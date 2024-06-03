Бельгійські вафлі з полуницею: смачний сніданок за 30 хвилин
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Ці вафлі швидко та просто готуються, а смак вас вразить.
Хрусткі, золотисті, з апетитними пухирцями — бельгійські вафлі немов виходять з сонячних променів, несучи з собою тепло, затишок та відчуття справжнього щастя. А якщо додати до них соковиту, ароматну полуницю, то отримаємо справжню феєрію смаків, який зробить ваш ранок незабутнім!
Інгредієнти:
- 250 г борошна;
- 200 г вершкового масла;
- 100 г цукру;
- 3 яйця;
- 200 мл молока;
- 2 ч. л. розпушувача;
- 1 ч. л. ванільного екстракту;
- щіпка солі;
- 500 г полуниці;
- цукрова пудра за смаком.
Приготування:
1. Замішуємо тісто:
- У глибокій мисці змішуємо борошно, розпушувач та сіль.
- Окремо збиваємо кімнатної температури вершкове масло з цукром до пишної маси.
- Додаємо яйця по одному, ретельно збиваючи після кожного.
- Вливаємо молоко та ванільний екстракт, перемішуємо.
- Поступово додаємо сухі інгредієнти до масляної суміші, замішуючи тісто до однорідності.
2. Випікаємо вафлі:
- Розігріваємо вафельницю.
- Змащуємо її вершковим маслом.
- Виливаємо на вафельницю 2-3 столові ложки тіста, розрівнюючи його.
- Випікаємо вафлі до золотистого кольору, приблизно 3-4 хвилини.
3. Прикрашаємо та насолоджуємося:
- Готові вафлі викладаємо на тарілку.
- Додаємо свіжу, соковиту полуницю, розрізану на половинки або скибочки.
- За бажанням посипаємо цукровою пудрою.
- Подаємо "Солодкий танець" бельгійських вафель та полуниць з гарячою кавою, чаєм або улюбленим напоєм.
Порада:
- Для більш насиченого смаку можна додати до тіста терту цедру лимона або апельсина.
- Замість полуниці можна використовувати інші ягоди або фрукти, наприклад, банани, яблука, персики.
- Бельгійські вафлі можна подавати не лише з фруктами, але й з морозивом, шоколадом, збитими вершками або варенням.
Раніше ми ділились рецептом полуничного желе. Також, ми писали, як приготувати полуничні кульки.