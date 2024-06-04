Кабачкові вафлі з сиром на сніданок: оригінальна та корисна страва

Ці кабачкові вафлі можна приготувати на сніданок.

Кабачкові вафлі з сиром — це не просто страва, а справжня паличка-виручалочка для тих, хто шукає швидку, смачну та корисну альтернативу традиційним сніданкам, обідам або вечерям. Їх ніжна текстура, приємний аромат та різноманіття начинок роблять їх ідеальною стравою для всієї родини. Також, пропонуємо рецепт вафель з полуницею.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування кабачкових вафель з сиром, які зачарують вас своєю простотою та чудовим смаком.

1. Інгредієнти:

Для приготування кабачкових вафель з сиром вам знадобляться:

2 молодих кабачка (приблизно 500 г)

2 яйця

100 г твердого сиру (будь-якого сорту)

50 г вершкового масла

50 г борошна

1 ч. л. розпушувача

1/2 ч. л. солі

1/4 ч. л. чорного меленого перцю

Зелена цибуля або кріп (за бажанням)

2. Підготовка інгредієнтів:

Кабачки помити, натерти на крупній терці. Сир натерти на дрібній терці. Вершкове масло розтопити. Зелену цибулю або кріп дрібно нарізати (за бажанням).

3. "Гарячий" етап:

У мисці з'єднати тертий кабачок, яйця, розтоплене вершкове масло, борошно, розпушувач, сіль та перець. Ретельно перемішати до однорідної маси. Додати тертий сир та подрібнену зелень (за бажанням). Перемішати.

4. Випікання вафель:

Розігріти вафельницю. Змастити її олією. Викласти 2-3 столові ложки тіста на кожну вафельницю. Випікати вафлі протягом 3-5 хвилин до золотистого кольору. Готові вафлі викласти на тарілку.

5. Подача:

Подавайте кабачкові вафлі з сиром гарячими зі сметаною, йогуртом, кетчупом або майонезом.

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