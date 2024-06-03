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Клафуті з полуницею: неймовірно гарний французький десерт усього за 5 інгредієнтів

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Клафуті просто тане в роті (зображення створено за допомогою ШІ)
Клафуті просто тане в роті (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Клафуті — французький десерт, який просто та швидко готується.

Клафуті — це французький пиріг, який вражає своєю простотою та вишуканістю. Ніжне тісто, що тане в роті, ароматна начинка з полуниці та хрустка карамельна скоринка — ароматне клафуті стане чудовим доповненням до сімейного чаювання або романтичного вечора.

Інгредієнти:

  • 100 г борошна;
  • 100 г цукру;
  • 3 яйця;
  • 200 мл молока;
  • 2 ст. л. вершкового масла;
  • 500 г полуниці;
  • 1 пакетик ванільного цукру;
  • цукрова пудра за смаком.

Покрокова інструкція

1. Приготування тіста:

  • У мисці змішати борошно, цукор та ванільний цукор.
  • Додати яйця і молоко, ретельно перемішати до однорідної маси.
  • Розтопити вершкове масло і додати до тіста, перемішати.

2. Приготування начинки:

  • Полуницю помити, обсушити паперовими рушниками і нарізати скибочками.

3. Випікання клафуті:

  • Духовку розігріти до 180°C.
  • Форму для випічки змастити вершковим маслом.
  • Вилити тісто у форму.
  • Зверху розкласти полуницю.
  • Випікати клафуті 30-40 хвилин до золотистого кольору.

4. Подача:

Готовому клафуті дати трохи охолонути, потім посипати цукровою пудрою. Подавати теплим з кулькою морозива або збитими вершками.

Подаємо з ароматною кавою. А на основний прийом їжі можна приготувати ніжний пиріг із капустою та капустою.

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#Рецепт #їжа-Телеграф