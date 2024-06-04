Салат з молодої картоплі з яйцями: легка та ситна літня страва

Цей салат не лише смачний, але й дуже ситний.

Салат з молодої картоплі та яйцями — це не просто страва, а справжня ода весні та свіжості. Його ніжний смак, простота приготування та доступність інгредієнтів роблять його ідеальним вибором для сімейного обіду або пікніка на природі.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування салату з молодої картоплі та яйцями, який зачарує вас своїм ароматом та смаком.

1. Інгредієнти:

Для приготування салату з молодої картоплі та яйцями вам знадобляться:

Молода картопля: 500 г

500 г Яйця: 4 шт.

4 шт. Огірки: 2 шт.

2 шт. Зелена цибуля: 1 пучок

1 пучок Кріп: 1 пучок

1 пучок Сметана: 200 г

200 г Гірчиця: 1 ст. л.

1 ст. л. Сіль та перець: за смаком

2. Підготовка інгредієнтів

Підготовка інгредієнтів — це важливий етап приготування салату.

Молода картопля: Ретельно вимити картоплю і відварити її в мундирі до готовності. Остудити картоплю, очистити її та нарізати кубиками.

Ретельно вимити картоплю і відварити її в мундирі до готовності. Остудити картоплю, очистити її та нарізати кубиками. Яйця: Відварити яйця круто, остудити їх і очистити. Подрібнити яйця кубиками.

Відварити яйця круто, остудити їх і очистити. Подрібнити яйця кубиками. Огірки: Нарізати огірки кубиками.

Нарізати огірки кубиками. Зелена цибуля та кріп: Дрібно нарізати зелень.

3. Заправка

Для приготування заправки з'єднайте сметану, гірчицю, сіль та перець. Ретельно перемішайте інгредієнти до однорідної маси.

4. З'єднання інгредієнтів

З'єднайте в мисці картоплю, яйця, огірки, зелену цибулю та кріп. Додайте до салату заправку і ретельно перемішайте.

5. Подача

Подавайте салат до столу, прикрасивши його зеленню.

Порада: Салат з молодої картоплі та яйцями можна доповнити іншими інгредієнтами, наприклад, свіжими помідорами, зеленим горошком або маринованими грибами.

Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.