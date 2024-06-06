Плов со свининой станет отличным вариантом обеда для всей семьи.

Плов – это не просто блюдо, а настоящая сокровищница восточных кулинарных традиций. Ароматные кусочки мяса, рассыпчатый рис, сочные овощи и душистые специи все это сливается в симфонию вкуса, которая завораживает с первой ложки. Также, предлагаем рецепт паэльи с курицей.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления плова со свининой, который станет настоящим украшением вашего стола.

Ингредиенты:

500 г свинины (лопатка, шейка)

300 г риса (басматы, круглый)

2 луковицы

2 моркови

2 зубчика чеснока

1 столовая ложка томатной пасты

1 столовая ложка барбариса

1 чайная ложка звезды

1 чайная ложка куркумы

1/2 чайной ложки тмина

1/2 чайной ложки молотого кориандра

1/4 чайной ложки красного перца (по желанию)

100 мл масла

800 мл воды

Соль и перец по вкусу

Зелень для декора

Пошаговая инструкция:

Подготовьте мясо. Нарежьте свинину кубиками среднего размера. Добавьте соль, перец и специи (зрение, куркуму, тмин, кориандр, красный перец). Перемешайте и оставьте мариноваться в течение 30 минут. Подготовьте овощи. Измельчите лук и морковь. Чеснок измельчите ножом. Обжарьте мясо. В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло. Добавьте мясо и обжарьте до золотистой корочки. Добавьте овощи. К обжаренному мясу добавьте лук и морковь. Обжарьте в течение 5-7 минут до мягкости овощей. Добавьте рис. Добавьте рис в мясо и овощи. Перемешайте и обжарьте в течение 1-2 минут. Добавьте специи и томатную пасту. Добавить барбарис, томатную пасту, чеснок и соль по вкусу. Перемешайте. Залейте водой. Залейте рис и овощи водой. Доведите до кипения, затем убавьте огонь, накройте крышкой и тушите в течение 30-40 минут, до готовности риса. Дайте плову настояться. Снимите плов с огня, дайте ему настояться в течение 10-15 минут под крышкой. Подавайте на стол. Плов со свининой готов! Подавайте его горячим, украсив зеленью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить плов с грибами. Также, предлагаем рецепт плова с сухофруктами.