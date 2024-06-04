Салат з куркою та полуницею: незвичайне поєднання смаків для літнього пікніка

Цим салатом вам вдастся здивувати ваших близьких.

Салат з куркою та полуницею — це не просто страва, а справжня феєрія смаків і ароматів, яка здатна перенести вас у літній сад. Ніжне куряче м'ясо, соковита полуниця, хрусткі салатні листя та пікантний соус роблять його ідеальною стравою для будь-якого застілля або пікніка. Також, пропонуємо рецепт салату з молодої картоплі та яйцями.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування салату з куркою та полуницею, який зачарує вас своїм незвичайним поєднанням інгредієнтів та чудовим смаком.

1. Інгредієнти:

Для приготування салату з куркою та полуницею вам знадобляться:

200 г курячого філе

200 г свіжої полуниці

1 пучок салатного листя (рукола, шпинат, латук)

50 г волоських горіхів

50 г фети (або брі)

2 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. бальзамічного оцту

1 ст. л. меду

1 ч. л. гірчиці

Сіль та перець за смаком

2. Підготовка інгредієнтів:

Куряче філе відварити до готовності, остудити і нарізати кубиками. Полуницю помити, видалити плодоніжки, подрібнити на шматочки. Салатне листя помити, обсушити. Горіхи подрібнити. Сир нарізати кубиками.

3. "Гарячий" етап:

У мисці з'єднати салатне листя, куряче м'ясо, полуницю, горіхи та сир. Для заправки з'єднати оливкову олію, бальзамічний оцет, мед, гірчицю, сіль та перець. Заправити салат, перемішати.

4. Подача:

Подавайте салат одразу після приготування, прикрасивши свіжою м'ятою або базиліком.

Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.