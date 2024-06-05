Салат с помидорами черри и яйцами: свежий и быстрый
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Если вы хотите попробовать что-нибудь новенькое – предлагаем сделать этот вкусный салат.
С приходом весны хочется есть что-то легкое, свежее и богатое витаминами. Салат с помидорами черри и яйцами – это отличная идея для весеннего обеда или ужина. Он прост в приготовлении, не требует много времени, а результат порадует вас своим вкусом и пользой. Также, предлагаем салат из молодого картофеля и яйцами.
Ингредиенты:
- 200 г помидоров черри
- 3 яйца
- 100 г зеленого лука
- 50 г свежего укропа
- 3 столовые ложки оливкового масла
- 1 столовая ложка лимонного сока
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Яйца: отварите яйца вкрутую (10 минут после закипания воды). Остудите, очистите и нарежьте кубиками.
- Помидоры: помойте черри помидоры и разрежьте их пополам.
- Зелень: мелко нашинкуйте зеленый лук и укроп.
- Заправка: в миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.
- Соединения ингредиентов: в миске смешайте нарезанные яйца, помидоры черри, зеленый лук и укроп. Добавить заправку и хорошо перемешать.
Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.