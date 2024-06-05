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Салат с помидорами черри и яйцами: свежий и быстрый

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот салат станет вашим любимым (изображение создано с помощью ИИ)
Этот салат станет вашим любимым (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы хотите попробовать что-нибудь новенькое – предлагаем сделать этот вкусный салат.

С приходом весны хочется есть что-то легкое, свежее и богатое витаминами. Салат с помидорами черри и яйцами – это отличная идея для весеннего обеда или ужина. Он прост в приготовлении, не требует много времени, а результат порадует вас своим вкусом и пользой. Также, предлагаем салат из молодого картофеля и яйцами.

Ингредиенты:

  • 200 г помидоров черри
  • 3 яйца
  • 100 г зеленого лука
  • 50 г свежего укропа
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Яйца: отварите яйца вкрутую (10 минут после закипания воды). Остудите, очистите и нарежьте кубиками.
  2. Помидоры: помойте черри помидоры и разрежьте их пополам.
  3. Зелень: мелко нашинкуйте зеленый лук и укроп.
  4. Заправка: в миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.
  5. Соединения ингредиентов: в миске смешайте нарезанные яйца, помидоры черри, зеленый лук и укроп. Добавить заправку и хорошо перемешать.

Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.

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#Рецепт #Салат #еда-Телеграф