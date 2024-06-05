Салат с помидорами черри и яйцами: свежий и быстрый

Если вы хотите попробовать что-нибудь новенькое – предлагаем сделать этот вкусный салат.

С приходом весны хочется есть что-то легкое, свежее и богатое витаминами. Салат с помидорами черри и яйцами – это отличная идея для весеннего обеда или ужина. Он прост в приготовлении, не требует много времени, а результат порадует вас своим вкусом и пользой. Также, предлагаем салат из молодого картофеля и яйцами.

Ингредиенты:

200 г помидоров черри

3 яйца

100 г зеленого лука

50 г свежего укропа

3 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка лимонного сока

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Яйца: отварите яйца вкрутую (10 минут после закипания воды). Остудите, очистите и нарежьте кубиками. Помидоры: помойте черри помидоры и разрежьте их пополам. Зелень: мелко нашинкуйте зеленый лук и укроп. Заправка: в миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Соединения ингредиентов: в миске смешайте нарезанные яйца, помидоры черри, зеленый лук и укроп. Добавить заправку и хорошо перемешать.

Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.