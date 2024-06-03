Круасани з полуницею: французька класика з фруктовим акцентом
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Свіжоспечені круасани стануть вашим улюбленим варіантом сніданку.
Аромат свіжоспечених круасанів — це не лише символ Франції, але й гарантія чудового ранку. Поєднання хрусткої скоринки та ніжного тіста з соковитими ягодами полуниці — справжня насолода, яка підніме настрій та зарядить енергією на весь день.
Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування домашніх круасанів з полуницею, які не поступаються за смаком випічці з найкращих французьких пекарень.
Інгредієнти:
- Для тіста:
- 500 г борошна
- 250 г вершкового масла
- 2 яйця
- 75 мл молока
- 50 г цукру
- 10 г свіжих дріжджів
- дрібка солі
- Для начинки:
- 500 г полуниці
- 100 г цукру
- 1 столова ложка лимонного соку
- 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю
- 1 столова ложка вершкового масла
Приготування:
1. Тісто:
- У мисці змішайте молоко, цукор та дріжджі. Залиште на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися.
- Додайте борошно, сіль, яйця та вершкове масло, розм'якшене до кімнатної температури. Замісіть тісто, воно має бути м'яким та еластичним.
- Накрийте тісто рушником та поставте у тепле місце на 1 годину, щоб воно підійшло.
2. Начинка:
- Полуницю помийте, видаліть хвостики та розріжте на половинки.
- У каструлі змішайте полуницю, цукор та лимонний сік. Поставте на середній вогонь та доведіть до кипіння.
- Зменшіть вогонь, додайте кукурудзяний крохмаль, розведений 1 столовою ложкою води, та варіть протягом 5 хвилин, доки соус не загусне.
- Додайте вершкове масло та перемішайте.
3. Формування круасанів:
- Розкачайте тісто в прямокутний пласт товщиною 1 см.
- Розріжте тісто на трикутники.
- На широкий край кожного трикутника викладіть 1-2 столові ложки полуничної начинки.
- Згорніть трикутники круасанами, защипнувши краї.
- Викладіть круасани на деко, застелене пергаментним папером, та залиште на 30 хвилин, щоб вони підійшли.
4. Випічка:
- Розігрійте духовку до 200°C.
- Змастіть круасани збитим яйцем.
- Випікайте протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору.
5. Подача:
Готові круасани посипте цукровою пудрою або подавайте з фруктовим джемом, йогуртом або вершками.
Поки випікаються круасани, готуємо улюблену ароматну каву. Також, пропонуємо рецепт сирних круасанів.