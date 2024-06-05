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Клафути с жимолостью: французский пирог с ароматом лета

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Клафути – это очень нежный французский десерт (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 05 июня 2024, 14:31
Клафути – это очень нежный французский десерт (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот французский десерт станет отличным дополнением к чаю и кофе.

Клафути – французский десерт, который готовится из яиц, молока, муки и сахара. Он похож на запеканку, но обладает более нежным и воздушным вкусом. Ароматный клафути можно приготовить с разными фруктами и ягодами, но особенно вкусным он получается с жимолостью.

Ингредиенты:

  • 200 г жимолости
  • 3 яйца
  • 100 г сахара
  • 100 мл молока
  • 100 г муки
  • 1 столовая ложка сливочного масла
  • 1/2 чайной ложки ванилина
  • Соль по вкусу

Приготовление:

  1. Подготовьте жимолость: промойте ягоды и обсушите.
  2. Тесто: в миске смешайте яйца, сахар, молоко, муку, ванилин и соль. С помощью венчика или блендера хорошо перемешайте до однородной массы.
  3. Запекание: смажьте сливочным маслом форму для выпечки. Вылейте тесто в форму. Сверху разложите жимолость.
  4. Выпекание: разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте клафути в течение 30-40 минут до золотистого цвета.
  5. Подача: дайте клафуте немного остыть, а затем посыпьте сахарной пудрой.

Подаем с ароматным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.

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#Рецепт #еда-Телеграф