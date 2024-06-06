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Плов со свининой: сытное и ароматное блюдо для всей семьи

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Плов со свининой станет хитом на вашем столе (изображение создано с помощью ИИ)
Плов со свининой станет хитом на вашем столе (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Плов со свининой станет отличным вариантом обеда для всей семьи.

Плов – это не просто блюдо, а настоящая сокровищница восточных кулинарных традиций. Ароматные кусочки мяса, рассыпчатый рис, сочные овощи и душистые специи все это сливается в симфонию вкуса, которая завораживает с первой ложки. Также, предлагаем рецепт паэльи с курицей.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления плова со свининой, который станет настоящим украшением вашего стола.

Ингредиенты:

  • 500 г свинины (лопатка, шейка)
  • 300 г риса (басматы, круглый)
  • 2 луковицы
  • 2 моркови
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 столовая ложка томатной пасты
  • 1 столовая ложка барбариса
  • 1 чайная ложка звезды
  • 1 чайная ложка куркумы
  • 1/2 чайной ложки тмина
  • 1/2 чайной ложки молотого кориандра
  • 1/4 чайной ложки красного перца (по желанию)
  • 100 мл масла
  • 800 мл воды
  • Соль и перец по вкусу
  • Зелень для декора

Пошаговая инструкция:

  1. Подготовьте мясо. Нарежьте свинину кубиками среднего размера. Добавьте соль, перец и специи (зрение, куркуму, тмин, кориандр, красный перец). Перемешайте и оставьте мариноваться в течение 30 минут.
  2. Подготовьте овощи. Измельчите лук и морковь. Чеснок измельчите ножом.
  3. Обжарьте мясо. В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло. Добавьте мясо и обжарьте до золотистой корочки.
  4. Добавьте овощи. К обжаренному мясу добавьте лук и морковь. Обжарьте в течение 5-7 минут до мягкости овощей.
  5. Добавьте рис. Добавьте рис в мясо и овощи. Перемешайте и обжарьте в течение 1-2 минут.
  6. Добавьте специи и томатную пасту. Добавить барбарис, томатную пасту, чеснок и соль по вкусу. Перемешайте.
  7. Залейте водой. Залейте рис и овощи водой. Доведите до кипения, затем убавьте огонь, накройте крышкой и тушите в течение 30-40 минут, до готовности риса.
  8. Дайте плову настояться. Снимите плов с огня, дайте ему настояться в течение 10-15 минут под крышкой.
  9. Подавайте на стол. Плов со свининой готов! Подавайте его горячим, украсив зеленью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить плов с грибами. Также, предлагаем рецепт плова с сухофруктами.

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