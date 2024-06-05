Чизкейк с ревенем: кислинка и сладость в одном десерте
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Летом вы можете приготовить этот освежающий и легкий десерт из сыра и ревеня.
Чизкейк – это излюбленный десерт многих людей. Он может быть разным: с шоколадом, фруктами, ягодами, сыром маскарпоне или крем-сыром. Сегодня мы предлагаем вам приготовить чизкейк с ревенем – сезонный десерт, сочетающий в себе кисловато-сладкий вкус ревеня и нежную сливочную текстуру чизкейка.
Ингредиенты:
Для основания:
- 200 г печенья (например, песочное)
- 100 г сливочного масла
Для начинки:
- 500 г ревеня
- 100 г сахара
- 2 столовые ложки крахмала
- 2 яйца
- 250 г сливочного сыра
- 150 мл сметаны
- 1 столовая ложка лимонного сока
- 1/2 чайной ложки ванилина
Приготовление:
- Основание: измельчите печенье в блендере или с помощью скалки. Добавить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать. Выложите крошку на дно формы для выпечки и утрамбуйте. Поставьте в холодильник на 30 мин.
- Ревень: помойте ревень и нарежьте его кусочками. Смешайте ревень с сахаром и крахмалом.
- Начинка: в миске смешайте яйца, сливочный творог, сметану, лимонный сок и ванилин. Добавьте ревень с сахаром и крахмалом. Хорошо перемешайте.
- Выпекание: вылейте начинку на основание из печенья. Выпекайте чизкейк в разогретой до 180°C духовке в течение 50-60 минут до золотистого цвета.
- Охлаждение: дайте чизкейку остыть в духовке с открытой дверцей в течение 1 часа. Затем поставьте его в холодильник на 4-6 часов.
А если вы любите торты, рекомендуем приготовить торт из трех ингредиентов по рецепту "Телеграфа". Также, предлагаем приготовить шоколадно-творожный торт без выпечки.