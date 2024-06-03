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Круасани з полуницею: французька класика з фруктовим акцентом

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Круасани чудово доповнять каву чи чай (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 03 червня 2024, 15:01
Круасани чудово доповнять каву чи чай (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Свіжоспечені круасани стануть вашим улюбленим варіантом сніданку.

Аромат свіжоспечених круасанів — це не лише символ Франції, але й гарантія чудового ранку. Поєднання хрусткої скоринки та ніжного тіста з соковитими ягодами полуниці — справжня насолода, яка підніме настрій та зарядить енергією на весь день.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування домашніх круасанів з полуницею, які не поступаються за смаком випічці з найкращих французьких пекарень.

Інгредієнти:

  • Для тіста:
  • 500 г борошна
  • 250 г вершкового масла
  • 2 яйця
  • 75 мл молока
  • 50 г цукру
  • 10 г свіжих дріжджів
  • дрібка солі
  • Для начинки:
  • 500 г полуниці
  • 100 г цукру
  • 1 столова ложка лимонного соку
  • 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю
  • 1 столова ложка вершкового масла

Приготування:

1. Тісто:

  • У мисці змішайте молоко, цукор та дріжджі. Залиште на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися.
  • Додайте борошно, сіль, яйця та вершкове масло, розм'якшене до кімнатної температури. Замісіть тісто, воно має бути м'яким та еластичним.
  • Накрийте тісто рушником та поставте у тепле місце на 1 годину, щоб воно підійшло.

2. Начинка:

  • Полуницю помийте, видаліть хвостики та розріжте на половинки.
  • У каструлі змішайте полуницю, цукор та лимонний сік. Поставте на середній вогонь та доведіть до кипіння.
  • Зменшіть вогонь, додайте кукурудзяний крохмаль, розведений 1 столовою ложкою води, та варіть протягом 5 хвилин, доки соус не загусне.
  • Додайте вершкове масло та перемішайте.

3. Формування круасанів:

  • Розкачайте тісто в прямокутний пласт товщиною 1 см.
  • Розріжте тісто на трикутники.
  • На широкий край кожного трикутника викладіть 1-2 столові ложки полуничної начинки.
  • Згорніть трикутники круасанами, защипнувши краї.
  • Викладіть круасани на деко, застелене пергаментним папером, та залиште на 30 хвилин, щоб вони підійшли.

4. Випічка:

  • Розігрійте духовку до 200°C.
  • Змастіть круасани збитим яйцем.
  • Випікайте протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору.

5. Подача:

Готові круасани посипте цукровою пудрою або подавайте з фруктовим джемом, йогуртом або вершками.

Поки випікаються круасани, готуємо улюблену ароматну каву. Також, пропонуємо рецепт сирних круасанів.

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