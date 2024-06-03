Бельгійські вафлі з полуницею: смачний сніданок за 30 хвилин

Ці вафлі швидко та просто готуються, а смак вас вразить.

Хрусткі, золотисті, з апетитними пухирцями — бельгійські вафлі немов виходять з сонячних променів, несучи з собою тепло, затишок та відчуття справжнього щастя. А якщо додати до них соковиту, ароматну полуницю, то отримаємо справжню феєрію смаків, який зробить ваш ранок незабутнім!

Інгредієнти:

250 г борошна;

200 г вершкового масла;

100 г цукру;

3 яйця;

200 мл молока;

2 ч. л. розпушувача;

1 ч. л. ванільного екстракту;

щіпка солі;

500 г полуниці;

цукрова пудра за смаком.

Приготування:

1. Замішуємо тісто:

У глибокій мисці змішуємо борошно, розпушувач та сіль.

Окремо збиваємо кімнатної температури вершкове масло з цукром до пишної маси.

Додаємо яйця по одному, ретельно збиваючи після кожного.

Вливаємо молоко та ванільний екстракт, перемішуємо.

Поступово додаємо сухі інгредієнти до масляної суміші, замішуючи тісто до однорідності.

2. Випікаємо вафлі:

Розігріваємо вафельницю.

Змащуємо її вершковим маслом.

Виливаємо на вафельницю 2-3 столові ложки тіста, розрівнюючи його.

Випікаємо вафлі до золотистого кольору, приблизно 3-4 хвилини.

3. Прикрашаємо та насолоджуємося:

Готові вафлі викладаємо на тарілку.

Додаємо свіжу, соковиту полуницю, розрізану на половинки або скибочки.

За бажанням посипаємо цукровою пудрою.

Подаємо "Солодкий танець" бельгійських вафель та полуниць з гарячою кавою, чаєм або улюбленим напоєм.

Порада:

Для більш насиченого смаку можна додати до тіста терту цедру лимона або апельсина.

Замість полуниці можна використовувати інші ягоди або фрукти, наприклад, банани, яблука, персики.

Бельгійські вафлі можна подавати не лише з фруктами, але й з морозивом, шоколадом, збитими вершками або варенням.

Раніше ми ділились рецептом полуничного желе. Також, ми писали, як приготувати полуничні кульки.