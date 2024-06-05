Клафути с жимолостью: французский пирог с ароматом лета
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Этот французский десерт станет отличным дополнением к чаю и кофе.
Клафути – французский десерт, который готовится из яиц, молока, муки и сахара. Он похож на запеканку, но обладает более нежным и воздушным вкусом. Ароматный клафути можно приготовить с разными фруктами и ягодами, но особенно вкусным он получается с жимолостью.
Ингредиенты:
- 200 г жимолости
- 3 яйца
- 100 г сахара
- 100 мл молока
- 100 г муки
- 1 столовая ложка сливочного масла
- 1/2 чайной ложки ванилина
- Соль по вкусу
Приготовление:
- Подготовьте жимолость: промойте ягоды и обсушите.
- Тесто: в миске смешайте яйца, сахар, молоко, муку, ванилин и соль. С помощью венчика или блендера хорошо перемешайте до однородной массы.
- Запекание: смажьте сливочным маслом форму для выпечки. Вылейте тесто в форму. Сверху разложите жимолость.
- Выпекание: разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте клафути в течение 30-40 минут до золотистого цвета.
- Подача: дайте клафуте немного остыть, а затем посыпьте сахарной пудрой.
Подаем с ароматным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.