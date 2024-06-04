Салат з куркою та полуницею: незвичайне поєднання смаків для літнього пікніка
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Цим салатом вам вдастся здивувати ваших близьких.
Салат з куркою та полуницею — це не просто страва, а справжня феєрія смаків і ароматів, яка здатна перенести вас у літній сад. Ніжне куряче м'ясо, соковита полуниця, хрусткі салатні листя та пікантний соус роблять його ідеальною стравою для будь-якого застілля або пікніка. Також, пропонуємо рецепт салату з молодої картоплі та яйцями.
Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування салату з куркою та полуницею, який зачарує вас своїм незвичайним поєднанням інгредієнтів та чудовим смаком.
1. Інгредієнти:
Для приготування салату з куркою та полуницею вам знадобляться:
- 200 г курячого філе
- 200 г свіжої полуниці
- 1 пучок салатного листя (рукола, шпинат, латук)
- 50 г волоських горіхів
- 50 г фети (або брі)
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. бальзамічного оцту
- 1 ст. л. меду
- 1 ч. л. гірчиці
- Сіль та перець за смаком
2. Підготовка інгредієнтів:
- Куряче філе відварити до готовності, остудити і нарізати кубиками.
- Полуницю помити, видалити плодоніжки, подрібнити на шматочки.
- Салатне листя помити, обсушити.
- Горіхи подрібнити.
- Сир нарізати кубиками.
3. "Гарячий" етап:
- У мисці з'єднати салатне листя, куряче м'ясо, полуницю, горіхи та сир.
- Для заправки з'єднати оливкову олію, бальзамічний оцет, мед, гірчицю, сіль та перець.
- Заправити салат, перемішати.
4. Подача:
Подавайте салат одразу після приготування, прикрасивши свіжою м'ятою або базиліком.
Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.