Салат з помідорами чері та яйцями: свіжо та швидко
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Якщо ви хочете спробувати щось новеньке — пропонуємо зробити цей смачний салат.
З приходом весни хочеться їсти щось легке, свіже та багате на вітаміни. Салат з помідорами черрі та яйцями – це чудова ідея для весняного обіду або вечері. Він простий у приготуванні, не потребує багато часу, а результат порадує вас своїм смаком та користю. Також, пропонуємо салат з молодої картоплі та яйцями.
Інгредієнти:
- 200 г помідорів черрі
- 3 яйця
- 100 г зеленої цибулі
- 50 г свіжого кропу
- 3 столові ложки оливкової олії
- 1 столова ложка лимонного соку
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Яйця: відваріть яйця круто (10 хвилин після закипання води). Остудіть, очистіть і наріжте кубиками.
- Помідори: помийте помідори черрі та розріжте їх навпіл.
- Зелень: дрібно наріжте зелену цибулю та кріп.
- Заправка: у мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець.
- З'єднання інгредієнтів: у мисці змішайте нарізані яйця, помідори черрі, зелену цибулю та кріп. Додайте заправку та добре перемішайте.
Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.