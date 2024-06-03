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Бельгійські вафлі з полуницею: смачний сніданок за 30 хвилин

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Ці вафлі є чудовим варіантом сніданку (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 03 червня 2024, 10:13
Ці вафлі є чудовим варіантом сніданку (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ці вафлі швидко та просто готуються, а смак вас вразить.

Хрусткі, золотисті, з апетитними пухирцями — бельгійські вафлі немов виходять з сонячних променів, несучи з собою тепло, затишок та відчуття справжнього щастя. А якщо додати до них соковиту, ароматну полуницю, то отримаємо справжню феєрію смаків, який зробить ваш ранок незабутнім!

Інгредієнти:

  • 250 г борошна;
  • 200 г вершкового масла;
  • 100 г цукру;
  • 3 яйця;
  • 200 мл молока;
  • 2 ч. л. розпушувача;
  • 1 ч. л. ванільного екстракту;
  • щіпка солі;
  • 500 г полуниці;
  • цукрова пудра за смаком.

Приготування:

1. Замішуємо тісто:

  • У глибокій мисці змішуємо борошно, розпушувач та сіль.
  • Окремо збиваємо кімнатної температури вершкове масло з цукром до пишної маси.
  • Додаємо яйця по одному, ретельно збиваючи після кожного.
  • Вливаємо молоко та ванільний екстракт, перемішуємо.
  • Поступово додаємо сухі інгредієнти до масляної суміші, замішуючи тісто до однорідності.

2. Випікаємо вафлі:

  • Розігріваємо вафельницю.
  • Змащуємо її вершковим маслом.
  • Виливаємо на вафельницю 2-3 столові ложки тіста, розрівнюючи його.
  • Випікаємо вафлі до золотистого кольору, приблизно 3-4 хвилини.

3. Прикрашаємо та насолоджуємося:

  • Готові вафлі викладаємо на тарілку.
  • Додаємо свіжу, соковиту полуницю, розрізану на половинки або скибочки.
  • За бажанням посипаємо цукровою пудрою.
  • Подаємо "Солодкий танець" бельгійських вафель та полуниць з гарячою кавою, чаєм або улюбленим напоєм.

Порада:

  • Для більш насиченого смаку можна додати до тіста терту цедру лимона або апельсина.
  • Замість полуниці можна використовувати інші ягоди або фрукти, наприклад, банани, яблука, персики.
  • Бельгійські вафлі можна подавати не лише з фруктами, але й з морозивом, шоколадом, збитими вершками або варенням.

Раніше ми ділились рецептом полуничного желе. Також, ми писали, як приготувати полуничні кульки.

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