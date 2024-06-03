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Круасаны с клубникой: французская классика с фруктовым акцентом

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Автор
Круасаны прекрасно дополнят кофе или чай (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 03 июня 2024, 15:01
Круасаны прекрасно дополнят кофе или чай (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Свежеиспеченные круассаны станут вашим любимым вариантом завтрака.

Аромат свежеиспеченных круассанов – это не только символ Франции, но и гарантия прекрасного утра. Сочетание хрустящей корочки и нежного теста с сочными ягодами клубники – настоящее наслаждение, которое поднимет настроение и зарядит энергией на весь день.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления домашних круассанов с клубникой, которые не уступают по вкусу выпечке из лучших французских пекарен.

Ингредиенты:

  • Для теста:
  • 500 г муки
  • 250 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 75 мл молока
  • 50 г сахара
  • 10 г свежих дрожжей
  • щепотка соли
  • Для начинки:
  • 500 г клубники
  • 100 г сахара
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1 столовая ложка кукурузного крахмала
  • 1 столовая ложка сливочного масла

Приготовление:

1. Тесто:

  • В миске смешайте молоко, сахар и дрожжи. Оставьте на 10 минут, чтобы активировались дрожжи.
  • Добавьте муку, соль, яйца и сливочное масло, размягченное до комнатной температуры. Замесите тесто, оно должно быть мягким и эластичным.
  • Накройте полотенцем тесто и поставьте в теплое место на 1 час, чтобы оно подошло.

2. Начинка:

  • Клубнику промойте, удалите хвостики и разрежьте на половинки.
  • В кастрюле смешайте клубнику, сахар и лимонный сок. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения.
  • Убавьте огонь, добавьте кукурузный крахмал, разведенный 1 столовой ложкой воды, и варите в течение 5 минут, пока соус не загустеет.
  • Добавить сливочное масло и перемешать.

3. Формирование круассанов:

  • Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной 1 см.
  • Разрежьте тесто на треугольники.
  • На широкий край каждого треугольника выложите 1-2 столовых ложки клубничной начинки.
  • Сверните треугольники круассанами, защипнув края.
  • Выложите круассаны на противень, застеленный пергаментной бумагой, и оставьте на 30 минут, чтобы они подошли.

4. Выпечка:

  • Разогрейте духовку до 200°C.
  • Смажьте круассаны взбитым яйцом.
  • Выпекайте в течение 20-25 минут до золотистого цвета.

5. Подача:

Готовые круасаны посыпьте сахарной пудрой или подавайте с фруктовым джемом, йогуртом или сливками.

Пока выпекаются круасаны, готовим любимый ароматный кофе. Также, предлагаем рецепт творожных круассанов.

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