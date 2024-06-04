Кабачковые вафли с сыром на завтрак: оригинальное и полезное блюдо
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Эти кабачковые вафли можно приготовить на завтрак.
Кабачковые вафли с сыром – это не просто блюдо, а настоящая палочка-выручалочка для тех, кто ищет быструю, вкусную и полезную альтернативу традиционным завтракам, обедам или ужинам. Их нежная текстура, приятный аромат и разнообразие начинок делают их идеальным блюдом для всей семьи. Также, предлагаем рецепт вафель с клубникой.
Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления кабачковых вафель с сыром, которые очаруют вас своей простотой и отличным вкусом.
1. Ингредиенты:
Для приготовления кабачковых вафель с сыром вам понадобятся:
- 2 молодых кабачка (примерно 500 г)
- 2 яйца
- 100 г твердого сыра (любого сорта)
- 50 г сливочного масла
- 50 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соли
- 1/4 ч. л. черного молотого перца
- Зеленый лук или укроп (по желанию)
2. Подготовка ингредиентов:
- Кабачки помыть, натереть на крупной терке.
- Сыр натереть на мелкой терке.
- Сливочное масло растопить.
- Зеленый лук или укроп мелко нарезать (по желанию).
3. "Горячий" этап:
- В миске соединить тертый кабачок, яйца, растопленное сливочное масло, муку, разрыхлитель, соль и перец.
- Тщательно перемешать до однородной массы.
- Добавить тертый творог и измельченную зелень (по желанию).
- Перемешать.
4. Выпекание вафель:
- Разогреть вафельницу.
- Смазать ее растительным маслом.
- Выложить 2-3 столовых ложки теста на каждую вафельницу.
- Выпекать вафли в течение 3-5 минут до золотистого цвета.
- Готовые вафли выложить на тарелку.
5. Подача:
Подавайте кабачковые вафли с горячими сыром со сметаной, йогуртом, кетчупом или майонезом.
Раньше мы делились рецептом клубничного желе. Также мы писали, как приготовить клубничные шарики.