Круасаны с клубникой: французская классика с фруктовым акцентом

Свежеиспеченные круассаны станут вашим любимым вариантом завтрака.

Аромат свежеиспеченных круассанов – это не только символ Франции, но и гарантия прекрасного утра. Сочетание хрустящей корочки и нежного теста с сочными ягодами клубники – настоящее наслаждение, которое поднимет настроение и зарядит энергией на весь день.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления домашних круассанов с клубникой, которые не уступают по вкусу выпечке из лучших французских пекарен.

Ингредиенты:

Для теста:

500 г муки

250 г сливочного масла

2 яйца

75 мл молока

50 г сахара

10 г свежих дрожжей

щепотка соли

Для начинки:

500 г клубники

100 г сахара

1 столовая ложка лимонного сока

1 столовая ложка кукурузного крахмала

1 столовая ложка сливочного масла

Приготовление:

1. Тесто:

В миске смешайте молоко, сахар и дрожжи. Оставьте на 10 минут, чтобы активировались дрожжи.

Добавьте муку, соль, яйца и сливочное масло, размягченное до комнатной температуры. Замесите тесто, оно должно быть мягким и эластичным.

Накройте полотенцем тесто и поставьте в теплое место на 1 час, чтобы оно подошло.

2. Начинка:

Клубнику промойте, удалите хвостики и разрежьте на половинки.

В кастрюле смешайте клубнику, сахар и лимонный сок. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения.

Убавьте огонь, добавьте кукурузный крахмал, разведенный 1 столовой ложкой воды, и варите в течение 5 минут, пока соус не загустеет.

Добавить сливочное масло и перемешать.

3. Формирование круассанов:

Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной 1 см.

Разрежьте тесто на треугольники.

На широкий край каждого треугольника выложите 1-2 столовых ложки клубничной начинки.

Сверните треугольники круассанами, защипнув края.

Выложите круассаны на противень, застеленный пергаментной бумагой, и оставьте на 30 минут, чтобы они подошли.

4. Выпечка:

Разогрейте духовку до 200°C.

Смажьте круассаны взбитым яйцом.

Выпекайте в течение 20-25 минут до золотистого цвета.

5. Подача:

Готовые круасаны посыпьте сахарной пудрой или подавайте с фруктовым джемом, йогуртом или сливками.

Пока выпекаются круасаны, готовим любимый ароматный кофе. Также, предлагаем рецепт творожных круассанов.