Чизкейк с ревенем: кислинка и сладость в одном десерте

Летом вы можете приготовить этот освежающий и легкий десерт из сыра и ревеня.

Чизкейк – это излюбленный десерт многих людей. Он может быть разным: с шоколадом, фруктами, ягодами, сыром маскарпоне или крем-сыром. Сегодня мы предлагаем вам приготовить чизкейк с ревенем – сезонный десерт, сочетающий в себе кисловато-сладкий вкус ревеня и нежную сливочную текстуру чизкейка.

Ингредиенты:

Для основания:

200 г печенья (например, песочное)

100 г сливочного масла

Для начинки:

500 г ревеня

100 г сахара

2 столовые ложки крахмала

2 яйца

250 г сливочного сыра

150 мл сметаны

1 столовая ложка лимонного сока

1/2 чайной ложки ванилина

Приготовление:

Основание: измельчите печенье в блендере или с помощью скалки. Добавить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать. Выложите крошку на дно формы для выпечки и утрамбуйте. Поставьте в холодильник на 30 мин. Ревень: помойте ревень и нарежьте его кусочками. Смешайте ревень с сахаром и крахмалом. Начинка: в миске смешайте яйца, сливочный творог, сметану, лимонный сок и ванилин. Добавьте ревень с сахаром и крахмалом. Хорошо перемешайте. Выпекание: вылейте начинку на основание из печенья. Выпекайте чизкейк в разогретой до 180°C духовке в течение 50-60 минут до золотистого цвета. Охлаждение: дайте чизкейку остыть в духовке с открытой дверцей в течение 1 часа. Затем поставьте его в холодильник на 4-6 часов.

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