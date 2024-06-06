Плов зі свининою: ситна та ароматна страва для всієї родини
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Плов зі свининою стане чудовим варіантом обіду для усієї сім'ї.
Плов — це не просто страва, а справжня скарбниця східних кулінарних традицій. Ароматні шматочки м'яса, розсипчастий рис, соковиті овочі та запашні спеції — все це зливається в симфонію смаку, яка зачаровує з першої ложки. Також, пропонуємо рецепт паельї з куркою.
Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування плову зі свининою, який стане справжньою окрасою вашого столу.
Інгредієнти:
- 500 г свинини (лопатка, шийка)
- 300 г рису (басмати, круглий)
- 2 цибулини
- 2 моркви
- 2 зубчики часнику
- 1 столова ложка томатної пасти
- 1 столова ложка барбарису
- 1 чайна ложка зіри
- 1 чайна ложка куркуми
- 1/2 чайної ложки кмину
- 1/2 чайної ложки меленого коріандру
- 1/4 чайної ложки червоного перцю (за бажанням)
- 100 мл олії
- 800 мл води
- Сіль та перець за смаком
- Зелень для декору
Покрокова інструкція:
- Підготуйте м'ясо. Наріжте свинину кубиками середнього розміру. Додайте сіль, перець та спеції (зіру, куркуму, кмин, коріандр, червоний перець). Перемішайте і залиште маринуватися протягом 30 хвилин.
- Підготуйте овочі. Подрібніть цибулю та моркву. Часник подрібніть ножем.
- Обсмажте м'ясо. У каструлі з товстим дном розігрійте олію. Додайте м'ясо та обсмажте до золотистої скоринки.
- Додайте овочі. До обсмаженого м'яса додайте цибулю та моркву. Обсмажте протягом 5-7 хвилин, до м'якості овочів.
- Додайте рис. Додайте рис до м'яса та овочів. Перемішайте і обсмажте протягом 1-2 хвилин.
- Додайте спеції та томатну пасту. Додайте барбарис, томатну пасту, часник та сіль за смаком. Перемішайте.
- Залийте водою. Залийте рис та овочі водою. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте протягом 30-40 хвилин, до готовності рису.
- Дайте плову настоятися. Зніміть плов з вогню, дайте йому настоятися протягом 10-15 хвилин під кришкою.
- Подавайте на стіл. Плов зі свининою готовий! Подавайте його гарячим, прикрасивши зеленню.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати плов з грибами. Також, пропонуємо рецепт плову з сухофруктами.