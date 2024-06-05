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Чизкейк с ревенем: кислинка и сладость в одном десерте

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Чизкейк с ревенем станет хитом на вашем столе (изображение создано с помощью ИИ)
Чизкейк с ревенем станет хитом на вашем столе (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Летом вы можете приготовить этот освежающий и легкий десерт из сыра и ревеня.

Чизкейк – это излюбленный десерт многих людей. Он может быть разным: с шоколадом, фруктами, ягодами, сыром маскарпоне или крем-сыром. Сегодня мы предлагаем вам приготовить чизкейк с ревенем – сезонный десерт, сочетающий в себе кисловато-сладкий вкус ревеня и нежную сливочную текстуру чизкейка.

Ингредиенты:

Для основания:

  • 200 г печенья (например, песочное)
  • 100 г сливочного масла

Для начинки:

  • 500 г ревеня
  • 100 г сахара
  • 2 столовые ложки крахмала
  • 2 яйца
  • 250 г сливочного сыра
  • 150 мл сметаны
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1/2 чайной ложки ванилина

Приготовление:

  1. Основание: измельчите печенье в блендере или с помощью скалки. Добавить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать. Выложите крошку на дно формы для выпечки и утрамбуйте. Поставьте в холодильник на 30 мин.
  2. Ревень: помойте ревень и нарежьте его кусочками. Смешайте ревень с сахаром и крахмалом.
  3. Начинка: в миске смешайте яйца, сливочный творог, сметану, лимонный сок и ванилин. Добавьте ревень с сахаром и крахмалом. Хорошо перемешайте.
  4. Выпекание: вылейте начинку на основание из печенья. Выпекайте чизкейк в разогретой до 180°C духовке в течение 50-60 минут до золотистого цвета.
  5. Охлаждение: дайте чизкейку остыть в духовке с открытой дверцей в течение 1 часа. Затем поставьте его в холодильник на 4-6 часов.

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