції (зіру, куркуму, кмин, коріандр, червоний перець). Перемішайте і залиште маринуватися протягом 30 хвилин.
  2. Підготуйте овочі. Подрібніть цибулю та моркву. Часник подрібніть ножем.
  3. Обсмажте м'ясо. У каструлі з товстим дном розігрійте олію. Додайте м'ясо та обсмажте до золотистої скоринки.
  4. Додайте овочі. До обсмаженого м'яса додайте цибулю та моркву. Обсмажте протягом 5-7 хвилин, до м'якості овочів.
  5. Додайте рис. Додайте рис до м'яса та овочів. Перемішайте і обсмажте протягом 1-2 хвилин.
  6. Додайте спеції та томатну пасту. Додайте барбарис, томатну пасту, часник та сіль за смаком. Перемішайте.
  7. Залийте водою. Залийте рис та овочі водою. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте протягом 30-40 хвилин, до готовності рису.
  8. Дайте плову настоятися. Зніміть плов з вогню, дайте йому настоятися протягом 10-15 хвилин під кришкою.
  9. Подавайте на стіл. Плов зі свининою готовий! Подавайте його гарячим, прикрасивши зеленню.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати плов з грибами. Також, пропонуємо рецепт плову з сухофруктами.

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