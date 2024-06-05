Салат з помідорами чері та яйцями: свіжо та швидко

Якщо ви хочете спробувати щось новеньке — пропонуємо зробити цей смачний салат.

З приходом весни хочеться їсти щось легке, свіже та багате на вітаміни. Салат з помідорами черрі та яйцями – це чудова ідея для весняного обіду або вечері. Він простий у приготуванні, не потребує багато часу, а результат порадує вас своїм смаком та користю. Також, пропонуємо салат з молодої картоплі та яйцями.

Інгредієнти:

200 г помідорів черрі

3 яйця

100 г зеленої цибулі

50 г свіжого кропу

3 столові ложки оливкової олії

1 столова ложка лимонного соку

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Яйця: відваріть яйця круто (10 хвилин після закипання води). Остудіть, очистіть і наріжте кубиками. Помідори: помийте помідори черрі та розріжте їх навпіл. Зелень: дрібно наріжте зелену цибулю та кріп. Заправка: у мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець. З'єднання інгредієнтів: у мисці змішайте нарізані яйця, помідори черрі, зелену цибулю та кріп. Додайте заправку та добре перемішайте.

Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.