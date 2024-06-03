Круасаны с клубникой: французская классика с фруктовым акцентом
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Свежеиспеченные круассаны станут вашим любимым вариантом завтрака.
Аромат свежеиспеченных круассанов – это не только символ Франции, но и гарантия прекрасного утра. Сочетание хрустящей корочки и нежного теста с сочными ягодами клубники – настоящее наслаждение, которое поднимет настроение и зарядит энергией на весь день.
Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления домашних круассанов с клубникой, которые не уступают по вкусу выпечке из лучших французских пекарен.
Ингредиенты:
- Для теста:
- 500 г муки
- 250 г сливочного масла
- 2 яйца
- 75 мл молока
- 50 г сахара
- 10 г свежих дрожжей
- щепотка соли
- Для начинки:
- 500 г клубники
- 100 г сахара
- 1 столовая ложка лимонного сока
- 1 столовая ложка кукурузного крахмала
- 1 столовая ложка сливочного масла
Приготовление:
1. Тесто:
- В миске смешайте молоко, сахар и дрожжи. Оставьте на 10 минут, чтобы активировались дрожжи.
- Добавьте муку, соль, яйца и сливочное масло, размягченное до комнатной температуры. Замесите тесто, оно должно быть мягким и эластичным.
- Накройте полотенцем тесто и поставьте в теплое место на 1 час, чтобы оно подошло.
2. Начинка:
- Клубнику промойте, удалите хвостики и разрежьте на половинки.
- В кастрюле смешайте клубнику, сахар и лимонный сок. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения.
- Убавьте огонь, добавьте кукурузный крахмал, разведенный 1 столовой ложкой воды, и варите в течение 5 минут, пока соус не загустеет.
- Добавить сливочное масло и перемешать.
3. Формирование круассанов:
- Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной 1 см.
- Разрежьте тесто на треугольники.
- На широкий край каждого треугольника выложите 1-2 столовых ложки клубничной начинки.
- Сверните треугольники круассанами, защипнув края.
- Выложите круассаны на противень, застеленный пергаментной бумагой, и оставьте на 30 минут, чтобы они подошли.
4. Выпечка:
- Разогрейте духовку до 200°C.
- Смажьте круассаны взбитым яйцом.
- Выпекайте в течение 20-25 минут до золотистого цвета.
5. Подача:
Готовые круасаны посыпьте сахарной пудрой или подавайте с фруктовым джемом, йогуртом или сливками.
Пока выпекаются круасаны, готовим любимый ароматный кофе. Также, предлагаем рецепт творожных круассанов.