Клафути с жимолостью: французский пирог с ароматом лета

Этот французский десерт станет отличным дополнением к чаю и кофе.

Клафути – французский десерт, который готовится из яиц, молока, муки и сахара. Он похож на запеканку, но обладает более нежным и воздушным вкусом. Ароматный клафути можно приготовить с разными фруктами и ягодами, но особенно вкусным он получается с жимолостью.

Ингредиенты:

200 г жимолости

3 яйца

100 г сахара

100 мл молока

100 г муки

1 столовая ложка сливочного масла

1/2 чайной ложки ванилина

Соль по вкусу

Приготовление:

Подготовьте жимолость: промойте ягоды и обсушите. Тесто: в миске смешайте яйца, сахар, молоко, муку, ванилин и соль. С помощью венчика или блендера хорошо перемешайте до однородной массы. Запекание: смажьте сливочным маслом форму для выпечки. Вылейте тесто в форму. Сверху разложите жимолость. Выпекание: разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте клафути в течение 30-40 минут до золотистого цвета. Подача: дайте клафуте немного остыть, а затем посыпьте сахарной пудрой.

Подаем с ароматным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.