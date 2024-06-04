Кабачковые вафли с сыром на завтрак: оригинальное и полезное блюдо

Эти кабачковые вафли можно приготовить на завтрак.

Кабачковые вафли с сыром – это не просто блюдо, а настоящая палочка-выручалочка для тех, кто ищет быструю, вкусную и полезную альтернативу традиционным завтракам, обедам или ужинам. Их нежная текстура, приятный аромат и разнообразие начинок делают их идеальным блюдом для всей семьи. Также, предлагаем рецепт вафель с клубникой.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления кабачковых вафель с сыром, которые очаруют вас своей простотой и отличным вкусом.

1. Ингредиенты:

Для приготовления кабачковых вафель с сыром вам понадобятся:

2 молодых кабачка (примерно 500 г)

2 яйца

100 г твердого сыра (любого сорта)

50 г сливочного масла

50 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соли

1/4 ч. л. черного молотого перца

Зеленый лук или укроп (по желанию)

2. Подготовка ингредиентов:

Кабачки помыть, натереть на крупной терке. Сыр натереть на мелкой терке. Сливочное масло растопить. Зеленый лук или укроп мелко нарезать (по желанию).

3. "Горячий" этап:

В миске соединить тертый кабачок, яйца, растопленное сливочное масло, муку, разрыхлитель, соль и перец. Тщательно перемешать до однородной массы. Добавить тертый творог и измельченную зелень (по желанию). Перемешать.

4. Выпекание вафель:

Разогреть вафельницу. Смазать ее растительным маслом. Выложить 2-3 столовых ложки теста на каждую вафельницу. Выпекать вафли в течение 3-5 минут до золотистого цвета. Готовые вафли выложить на тарелку.

5. Подача:

Подавайте кабачковые вафли с горячими сыром со сметаной, йогуртом, кетчупом или майонезом.

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