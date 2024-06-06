Плов со свининой: сытное и ароматное блюдо для всей семьи
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Плов со свининой станет отличным вариантом обеда для всей семьи.
Плов – это не просто блюдо, а настоящая сокровищница восточных кулинарных традиций. Ароматные кусочки мяса, рассыпчатый рис, сочные овощи и душистые специи все это сливается в симфонию вкуса, которая завораживает с первой ложки. Также, предлагаем рецепт паэльи с курицей.
Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления плова со свининой, который станет настоящим украшением вашего стола.
Ингредиенты:
- 500 г свинины (лопатка, шейка)
- 300 г риса (басматы, круглый)
- 2 луковицы
- 2 моркови
- 2 зубчика чеснока
- 1 столовая ложка томатной пасты
- 1 столовая ложка барбариса
- 1 чайная ложка звезды
- 1 чайная ложка куркумы
- 1/2 чайной ложки тмина
- 1/2 чайной ложки молотого кориандра
- 1/4 чайной ложки красного перца (по желанию)
- 100 мл масла
- 800 мл воды
- Соль и перец по вкусу
- Зелень для декора
Пошаговая инструкция:
- Подготовьте мясо. Нарежьте свинину кубиками среднего размера. Добавьте соль, перец и специи (зрение, куркуму, тмин, кориандр, красный перец). Перемешайте и оставьте мариноваться в течение 30 минут.
- Подготовьте овощи. Измельчите лук и морковь. Чеснок измельчите ножом.
- Обжарьте мясо. В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло. Добавьте мясо и обжарьте до золотистой корочки.
- Добавьте овощи. К обжаренному мясу добавьте лук и морковь. Обжарьте в течение 5-7 минут до мягкости овощей.
- Добавьте рис. Добавьте рис в мясо и овощи. Перемешайте и обжарьте в течение 1-2 минут.
- Добавьте специи и томатную пасту. Добавить барбарис, томатную пасту, чеснок и соль по вкусу. Перемешайте.
- Залейте водой. Залейте рис и овощи водой. Доведите до кипения, затем убавьте огонь, накройте крышкой и тушите в течение 30-40 минут, до готовности риса.
- Дайте плову настояться. Снимите плов с огня, дайте ему настояться в течение 10-15 минут под крышкой.
- Подавайте на стол. Плов со свининой готов! Подавайте его горячим, украсив зеленью.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить плов с грибами. Также, предлагаем рецепт плова с сухофруктами.