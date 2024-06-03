Клафуті з полуницею: неймовірно гарний французький десерт усього за 5 інгредієнтів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Клафуті — французький десерт, який просто та швидко готується.
Клафуті — це французький пиріг, який вражає своєю простотою та вишуканістю. Ніжне тісто, що тане в роті, ароматна начинка з полуниці та хрустка карамельна скоринка — ароматне клафуті стане чудовим доповненням до сімейного чаювання або романтичного вечора.
Інгредієнти:
- 100 г борошна;
- 100 г цукру;
- 3 яйця;
- 200 мл молока;
- 2 ст. л. вершкового масла;
- 500 г полуниці;
- 1 пакетик ванільного цукру;
- цукрова пудра за смаком.
Покрокова інструкція
1. Приготування тіста:
- У мисці змішати борошно, цукор та ванільний цукор.
- Додати яйця і молоко, ретельно перемішати до однорідної маси.
- Розтопити вершкове масло і додати до тіста, перемішати.
2. Приготування начинки:
- Полуницю помити, обсушити паперовими рушниками і нарізати скибочками.
3. Випікання клафуті:
- Духовку розігріти до 180°C.
- Форму для випічки змастити вершковим маслом.
- Вилити тісто у форму.
- Зверху розкласти полуницю.
- Випікати клафуті 30-40 хвилин до золотистого кольору.
4. Подача:
Готовому клафуті дати трохи охолонути, потім посипати цукровою пудрою. Подавати теплим з кулькою морозива або збитими вершками.
Подаємо з ароматною кавою. А на основний прийом їжі можна приготувати ніжний пиріг із капустою та капустою.