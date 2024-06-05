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Салат з помідорами чері та яйцями: свіжо та швидко

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей салат стане вашим улюбленим (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей салат стане вашим улюбленим (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви хочете спробувати щось новеньке — пропонуємо зробити цей смачний салат.

З приходом весни хочеться їсти щось легке, свіже та багате на вітаміни. Салат з помідорами черрі та яйцями – це чудова ідея для весняного обіду або вечері. Він простий у приготуванні, не потребує багато часу, а результат порадує вас своїм смаком та користю. Також, пропонуємо салат з молодої картоплі та яйцями.

Інгредієнти:

  • 200 г помідорів черрі
  • 3 яйця
  • 100 г зеленої цибулі
  • 50 г свіжого кропу
  • 3 столові ложки оливкової олії
  • 1 столова ложка лимонного соку
  • Сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Яйця: відваріть яйця круто (10 хвилин після закипання води). Остудіть, очистіть і наріжте кубиками.
  2. Помідори: помийте помідори черрі та розріжте їх навпіл.
  3. Зелень: дрібно наріжте зелену цибулю та кріп.
  4. Заправка: у мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець.
  5. З'єднання інгредієнтів: у мисці змішайте нарізані яйця, помідори черрі, зелену цибулю та кріп. Додайте заправку та добре перемішайте.

Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.

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#Рецепт #Салат #їжа-Телеграф