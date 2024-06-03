Клафуті з полуницею: неймовірно гарний французький десерт усього за 5 інгредієнтів

Клафуті — французький десерт, який просто та швидко готується.

Клафуті — це французький пиріг, який вражає своєю простотою та вишуканістю. Ніжне тісто, що тане в роті, ароматна начинка з полуниці та хрустка карамельна скоринка — ароматне клафуті стане чудовим доповненням до сімейного чаювання або романтичного вечора.

Інгредієнти:

100 г борошна;

100 г цукру;

3 яйця;

200 мл молока;

2 ст. л. вершкового масла;

500 г полуниці;

1 пакетик ванільного цукру;

цукрова пудра за смаком.

Покрокова інструкція

1. Приготування тіста:

У мисці змішати борошно, цукор та ванільний цукор.

Додати яйця і молоко, ретельно перемішати до однорідної маси.

Розтопити вершкове масло і додати до тіста, перемішати.

2. Приготування начинки:

Полуницю помити, обсушити паперовими рушниками і нарізати скибочками.

3. Випікання клафуті:

Духовку розігріти до 180°C.

Форму для випічки змастити вершковим маслом.

Вилити тісто у форму.

Зверху розкласти полуницю.

Випікати клафуті 30-40 хвилин до золотистого кольору.

4. Подача:

Готовому клафуті дати трохи охолонути, потім посипати цукровою пудрою. Подавати теплим з кулькою морозива або збитими вершками.

Подаємо з ароматною кавою. А на основний прийом їжі можна приготувати ніжний пиріг із капустою та капустою.