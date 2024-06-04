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Кабачковые вафли с сыром на завтрак: оригинальное и полезное блюдо

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти вафли станут вашим любимым блюдом (изображение создано с помощью ИИ)
Эти вафли станут вашим любимым блюдом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Эти кабачковые вафли можно приготовить на завтрак.

Кабачковые вафли с сыром – это не просто блюдо, а настоящая палочка-выручалочка для тех, кто ищет быструю, вкусную и полезную альтернативу традиционным завтракам, обедам или ужинам. Их нежная текстура, приятный аромат и разнообразие начинок делают их идеальным блюдом для всей семьи. Также, предлагаем рецепт вафель с клубникой.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления кабачковых вафель с сыром, которые очаруют вас своей простотой и отличным вкусом.

1. Ингредиенты:

Для приготовления кабачковых вафель с сыром вам понадобятся:

  • 2 молодых кабачка (примерно 500 г)
  • 2 яйца
  • 100 г твердого сыра (любого сорта)
  • 50 г сливочного масла
  • 50 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1/4 ч. л. черного молотого перца
  • Зеленый лук или укроп (по желанию)

2. Подготовка ингредиентов:

  1. Кабачки помыть, натереть на крупной терке.
  2. Сыр натереть на мелкой терке.
  3. Сливочное масло растопить.
  4. Зеленый лук или укроп мелко нарезать (по желанию).

3. "Горячий" этап:

  1. В миске соединить тертый кабачок, яйца, растопленное сливочное масло, муку, разрыхлитель, соль и перец.
  2. Тщательно перемешать до однородной массы.
  3. Добавить тертый творог и измельченную зелень (по желанию).
  4. Перемешать.

4. Выпекание вафель:

  1. Разогреть вафельницу.
  2. Смазать ее растительным маслом.
  3. Выложить 2-3 столовых ложки теста на каждую вафельницу.
  4. Выпекать вафли в течение 3-5 минут до золотистого цвета.
  5. Готовые вафли выложить на тарелку.

5. Подача:

Подавайте кабачковые вафли с горячими сыром со сметаной, йогуртом, кетчупом или майонезом.

Раньше мы делились рецептом клубничного желе. Также мы писали, как приготовить клубничные шарики.

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