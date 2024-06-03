Круасани з полуницею: французька класика з фруктовим акцентом

Свіжоспечені круасани стануть вашим улюбленим варіантом сніданку.

Аромат свіжоспечених круасанів — це не лише символ Франції, але й гарантія чудового ранку. Поєднання хрусткої скоринки та ніжного тіста з соковитими ягодами полуниці — справжня насолода, яка підніме настрій та зарядить енергією на весь день.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування домашніх круасанів з полуницею, які не поступаються за смаком випічці з найкращих французьких пекарень.

Інгредієнти:

Для тіста:

500 г борошна

250 г вершкового масла

2 яйця

75 мл молока

50 г цукру

10 г свіжих дріжджів

дрібка солі

Для начинки:

500 г полуниці

100 г цукру

1 столова ложка лимонного соку

1 столова ложка кукурудзяного крохмалю

1 столова ложка вершкового масла

Приготування:

1. Тісто:

У мисці змішайте молоко, цукор та дріжджі. Залиште на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися.

Додайте борошно, сіль, яйця та вершкове масло, розм'якшене до кімнатної температури. Замісіть тісто, воно має бути м'яким та еластичним.

Накрийте тісто рушником та поставте у тепле місце на 1 годину, щоб воно підійшло.

2. Начинка:

Полуницю помийте, видаліть хвостики та розріжте на половинки.

У каструлі змішайте полуницю, цукор та лимонний сік. Поставте на середній вогонь та доведіть до кипіння.

Зменшіть вогонь, додайте кукурудзяний крохмаль, розведений 1 столовою ложкою води, та варіть протягом 5 хвилин, доки соус не загусне.

Додайте вершкове масло та перемішайте.

3. Формування круасанів:

Розкачайте тісто в прямокутний пласт товщиною 1 см.

Розріжте тісто на трикутники.

На широкий край кожного трикутника викладіть 1-2 столові ложки полуничної начинки.

Згорніть трикутники круасанами, защипнувши краї.

Викладіть круасани на деко, застелене пергаментним папером, та залиште на 30 хвилин, щоб вони підійшли.

4. Випічка:

Розігрійте духовку до 200°C.

Змастіть круасани збитим яйцем.

Випікайте протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору.

5. Подача:

Готові круасани посипте цукровою пудрою або подавайте з фруктовим джемом, йогуртом або вершками.

Поки випікаються круасани, готуємо улюблену ароматну каву. Також, пропонуємо рецепт сирних круасанів.