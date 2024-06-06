Плов зі свининою: ситна та ароматна страва для всієї родини

Плов зі свининою стане чудовим варіантом обіду для усієї сім'ї.

Плов — це не просто страва, а справжня скарбниця східних кулінарних традицій. Ароматні шматочки м'яса, розсипчастий рис, соковиті овочі та запашні спеції — все це зливається в симфонію смаку, яка зачаровує з першої ложки. Також, пропонуємо рецепт паельї з куркою.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування плову зі свининою, який стане справжньою окрасою вашого столу.

Інгредієнти:

500 г свинини (лопатка, шийка)

300 г рису (басмати, круглий)

2 цибулини

2 моркви

2 зубчики часнику

1 столова ложка томатної пасти

1 столова ложка барбарису

1 чайна ложка зіри

1 чайна ложка куркуми

1/2 чайної ложки кмину

1/2 чайної ложки меленого коріандру

1/4 чайної ложки червоного перцю (за бажанням)

100 мл олії

800 мл води

Сіль та перець за смаком

Зелень для декору

Покрокова інструкція:

Підготуйте м'ясо. Наріжте свинину кубиками середнього розміру. Додайте сіль, перець та спеції (зіру, куркуму, кмин, коріандр, червоний перець). Перемішайте і залиште маринуватися протягом 30 хвилин. Підготуйте овочі. Подрібніть цибулю та моркву. Часник подрібніть ножем. Обсмажте м'ясо. У каструлі з товстим дном розігрійте олію. Додайте м'ясо та обсмажте до золотистої скоринки. Додайте овочі. До обсмаженого м'яса додайте цибулю та моркву. Обсмажте протягом 5-7 хвилин, до м'якості овочів. Додайте рис. Додайте рис до м'яса та овочів. Перемішайте і обсмажте протягом 1-2 хвилин. Додайте спеції та томатну пасту. Додайте барбарис, томатну пасту, часник та сіль за смаком. Перемішайте. Залийте водою. Залийте рис та овочі водою. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте протягом 30-40 хвилин, до готовності рису. Дайте плову настоятися. Зніміть плов з вогню, дайте йому настоятися протягом 10-15 хвилин під кришкою. Подавайте на стіл. Плов зі свининою готовий! Подавайте його гарячим, прикрасивши зеленню.

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