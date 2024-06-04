Салат з молодої картоплі з яйцями: легка та ситна літня страва
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Цей салат не лише смачний, але й дуже ситний.
Салат з молодої картоплі та яйцями — це не просто страва, а справжня ода весні та свіжості. Його ніжний смак, простота приготування та доступність інгредієнтів роблять його ідеальним вибором для сімейного обіду або пікніка на природі.
Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування салату з молодої картоплі та яйцями, який зачарує вас своїм ароматом та смаком.
1. Інгредієнти:
Для приготування салату з молодої картоплі та яйцями вам знадобляться:
- Молода картопля: 500 г
- Яйця: 4 шт.
- Огірки: 2 шт.
- Зелена цибуля: 1 пучок
- Кріп: 1 пучок
- Сметана: 200 г
- Гірчиця: 1 ст. л.
- Сіль та перець: за смаком
2. Підготовка інгредієнтів
Підготовка інгредієнтів — це важливий етап приготування салату.
- Молода картопля: Ретельно вимити картоплю і відварити її в мундирі до готовності. Остудити картоплю, очистити її та нарізати кубиками.
- Яйця: Відварити яйця круто, остудити їх і очистити. Подрібнити яйця кубиками.
- Огірки: Нарізати огірки кубиками.
- Зелена цибуля та кріп: Дрібно нарізати зелень.
3. Заправка
Для приготування заправки з'єднайте сметану, гірчицю, сіль та перець. Ретельно перемішайте інгредієнти до однорідної маси.
4. З'єднання інгредієнтів
З'єднайте в мисці картоплю, яйця, огірки, зелену цибулю та кріп. Додайте до салату заправку і ретельно перемішайте.
5. Подача
Подавайте салат до столу, прикрасивши його зеленню.
Порада: Салат з молодої картоплі та яйцями можна доповнити іншими інгредієнтами, наприклад, свіжими помідорами, зеленим горошком або маринованими грибами.
Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.